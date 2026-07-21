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શું પેટ્રોલમાં 20%થી વધુ ઉમેરાશે ઇથેનોલ? કેન્દ્ર સરકારે સંસદમાં આપ્યો આ મહત્વનો જવાબ

Ethanol Blending in Petrol: કેટલાક મીડિયા રિપોર્ટ્સમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે સરકાર ઇથેનોલ મિશ્રણ દર 20% થી વધારીને 25% કરવાની તૈયારી કરી રહી છે. જો કે, સરકારે હવે રાજ્યસભામાં આ મુદ્દા પર પોતાનું વલણ સ્પષ્ટ કર્યું છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 21, 2026, 10:15 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 10:15 AM IST
શું પેટ્રોલમાં 20%થી વધુ ઉમેરાશે ઇથેનોલ? કેન્દ્ર સરકારે સંસદમાં આપ્યો આ મહત્વનો જવાબ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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