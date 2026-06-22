/LPG New Rule : 30 જૂને બંધ થઈ જશે LPG કનેક્શન ? ઇન્ડેન, HP અને ભારત ગેસે આપી ચેતવણી

LPG New Rule : પ્રશ્ન એ ઊભો થાય છે કે શું હવે LPG સિલિન્ડર સેવાઓ બંધ થઈ જશે ? જવાબ ના છે. પેટ્રોલિયમ મંત્રાલયે એવું જણાવ્યું નથી કે 30 જૂન પછી બધા LPG કનેક્શન આપમેળે બંધ થઈ જશે. હાલમાં ઇન્ડેન, ભારત ગેસ અને HP ગેસ તરફથી ઘરેલુ સિલિન્ડરનો પુરવઠો અવિરત ચાલુ છે. સરકારે ફક્ત PNGને પ્રોત્સાહન આપવા અને ડબલ કનેક્શન રોકવા માટે એક નીતિ અપનાવી છે. કોઈપણ મોટા પગલા પહેલા સામાન્ય રીતે ઔપચારિક સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવશે.
LPGથી PNGમાં સ્વિચ કરવા માટે દબાણ વધ્યું
જે વિસ્તારોમાં PNG સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ છે, ત્યાં LPGથી PNGમાં સ્વિચ કરવાનું દબાણ વધી ગયું છે. જો તમારા વિસ્તારમાં PNG સેવા ઉપલબ્ધ હોય, તો તમારા સ્થાનિક ગેસ વિતરકનો સંપર્ક કરો અને PNG કનેક્શન માટે અરજી કરો. LPG અને PNG બંને કનેક્શન એકસાથે રાખવા અંગેના નિયમોથી પરિચિત થાઓ. અફવાઓ પર આધાર રાખશો નહીં. તેના બદલે સત્તાવાર સૂચનાઓની રાહ જુઓ.
નવો LPG-PNG નિયમ શું છે ?
કેન્દ્ર સરકારે એક આદેશ જારી કર્યો હતો જેમાં હાલના PNG નેટવર્ક ધરાવતા વિસ્તારોના ગ્રાહકોને ધીમે ધીમે PNGમાં જોડવાની જરૂર હતી. વધુમાં, નો ડ્યુઅલ કનેક્શન નીતિ લાગુ કરવામાં આવી છે. આનો અર્થ એ થયો કે જો કોઈ ગ્રાહક પાસે એક્ટિવ PNG કનેક્શન હોય, તો તે નવું LPG કનેક્શન મેળવી શકતો નથી અને ઘણા કિસ્સાઓમાં તેને તેનું હાલનું LPG કનેક્શન સરેન્ડર કરવું પડી શકે છે.
HPCL અને ઇન્ડિયન ઓઇલની સલાહ
HPCLએ ગ્રાહકોને જાણ કરી છે કે PNG અનુકૂળ અને અવિરત ઉર્જા ઉકેલ આપે છે. દરમિયાન ઇન્ડિયન ઓઇલે પેટ્રોલિયમ મંત્રાલયના મેસેજને સમર્થન આપતા PNGને સ્વચ્છ અને ગ્રીન ફ્યુઅલ ગણાવ્યું છે. સરકાર માને છે કે PNG સતત ગેસ પુરવઠો આપે છે, જેનાથી સિલિન્ડર બુકિંગની જરૂરિયાત દૂર થાય છે. તે સલામત અને વધુ પર્યાવરણને અનુકૂળ છે, જ્યારે ડિલિવરી અને પરિવહન ખર્ચ પણ ઘટાડે છે.
10 લાખ પરિવારોએ LPG છોડ્યું
બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, 30 જૂને દેશભરમાં LPG કનેક્શન બંધ થઈ જશે તેવા અહેવાલો સંપૂર્ણપણે સાચા નથી. જો કે, ભવિષ્યમાં PNG ઉપલબ્ધ હોય તેવા વિસ્તારોમાં LPG પુરવઠા પર પ્રતિબંધો અથવા મર્યાદા લાદવામાં આવી શકે છે. પેટ્રોલિયમ મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, માર્ચ 2026થી 10.02 લાખ PNG કનેક્શન એક્ટિવ થયા છે અને વધારાના 3,22,000 કનેક્શન માટે માળખાગત સુવિધા ઉભી કરવામાં આવી છે. આશરે 9,94,000 નવા ગ્રાહકોએ નોંધણી કરાવી છે. વધુમાં લગભગ 1 લાખ પરિવારોએ LPGથી PNG તરફ સ્વિચ કર્યું છે.