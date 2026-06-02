મમતા બેનર્જી માટે 'પડતા પર પાટું' જેવી સ્થિતિ, સત્તા તો ગઈ હવે શું પાર્ટી પણ હાથમાંથી જશે? 

મમતા બેનર્જીએ ખુબ જ મહેનતથી તૃણમૂલ કોંગ્રેસ પાર્ટી ઊભી કરી હતી અને હવે આ જ પાર્ટી તેમના હાથમાંથી સરકે તેવા એંધાણ જોવા મળી રહ્યા છે. પાર્ટી પ્રમુખ મમતા બેનર્જીએ સોમવારે બે વિધાયકોને નિષ્કાસિત કર્યા. બીજી બાજજુ અનેક મોટા નેતાઓ ટીએમસીના કાર્યક્રમોથી જાણે અંતર જાળવતા હોય તેવું પણ જણાઈ રહ્યું છે. એવી પણ અટકળો ચાલુ છે કે ટીએમસીના 50 વિધાયકો તૂટી શકે છે. જો કે સત્તાવાર રીતે કોઈ જ પુષ્ટિ થઈ નથી.
સંઘવાદ પ્રતિદિનના રિપોર્ટ મુજબ એવી અટકળો જોરશોરથી ચાલુ છે કે ટીએમસીના 50 વિધાયકો પાર્ટી છોડી શકે છે અને પાર્ટીના ફાડિયા થઈ શકે છે. વિધાયકોના નિષ્કાસન બાદ ટીએમસીના વિધાનસભામાં સભ્યોની સંખ્યા હવે 78 પર આવી ગઈ છે. એવી પણ ચર્ચાઓ છે કે ઋતબ્રત બંદોપાધ્યાય અને સંદીપન સાહા દ્વારા નવી તૃણમૂલ ઊભી થઈ શકે. જો કે હજુ કોઈ નેતાએ સત્તાવાર રીતે કશું જણાવ્યું નથી.
મમતા બેનર્જીએ આ બંને વિધાયકોને હસ્તાક્ષર વિવાદ મુદ્દે પાર્ટી વિરુદ્ધ અવાજ ઉઠાવવાના પગલે કાઢી મૂક્યા છે. ત્યારબાદ બળવાના સૂર તેજ થયેલા જોવા મળી રહ્યા છે.
શું મહારાષ્ટ્ર જેવું થશે?
જો ટીએમસીના 50 વિધાયક અલગ થઈની બીજી પાર્ટી ઊભી કરે તો બંગાળમાં પણ મહારાષ્ટ્રમાં જેમ શિવસેનાના બે ફાડિયા થઈ ગયા અને અસલ ચિન્હ શિંદેની પાર્ટીને મળ્યું એવું બની શકે. ઉદ્ધવ ઠાકરેના નેતૃત્વવાળી શિવસેનામાંથી જ્યારે એકનાથ શિંદે કે જેઓ હાલ રાજ્યના ડેપ્યુટી સીએમ છે તેઓ વિધાયકો સાથે છૂટા પડ્યા હતા ત્યારે ઠાકરેએ શિવસેનાનું નામ અને ચૂંટણી ચિન્હ બંને ગુમાવ્યા હતા. આવું જ દિગ્ગજ નેતા શરદ પવારના નેતૃત્વવાળી રાષ્ટ્રવાદી કોંગ્રેસ પાર્ટી સાથે થયું હતું. એવું પણ કહેવાય છે કે કેટલાક સાંસદો આ અંગે વાતચીત શરૂ કરી ચૂક્યા છે.
મમતા બેનર્જીની પાર્ટીમાં વિધાયકોની નારાજગી ખુલીને સામે આવી રહી છે. કેટલાક વિધાયકો ખુલીને પાર્ટીના ટોચના નેતૃત્વ વિરુદ્ધ બોલવા લાગ્યા છે. કેટલાક વિધાયકોને પાર્ટી વિરોધી ગતિવિધિઓના આરોપમાં હાંકી કાઢવામાં આવી રહ્યા છે. આવામાં સ્થિતિ વધુ બગડી શકે છે.
તૃણમૂલને કોણ તોડવા માંગે છે
મમતા બેનર્જીએ આ સ્થિતિ બદલ પોતાની જ પાર્ટીની અંદરના એક જૂથ અને ભાજપને જવાબદાર ઠેરવ્યા છે. તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે ભાજપ ડરાવી ધમકાવીને પૈસાની લાલચ આપીને તૃણમૂલના વિધાયકો અને સાંસદોને પોતાની તરફ ખેંચવાની કોશિશ કરે છે. તેમણે એવો પણ આરોપ લગાવ્યો કે પોલીસનો દુરઉપયોગ થઈ રહ્યો છે અને તેમની પાર્ટીના કેટલાક નેતાઓ ગદ્દારની જેમ વર્તી રહ્યા છે.
મમતા બેનર્જીએ એક ફેસબુક લાઈવ વીડિયોમાં કહ્યું કે ચાર વિધાયક મારી પાસે ફરિયાદ લઈને આવ્યા હતા. પોલીસ તેમને ડરાવી ધમકાવી રહી હતી. તેમને કહેવાયું કે જો તેઓ બેઠકમાં સામેલ થયા તો આર્મ્સ એક્ટ હેઠળ તેમની ધરપકડ કરાશે. આ કયા પ્રકારનું લોકતંત્ર છે? આ રાજ્યમાં જુલ્મની તમામ હદો પાર થઈ ચૂકી છે. શનિવારે કાલીઘાટમાં થયેલા બેઠકમાં તૃણમૂલના 80 વિધાયકોમાંથી ઓછામાં ઓછા 60 વિધાયકો ગાયબ હતા. એવું પણ કહેવાય છે કે તૃણમૂલના કેટલાક વિધાયકો દક્ષિણ કોલકાતાની એક હોટલમાં મળ્યા હતા.