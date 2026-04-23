ગુજરાતી ન્યૂઝIndiaશું પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવમાં 25થી 28 રૂપિયાનો વધારો થશે? સરકારે આપ્યો જવાબ, દરેકે જાણવો જરૂરી

શું પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવમાં 25થી 28 રૂપિયાનો વધારો થશે? સરકારે આપ્યો જવાબ, દરેકે જાણવો જરૂરી

Petrol-Diesel News: એક બ્રોકરેજ ફર્મ કોટક ઈન્સ્ટિટ્યૂશનલ ઈક્વિટીએ દ્વારા એવું અનુમાન વ્યક્ત કરાયુ હતું કે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં 25થી 28 ટકા જેટલો વધારો થઈ શકે છે. હવે સરકારે તેનો જવાબ આપ્યો છે અને તેને ફેક ન્યૂઝ ગણાવ્યાં છે. જાણો શું કહે છે સરકાર? 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Apr 23, 2026, 01:28 PM IST
  • કોટક ઈન્સ્ટિટ્યૂશનલ ઈક્વિટીએ પોતાના રિપોર્ટમાં દાવો કર્યો કે ચૂંટણી બાદ ભાવ વધશે.
  • દાવો હતો કે પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવમાં 25 થી 28 રૂપિયાનો વધારો થઈ શકે છે.
  • સરકારે આ દાવો ફગાવ્યો અને સમાચારને ફેક ન્યૂઝ ગણાવ્યા.

શું પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવમાં 25થી 28 રૂપિયાનો વધારો થશે? સરકારે આપ્યો જવાબ, દરેકે જાણવો જરૂરી

અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે જે તણાવ છે તેની અસર ભારતમાં પણ જોવા મળી છે. એલપીજીની પણ સમસ્યા જોવા મળી રહી છે અને પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ ઉપર પણ અસર જોવા મળી. હોર્મુઝનું સંકટ પણ યથાવત જોવા મળતા હવે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં આગ લાગી છે. 70-75 ડોલર પ્રતિ બેરલમાં વેચાતું ક્રૂડ ઓઈલ 100 ડોલર પાર જઈ ચૂક્યું છે. એક સમય એવો પણ આવ્યો કે જ્યારે ક્રૂડ ઓઈલની કિંમત 115 ડોલર સુધી પહોંચી ગઈ. ઓઈલના ભાવ અને સપ્લાય ચેન તૂટવાના કારણે અમેરિકા, યુરોપ, બ્રિટન, પાકિસ્તાન, શ્રીલંકા, બાંગ્લાદેશ જેવા તમામ દેશોએ પોતાના ત્યાં પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ વધારી દીધા. પરંતુ ભારતમાં સરકારે હજુ પણ સામાન્ય નાગરિકો માટે પેટ્રોલ ડીઝલના રિટેલ ભાવ પર બોજો આવા દીધો નથી. સરકારી ઓઈલ કંપનીઓએ ઓઈલના ભાવમાં વધારો ન કર્યો. આ બધા વચ્ચે અનેક એવા અહેવાલો આવવા લાગ્યા કે જ્યાં દાવો કરાયો કે ભારતમાં પાંચ રાજ્યોમાં થનારી ચૂંટણી બાદ ઓઈલના ભાવમાં મોટો વધારો થશે. એવો દાવો થયો કે 29 એપ્રિલ બાદ ભારતમાં પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવમાં 25-28 રૂપિયા પ્રતિ લીટર સુધી વધારો થશે. 

 

શું વધશે પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ?
કોટક ઈન્સ્ટિટ્યૂશનલ ઈક્વિટીએ પોતાના રિપોર્ટમાં દાવો કર્યો કે વિધાનસભા ચૂંટણી પૂરી થયા બાદ ભારતમાં પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવમાં મોટો વધારો થશે. ઓઈલના ભાવ 25-28 રૂપિયા પ્રતિ લીટર સુધી વધી શકે છે. ચૂંટણીના કારણે સરકારે ઓઈલના ભાવ કાબૂમાં રાખ્યા છે. હવે આ દાવાઓ પર પેટ્રોલિયમ મંત્રાલયે સફાઈ આપી છે. કેન્દ્ર સરકારે આ સમાચારને ફેક ન્યૂઝ ગણાવ્યાં છે. આ રિપોર્ટને ફેક ગણાવતા સરકારે કહ્યું કે આવો કોઈ પ્રસ્તાવ આવ્યો નથી.

