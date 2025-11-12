Prev
ફરી ઓપરેશન સિંદૂરના ભણકારા ? વિદેશથી પરત ફર્યા પછી, PM મોદીની બેઠક, પાકિસ્તાનમાં હડકંપ

PM Modi Meeting: ઓપરેશન સિંદૂર અને પ્રધાનમંત્રીના રાષ્ટ્રને સંબોધન પછી આ CCSની પહેલી બેઠક હશે. અગાઉ, 22 એપ્રિલે પહેલગામમાં થયેલા આતંકવાદી હુમલા પછી સુરક્ષા પર કેબિનેટ સમિતિની બેઠક મળી હતી, જેના થોડા દિવસો પછી લશ્કરી કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Nov 12, 2025, 08:26 AM IST

PM Modi Meeting: રાષ્ટ્રીય રાજધાની દિલ્હીમાં સોમવારે થયેલા કાર બોમ્બ વિસ્ફોટ બાદ સુરક્ષા એજન્સીઓ હાઇ એલર્ટ પર છે અને વિસ્ફોટને આતંકવાદીઓ સાથે જોડી રહી છે, ત્યારે કેન્દ્ર સરકારે બુધવારે સુરક્ષા પર કેબિનેટ સમિતિ (CCS) ની બેઠક બોલાવી છે. પ્રધાનમંત્રી હાલમાં ભૂટાનની મુલાકાતે છે. તેમના પરત ફર્યા બાદ આ બેઠક બોલાવવામાં આવી છે. પ્રધાનમંત્રી આ બેઠકની અધ્યક્ષતા કરશે, જેમાં દિલ્હી બોમ્બ વિસ્ફોટની તપાસની સ્થિતિની પણ ચર્ચા કરવામાં આવશે અને ભવિષ્યની રણનીતિ નક્કી કરવામાં આવશે.

ઓપરેશન સિંદૂર અને પ્રધાનમંત્રીના રાષ્ટ્રને સંબોધન પછી CCSની આ પહેલી બેઠક હશે. અગાઉ, 22 એપ્રિલે પહેલગામમાં થયેલા આતંકવાદી હુમલા પછી સુરક્ષા પર કેબિનેટ સમિતિની બેઠક મળી હતી, જેના થોડા દિવસો પછી ભારતે ઓપરેશન સિંદૂર હેઠળ પાકિસ્તાન સામે રાજદ્વારી આક્રમણ શરૂ કર્યું હતું.

ઓપરેશન સિંદૂર ભાગ 2ની ચર્ચા શા માટે થઈ રહી છે?

હવે, ફરી એકવાર, સરકાર ઓપરેશન સિંદૂર ભાગ 2 શરૂ કરી શકે છે કે કેમ તે અંગે ચર્ચા થઈ રહી છે. સરકારે પહેલાથી જ કહ્યું છે કે ઓપરેશન સિંદૂર હજુ પૂરું થયું નથી અને પાકિસ્તાન તરફથી કોઈપણ આતંકવાદી કાવતરાનો બદલો લેવામાં આવશે. સરકારે એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે કોઈપણ આતંકવાદી કૃત્યને યુદ્ધ ગણવામાં આવશે. તેથી, એવી શક્યતા વધી રહી છે કે ભારત ફરીથી પાકિસ્તાનમાં આતંકવાદી ઠેકાણાઓનો નાશ કરી શકે છે અથવા તેમની સામે કડક કાર્યવાહી કરી શકે છે.

આત્મઘાતી હુમલાની હજુ સુધી પુષ્ટિ થઈ નથી

જોકે દિલ્હી બોમ્બ વિસ્ફોટને હજુ સુધી આત્મઘાતી હુમલા તરીકે પુષ્ટિ થઈ નથી, બે પાકિસ્તાની આતંકવાદી મોડ્યુલ જોડાયેલા છે. શાહીન જૈશ-એ-મોહમ્મદ સાથે જોડાયેલ છે. આ દરમિયાન, ભારત દ્વારા સંભવિત કાર્યવાહી અંગે પાકિસ્તાનમાં ગભરાટ છે. પાકિસ્તાનના રક્ષામંત્રી ખ્વાજા આસિફે જણાવ્યું છે કે તેમનો દેશ હાલમાં યુદ્ધની સ્થિતિમાં છે.

પાકિસ્તાન ભારતને શા માટે દોષી ઠેરવી રહ્યું છે?

જોકે તેમનું નિવેદન ઇસ્લામાબાદ કોર્ટ સંકુલમાં આત્મઘાતી બોમ્બ વિસ્ફોટના સંદર્ભમાં આવ્યું છે, પાકિસ્તાની વડા પ્રધાન દ્વારા વિસ્ફોટો માટે ભારતને દોષી ઠેરવવું તેમની ચિંતા, વ્યથા અને ગભરાટ દર્શાવે છે. ભારત બીજો હુમલો કરી શકે છે તે ડરથી, શાહબાઝ શરીફે પહેલાથી જ ભારતને દોષી ઠેરવવાનું શરૂ કરી દીધું છે.

ભારતે આરોપોને પાયાવિહોણા ગણાવ્યા

આ દરમિયાન, ભારત સરકારે પાકિસ્તાની વડા પ્રધાનના ઇસ્લામાબાદ આતંકવાદી હુમલામાં સંડોવણીના દાવાને "પાયાવિહોણા" ગણાવ્યા છે. આ આરોપોને નકારી કાઢતા, વિદેશ મંત્રાલયના સત્તાવાર પ્રવક્તા રણધીર જયસ્વાલે જણાવ્યું હતું કે ભારત બધા આરોપોને સખત રીતે નકારે છે અને પડોશી દેશમાં કોઈપણ આતંકવાદી હુમલામાં તેની કોઈ ભૂમિકા નથી. 

તેમણે કહ્યું કે, ભારત દેખીતી રીતે હતાશ પાકિસ્તાની નેતૃત્વ દ્વારા લગાવવામાં આવી રહેલા આરોપોને સ્પષ્ટપણે નકારે છે. દેશમાં ચાલી રહેલા લશ્કરી પ્રેરિત બંધારણીય ભંગાણ અને સત્તા હડપથી તેના લોકોનું ધ્યાન હટાવવા માટે ભારત વિરુદ્ધ ખોટી વાર્તા રચવાની પાકિસ્તાનની એક યુક્તિ છે.

