શું ફરી લાગશે લોકડાઉન? પેટ્રોલ-ડીઝલ ખૂટી જવાની અફવાઓ વચ્ચે સરકારે કર્યા 5 મોટા ખુલાસા! તમને ડર હોય તો જાણી લેજો
US Iran War : દેશમાં પેટ્રોલ-ડીઝલની અછતની અફવાઓ અને ગેસ સિલિન્ડર માટે લાઈનો વચ્ચે આજે સરકારે મોટો ખુલાસો કર્યો છે. સરકારે એક એક આંકડાઓ આપીને જણાવ્યું છે કે ભારત પાસે પૂરતો પૂરવઠો છે અને કોઈ પણ પ્રકારની અછત નથી. સરકારે આ મામલે 5 મોટા ખુલાસા કર્યા છે. સરકારે એ પણ કહ્યું છે કે દેશમાં 2 મહિનાનો પેટ્રોલ અને ડીઝલનો એક મહિના માટે ગેસનો સ્ટોક એડવાન્સમાં છે. જાણો સરકારે શું શું ખુલાસાઓ કર્યા છે.
- પેટ્રોલ-ડીઝલની અછતની અફવાઓ વચ્ચે સરકારનો મોટો ખુલાસો
- ભારત પાસે પૂરતો પૂરવઠો છે અને કોઈ પણ પ્રકારની અછત નથી
- દેશમાં 2 મહિનાનો પેટ્રોલ-ડીઝલનો સ્ટોક એડવાન્સમાં છે
US Iran War : ઈરાન-અમેરિકા અને ઈઝરાયેલ વચ્ચેના સંઘર્ષને આજે 27 દિવસ થવા આવ્યા છે. હોર્મુંઝની ખાડી બંધ છે અને વિશ્વભરમાં ઉર્જા કટોકટી જાહેર થઈ રહી છે. લોકોમાં ડરનો માહોલ છે. સમાચારો એવા પણ વહેતા થયા છે ફરી એનર્જી લોકડાઉન લાગી શકે છે આ વચ્ચે ભારત સરકારે 5 મોટા ખુલાસા કર્યા છે તે તમારે જાણવા જરૂરી છે. ગુજરાતમાં પણ 2 દિવસ પહેલાં પેટ્રોલ અને ડિઝલ માટે પેટ્રોલ પંપો પર લાઈનો લાગી હતી. જે આજે ઓછી થઈ છે પણ ગુજરાત બાદ દેશના કેટલાક મોટા શહેરોમાં આજે લાઈનો લાગી છે. ગુજરાતમાં લોકો ગેસ માટે લાઈનો લગાવી રહ્યાં છે. આમ છતાં એનર્જી લોકડાઉન લાગે કે પેટ્રોલ -ડીઝલ નહીં મળે એવી કોઈ વાત નથી.
પેટ્રોલ અને ડીઝલની અછત ફક્ત અફવાઓ
પીએમ મોદીની કેન્દ્ર સરકારે બૂમરાણ વચ્ચે આજે મોટો ખુલાસો કર્યો છે. સરકારે જણાવ્યું છે કે ભારત વિશ્વનો ચોથો સૌથી મોટો રિફાઇનર અને પેટ્રોલિયમ ઉત્પાદનોનો પાંચમો સૌથી મોટો નિકાસકાર દેશ છે, જે 150 થી વધુ દેશોને રિફાઇન્ડ ઇંધણની નિકાસ કરે છે. સ્થાનિક પેટ્રોલ અને ડીઝલની ઉપલબ્ધતા સુનિશ્ચિત કરાવવા માટે 1 લાખથી વધુ રિટેલ ઇંધણ આઉટલેટ્સ ખુલ્લા છે અને કોઈપણ રોકટોક વિના ઇંધણનું વિતરણ થાય છે. એક પણ આઉટલેટને પુરવઠો રેશનીંગથી આપવા માટે આદેશ કરાયો નથી. જેથી દેશમાં રેશનિંગથી ઈંઘણ વેચાય છે એ સમાચાર ખોટા છે. વિશ્વભરના દેશો ભાવ વધારા, રેશનિંગ, ઓડ-ઇવન, વાહનો પર પ્રતિબંધો અને ફરજિયાત સ્ટેશન બંધનો સામનો કરી રહ્યા છે.
ભારતને આવા કોઈ પગલાંની જરૂર નથી લાગતી. જ્યારે અન્ય દેશો રેશનિંગ કરી રહ્યા છે. પસંદગીના પંપો પર ગભરાટની ખરીદીના છૂટાછવાયા કિસ્સાઓ બન્યા હતા, તે સોશિયલ મીડિયામાં ચોક્કસ વિડિઓઝ દ્વારા ફેલાવવામાં આવેલી ઇરાદાપૂર્વકની ખોટી માહિતી દ્વારા પ્રેરિત હતા. આ પંપો પર માંગમાં વધારો થયો હોવા છતાં ગ્રાહકોને ઈંધણ પહોંચાડવામાં આવ્યું હતું અને પુરવઠો વધારવા માટે તેલ કંપનીના ડેપો રાતભર કાર્યરત રહ્યા હતા. પંપ માલિકોની રૂપિયાની સમસ્યાને કારણે પણ કોઈપણ પંપ પર પેટ્રોલ અને ડીઝલની અછત ન રહે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે તેલ કંપનીઓ દ્વારા પેટ્રોલ પંપોને ક્રેડિટ અગાઉના 1 દિવસથી વધારીને 3 દિવસથી વધુ કરવા માટે આદેશ કરાયો છે.
