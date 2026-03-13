શું ફરીથી રસોડામાં જોવા મળશે કેરોસીન? જાણો કેવી રીતે ઘર અને બજારમાંથી થયું હતું ગાયબ
Kerosene History: એક સમયે એવો હતો, જ્યારે રસોડા અને ફાનસ માટે કેરોસીનનો ઉપયોગ થતો હતો. જો કે, સમયની સાથે છેલ્લા દાયકામાં કેરોસીન લગભગ જાણે ગાયબ જ થઈ ગયું છે. જો કે, LPG સંકટ અને વૈકલ્પિક ઇંધણની ચર્ચાઓ વચ્ચે હવે કેરોસીન પાછું આવવાની ચર્ચા થઈ રહી છે. ચાલો જાણીએ કેરોસીન ગાયબ થવા પાછળનું કારણ અને ફરી પાછા ફરવાની કહાની.
- રસોડામાંથી ગાયબ થયેલું કેરોસીન ફરી કેમ ચર્ચામાં
- એક સમયે રસોડાની શાન ગણાતું હતું કેરોસીન
- જાણો કેવી રીતે કેરોસીન ઘર અને બજારમાંથી થયું ગાયબ
Kerosene History: ઈરાન યુદ્ધ સંકટથી દુનિયાભરમાં LPG સહિત અન્ય જરૂરી ઇંધણની અછત સર્જાઈ છે. આવી સ્થિતિમાં ઘણા દેશો વૈકલ્પિક ઇંધણ તરફ વળી રહ્યા છે. જેમ કે, બાયોમાસ, RDF પેલલેટ, કેરોસીન અને કોલસા તરફ વળ્યા છે. પેટ્રોલિયમ અને નેચરલ ગેસ મંત્રી હરદીપ સિંહ પુરીએ પણ કહ્યું કે, વૈકલ્પિક ઇંધણના વિકલ્પો તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યા છે. આમાં, કેરોસીન પાછું આવવાની ચર્ચા થઈ રહી છે. કારણ કે કેરોસીન એક સમયે રસોડાના શાન તરીકે માનવામાં આવતું હતું.
એક સમય એવો હતો જ્યારે કેરોસીન એટલે કે ઘાસલેટ ગામડાના લગભગ દરેક ઘરમાં વપરાતું હતું. ફાનસથી લઈને સ્ટવ પર રસોઈ બનાવવા સુધી, કેરોસીન રોજિંદી જિંદગીનો એક ભાગ હતો. હિન્દીના પ્રખ્યાત લેખક ફણીશ્વરનાથ રેણુએ પણ તેમની પ્રખ્યાત કહાની 'પંચલાઈટ'માં કેરોસીનનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. તે સમયગાળામાં કેરોસીન સરકારી રાશનની દુકાનો પર રાહત દરે પણ મળતું હતું.
કેવી રીતે રસોડામાંથી ગાયબ થયું કેરોસીન?
છેલ્લા લગભગ એક દાયકામાં ચિત્ર સંપૂર્ણપણે બદલાઈ ગયું છે. આજે હાલત એવી છે કે, રસોડામાંથી કેરોસીન સંપૂર્ણપણે ગાયબ થઈ ગયું છે. બજારમાં પણ તે સરળતાથી મળતું નથી. સરકારી આંકડાઓ પણ આ જ બદલાવ તરફ સંકેત કરે છે.
નેશનલ સ્ટેટિસ્ટિકલ ઓફિસ (NSO)ના રિપોર્ટ ‘Energy Statistics India 2024’ અનુસાર, 2013-14થી 2022-23 વચ્ચે કેરોસીનના વપરાશમાં સરેરાશ વાર્ષિક લગભગ 26 ટકાનો ઘટાડો નોંધાયો છે.
કેમ ઘટ્યો કેરોસીનનો ઉપયોગ?