શું કહ્યું સરકારે?
 પેટ્રોલિયમ અને નેચરલ ગેસ મંત્રાલયે સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ દ્વારા આ દાવાઓને ફગાવ્યા છે. પોસ્ટમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે કેટલાક સમાચાર રિપોર્ટ્સમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારાની વાત કરાઈ છે. આ મામલે સ્પષ્ટ કરવામાં આવે છે કે સરકારની પાસે હાલ એવો કોઈ પ્રસ્તાવ વિચારણા હેઠળ નથી. આ પ્રકારના સમાચારો નાગરિકો વચ્ચે ડર અને ગભરાહટ પેદા કરવાના હેતુથી ફેલાવવામાં આવે છે. આ શરારતપૂર્ણ અને ભ્રામક છે. વાસ્તવામાં ભારત એકમાત્ર એવો દેશ છે જ્યાં છેલ્લા 4 વર્ષમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં કોઈ વધારો થયો નથી. ભારત સરકાર અને ઓઈલ PSUs ના જાહેર ઉપક્રમોએ વૈશ્વિક કિંમતોમાં થનારા ભારે વધારાથી ભારતીય નાગરિકોને બચાવવા માટે સતત પગલાં ભર્યા છે. 

There are some news reports suggesting a price hike of petrol and diesel. It is hereby clarified that there is no such proposal under consideration by the Government.
Such news items are designed to create fear and panic amongst the citizens and are mischievous and… pic.twitter.com/yTAfJdah2o

— Ministry of Petroleum and Natural Gas #MoPNG (@PetroleumMin) April 23, 2026

શું કહ્યું હતું ફર્મે?
કોટક ઈન્સ્ટિટ્યૂશનલ ઈક્વિટીએ એવું અનુમાન વ્યક્ત કર્યુ હતું કે પશ્ચિમ એશિયામા શાંતિ સમજૂતિ ન થવાના કારણે, ભારતના રાજ્યોમાં થનારી ચૂંટણીઓ બાદ પેટ્રોલ અને ડીઝલના છૂટક ભાવ વધી શકે છે. શાંતિ મંત્રણામાં કોઈ પ્રગતિ ન થવાના કારણે સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ બંધ છે. ઓઈલ અને ગેસના વેપાર માટે સ્ટ્રેટ ઓફ  હોર્મુઝ મહત્વનો રસ્તો છે. જેનાથી 20 ટકા જેટલો ઓઈલ અને ગેસ વેપાર થાય છે. તથા ભારતના ક્રૂડ ઓઈલના 40 ટકા ત્યાંથી પસાર થાય છે. 

 

આથી બ્રોકરેજે કહ્યું હતું કે એવું માનવું છે કે રાજ્યમાં ચૂંટણી પત્યા બાદ જો પશ્ચિમ એશિયામાં કોઈ સમાધાન નહીં નીકળે તો રિટેલ ભાવમાં વધારો થશે. અત્રે જણાવવાનું કે દેશના જે રાજ્યોમાં ચૂંટણી છે ત્યાં સૌથી છેલ્લે પશ્ચિમ બંગાળમાં 29 એપ્રિલે બીજા તબક્કાનું અને અંતિમ મતદાન થવાનું છે. ત્યારબાદ આ ચાર રાજ્યો કેરળ, પશ્ચિમ બંગાળ, અસમ અને તમિલનાડુ તથા કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ પુડુચેરીના ચૂંટણી પરિણામો 4 મેના રોજ જાહેર થશે. 

 

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