ક્રૂડ ઓઇલ સપ્લાય : જરૂરિયાત કરતાં પણ વધારે
ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે સંઘર્ષને કારણે હોર્મુઝની ખાડીમાં પરિસ્થિતિ ખરાબ છતાં ભારત આજે વિશ્વભરના 41 થી વધુ સપ્લાયર્સ પાસેથી ક્રૂડ ઓઇલની ખરીદી કરી રહ્યું છે અને પહેલાં કરતાં વધુ ક્રૂડ ઓઇલ ભેગું કરી રહ્યું છે. દરેક ભારતીય રિફાઇનરી કેપીસીટીની 100% થી વધુ ક્ષમતાઓ પર ચાલી રહી છે. આગામી 60 દિવસ માટે ક્રૂડ તેલનો પુરવઠો ભારતીય તેલ કંપનીઓ પાસે છે.
કેટલાક આર્ટિકલ અને સોશિયલ મીડિયાના વિડિઓઝમાં દેખાડાય છે કે દેશમાં ફક્ત 6 દિવસનો સ્ટોક છે. ભારત પાસે કુલ રિઝર્વ ક્ષમતા એ 74 દિવસની છે પણ હાલમાં ભારત પાસે 60 દિવસનો સ્ટોક છે. આજે મધ્ય પૂર્વ કટોકટીના 27 દિવસ થઈ ગયા છે. વૈશ્વિક સ્તરે શું થાય છે તે ધ્યાનમાં લીધા વિના દરેક ભારતીય નાગરિક માટે લગભગ બે મહિનાનો પુરવઠો ઉપલબ્ધ છે. આગામી 2 મહિનાના ક્રૂડ ખરીદી પણ સુરક્ષિત કરવામાં આવી છે. જેથી ભારતના ભંડાર ખતમ થઈ ગયા છે અથવા અપૂરતા છે તેવા કોઈપણ સમાચારને અમે ફગાવી રહ્યાં છે.
LPG: ઉત્પાદન વધ્યું છે, આયાતની જરૂરિયાત ઘટી
સરકારે મોટો ખુલાસો કર્યો છે કે, LPGની કોઈ અછત નથી. સ્થાનિક રિફાઇનરીઓએ ઉત્પાદનમાં 40%નો વધારો કર્યો છે. જેના કારણે દૈનિક LPG ઉત્પાદન વધીને 50 TMT થયું છે, આપણી દૈનિક જરૂરિયાત લગભગ 80 TMT છે. પરિણામે, આયાત જરૂરિયાત ઘટીને માત્ર 30 TMT થઈ ગઈ છે. એટલે કે ભારત હવે આયાત કરવાની જરૂરિયાત કરતાં ઘણું વધારે ઉત્પાદન કરી રહ્યું છે. સ્થાનિક ઉત્પાદન ઉપરાંત, 800 TMT LPG કાર્ગો પહેલાંથી જ સુરક્ષિત છે અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ, રશિયા, ઓસ્ટ્રેલિયા અને અન્ય દેશોમાંથી ભારતના 22 LPG આયાત ટર્મિનલ્સ પર પહોંચી રહ્યાં છે. લગભગ એક સંપૂર્ણ મહિના સુધી કોઈ સમસ્યા ના આવે તેવી સ્થિતિ છે.
તેલ કંપનીઓ દરરોજ 50 લાખથી વધુ સિલિન્ડર સફળતાપૂર્વક પહોંચાડી રહી છે. ગ્રાહકો દ્વારા ગભરાટના ઓર્ડરને કારણે સિલિન્ડરની માંગ 89 લાખ સિલિન્ડર સુધી પહોંચી ગઈ હતી અને હવે તે ફરી ઘટીને 50 લાખ સિલિન્ડર થઈ ગઈ છે. સંગ્રહખોરી અથવા કાળાબજાર ટાળવા માટે રાજ્ય સરકારો સાથે પરામર્શ કરીને વાણિજ્યિક સિલિન્ડર ફાળવણી વધારીને 50% કરવામાં આવી છે.
કેન્દ્ર સરકાર કહી રહી છે કે હાલમાં પાઈપ્ડ નેચરલ ગેસને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવી રહ્યું છે. પીએનજી ગેસ ભારતીય ઘરો માટે સૌથી સસ્તો, સ્વચ્છ અને સલામત છે. ભારત પહેલાંથી જ 191 MMSCMD ની કુલ દૈનિક જરૂરિયાતમાંથી 92 MMSCMD કુદરતી ગેસનું સ્થાનિક સ્તરે ઉત્પાદન કરે છે. ઘરેલુ PNG જોડાણો ૨૫ લાખથી વધીને ૧.૫ કરોડથી વધુ થયા છે. LPG ઓછો હોવાથી PNG ને લેવા સરકાર દબાણ કરી રહી હોવાના દાવાને પણ સરકારે ખોટા ગણાવ્યા હતા. LPG પુરવઠો સુરક્ષિત છે. PNG એ ભારતના ઘરો માટે ફક્ત એક વધુ સારું, વધુ સસ્તું અને ખૂબ અનુકૂળ બળતણ છે.
આમ સરકારે દેશના દરેક નાગરિકોને ભરોસો આપ્યો છે કે ટેન્શન નથી. કોઈ પણ પ્રકારનું લોકડાઉન લાગવાનું નથી કે નથી તમારે લાઈનોમાં ઉભા રહેવાનું આ દરેક આંકડાઓ સરકાર તરફથી અપાયેલા છે.