ક્યારેક સસ્તું અને સરળતાથી ઉપલબ્ધ હોવાને કારણે કેરોસીનનો મોટા પાયે ઉપયોગ થતો હતો. પરંતુ અન્ય પેટ્રોલિયમ ઇંધણની જેમ તેનાથી પણ ગ્રીનહાઉસ ગેસોનું ઉત્સર્જન થાય છે. જ્યારે સરકારે સ્વચ્છ ઊર્જાને પ્રોત્સાહન આપવાનું શરૂ કર્યું, ત્યારે તેની સૌથી પહેલી અસર કેરોસીનના ઉપયોગ પર પડી.
રસોઈ બનાવવા માટે લોકો ધીમે-ધીમે કેરોસીનની જગ્યાએ LPG ગેસ સિલિન્ડરનો ઉપયોગ કરવા લાગ્યા. જ્યારે પ્રકાશ માટે ઉપયોગમાં લેવાતા ફાનસ, પેટ્રોમેક્સ લેમ્પ અને પરંપરાગત દીવા પણ હવે ઓછા થતા ગયા. આ બદલાવ પાછળનું એક મુખ્ય કારણ સરકારની યોજનાઓ હતી, જેનો મુખ્ય હેતુ દરેક ઘરને વીજળી પૂરી પાડવાનો હતો. વીજળીની ઉપલબ્ધતા સાથે લોકોએ ફાનસને બદલે લાઇટ બલ્બ અને ટ્યુબલાઇટનો ઉપયોગ કરવાનું શરૂ કર્યું. આ ઉપરાંત ઇમરજન્સી લાઇટ, ઇન્વર્ટર અને સોલાર પેનલ જેવા વિકલ્પો પણ ઝડપથી લોકપ્રિય થયા. પરિણામે કેરોસીન પર લોકોની નિર્ભરતા લગભગ ખતમ થઈ ગઈ.
સબસિડી ખતમ થતા લાગ્યો મોટો ઝટકો
કેરોસીનના ઉપયોગમાં ઘટાડો થવાનું એક મોટું કારણ તેના પર મળતી સરકારી સબસિડી બંધ થવું પણ હતું. સરકારે 2019માં રાશનની દુકાનો પર કેરોસીનનું વેચાણ બંધ કર્યું અને તેની સાથે સબસિડી પણ નાબૂદ કરી દીધી.
સબસિડી ખતમ થયા પછી ખુલ્લા બજારમાં કેરોસીનની કિંમત ઘણી વધી ગઈ. કેરોસીન મોંઘું થવાને કારણે તેનો ઉપયોગ વ્યવહારુ ન રહ્યો અને લોકોએ તેનો ઉપયોગ લગભગ સંપૂર્ણપણે છોડી દીધો. જો કે, LPGની અછતને કારણે ફરી એકવાર રસોડામાં કેરોસીનની વાપસી થતી જોવા મળે છે.
કેરોસીનનું ઉત્પાદન કેવી રીતે થાય છે?
કેરોસીન ક્રૂડ ઓઈલને રિફાઇનરીમાં પ્રોસેસ કરીને બનાવવામાં આવે છે. રિફાઇનિંગની પ્રક્રિયામાં ક્રૂડ ઓઈલને અલગ-અલગ તાપમાને ગરમ કરવામાં આવે છે અને ડિસ્ટિલેશન દ્વારા તેમાંથી પેટ્રોલ, ડીઝલ અને કેરોસીન જેવા અલગ-અલગ ઇંધણ મેળવવામાં આવે છે. કેરોસીન એ પેટ્રોલ અને ડીઝલની વચ્ચેના તાપમાને નીકળતું એક હળવું ઇંધણ છે.
અગાઉ તેનો ઉપયોગ મોટા પાયે સ્ટવ અને ફાનસમાં થતો હતો. આ સિવાય તે વિમાનના ઇંધણ (એવિએશન ટર્બાઇન ફ્યુઅલ), હીટર, ઇન્ડસ્ટ્રિયલ બર્નર અને કેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં સોલ્વન્ટ તરીકે પણ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.
