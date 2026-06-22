Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ભારત
  • /LPG New Rule : 30 જૂને બંધ થઈ જશે LPG કનેક્શન ? ઇન્ડેન, HP અને ભારત ગેસે આપી ચેતવણી

LPG New Rule : 30 જૂને બંધ થઈ જશે LPG કનેક્શન ? ઇન્ડેન, HP અને ભારત ગેસે આપી ચેતવણી

LPG New Rule : મિડલ ઈસ્ટમાં વધતા તણાવ વચ્ચે માર્ચ 2026માં જારી કરાયેલા એક નિર્દેશમાં PNG પર સ્વિચ કરવા માટે 90 દિવસનો સમય આપવામાં આવ્યો હતો. આ સમયગાળો જૂનના અંતમાં સમાપ્ત થવાનો છે. સોશિયલ મીડિયા પર દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે કે, ઇન્ડેન, ભારત ગેસ અને HP ગેસના LPG કનેક્શન 30 જૂન, 2026 પછી કાપી નાખવામાં આવશે. ત્યારે હકીકત શું છે, તેના વિશે જાણીએ.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 22, 2026, 03:36 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 03:36 PM IST
LPG New Rule : 30 જૂને બંધ થઈ જશે LPG કનેક્શન ? ઇન્ડેન, HP અને ભારત ગેસે આપી ચેતવણી

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
48 કરોડના બન્યા 5800 કરોડ! Jio આઈપીઓથી આ વ્યક્તિને થશે મોટો ફાયદો
jio ipo53 min ago
2
Keir Starmer1 hr ago
3
gold1 hr ago
4
problem in life1 hr ago
5
bank holiday this week2 hrs ago