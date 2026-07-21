/શું પેટ્રોલમાં 20%થી વધુ ઉમેરાશે ઇથેનોલ? કેન્દ્ર સરકારે સંસદમાં આપ્યો આ મહત્વનો જવાબ

Ethanol Blending in Petrol: પેટ્રોલમાં 20% ઇથેનોલ મિશ્રણ રજૂ થયા બાદ, કેટલાક મીડિયા અહેવાલોમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે સરકાર હવે 25% ઇથેનોલ ભેળવવાની તૈયારી કરી રહી છે. જો કે, સરકારે હવે સંસદમાં ઇથેનોલ મિશ્રણ અંગેની પરિસ્થિતિ સ્પષ્ટ કરી છે.
પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ રાજ્યમંત્રી સુરેશ ગોપીએ રાજ્યસભામાં ઇથેનોલ મિશ્રણ અંગે સંબોધન કરતાં જણાવ્યું હતું કે સરકાર હાલમાં પેટ્રોલમાં ઇથેનોલ મિશ્રણ 20% થી વધુ વધારવાની કોઈ યોજના ધરાવતી નથી. વધુમાં, સરકારે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે કેટલાક પેટ્રોલ પંપ પર ઓછા-મિશ્રિત તેલ અથવા શુદ્ધ પેટ્રોલ પૂરું પાડવાનો કોઈ પ્રસ્તાવ વિચારણા હેઠળ નથી.
ડીઝલમાં ઇથેનોલ મિશ્રણ માટે કોઈ તાત્કાલિક વિચાર નથી
કેન્દ્રીય મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે ડીઝલમાં ઇથેનોલ મિશ્રણ રજૂ કરવા માટે તાત્કાલિક કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે નહીં. આ નિર્ણય ભવિષ્યમાં મૂલ્યાંકન અને હિસ્સેદારો સાથે ચર્ચા પર આધારિત રહેશે. મંત્રીએ ગૃહને માહિતી આપી હતી કે પેટ્રોલમાં 20 ટકાથી વધુ ઇથેનોલ ભેળવવા માટે આગળ કોઈ પણ પગલું ફક્ત તકનીકી અભ્યાસ પર આધારિત હશે. આ પ્રક્રિયામાં ઓટોમોબાઈલ ઉત્પાદકો, તેલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ અને સંશોધન સંસ્થાઓ સાથે ચર્ચા કરવામાં આવશે.
સરકારે એક વર્ષ વહેલા ટારગેટ મેળવ્યો
સરકારની યોજના ધીમે ધીમે પર્યાવરણને અનુકૂળ, વાહનો માટે વધુ સારા ઇંધણ તરફ આગળ વધવાની છે. ગયા વર્ષે પેટ્રોલમાં 20 ટકા ઇથેનોલ ભેળવવાનો લક્ષ્યાંક પ્રાપ્ત થયો હતો. હવે, E20 દેશમાં પ્રમાણભૂત પેટ્રોલ વેરિઅન્ટ બની ગયું છે. જૂના વાહનોમાં ઓછા માઇલેજ અને એન્જિનના ઘસારાના અહેવાલો અંગે, સરકારે જણાવ્યું હતું કે તેને આ સંદર્ભમાં કોઈ ફરિયાદ મળી નથી.
વાયરલ દાવાઓમાં કોઈ સત્ય નથી
સરકારે જણાવ્યું હતું કે સોશિયલ મીડિયા પર ફરતા દાવાઓમાં કોઈ સત્ય નથી. સરકારે જણાવ્યું હતું કે જો E20 ઇંધણ કારના પ્રદર્શન અથવા આયુષ્ય પર કોઈ પ્રતિકૂળ અસર કરે છે, તો તે નોંધપાત્ર વોરંટી દાવાઓ અને સેવા રેકોર્ડમાં પ્રતિબિંબિત થયું હોત. સરકારે એ પણ નોંધ્યું હતું કે E10 માટે રચાયેલ કેટલાક વાહનો સામાન્ય રીતે 3 થી 5 ટકા માઇલેજ ઘટાડાનો અનુભવ કરી રહ્યા છે.