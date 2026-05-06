/દીદીને હટાવવા માટે બંગાળમાં લગાવવામાં આવશે રાષ્ટ્રપતિ શાસન? જાણો કાયદો શું કહે છે?

President Rule In Bengal: 2026ની પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ભાજપ દ્વારા કારમી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હોવા છતાં, મમતા બેનર્જી હાર સ્વીકારવા તૈયાર નથી. ત્યારે હવે એ સવાલ ઉભો થઈ રહ્યો છે કે શું બંગાળમાં રાષ્ટ્રપતિ શાસન લગાવીને મમતા બેનર્જીને સત્તા પરથી દૂર કરવામાં આવશે કે બિજી કોઈ રીત અપનાવવામાં આવશે.
President Rule In Bengal: દીદી એ ચૂંટણીમાં ગોટાળાનો આરોપ લગાવતા મુખ્યમંત્રી પદેથી રાજીનામું આપવાનો ઇનકાર કર્યો છે. હવે, પશ્ચિમ બંગાળમાં રાષ્ટ્રપતિ શાસન લગાવી શકાય કે નહીં તે અંગે ચર્ચાઓ ચાલી રહી છે, અને તે પછી જ આગળની કાર્યવાહી કરી શકાય છે. ચાલો જાણીએ કે કાયદો શું કહે છે.
રાષ્ટ્રપતિ શાસન શું છે?
રાષ્ટ્રપતિ શાસન સંબંધિત જોગવાઈઓ બંધારણના અનુચ્છેદ 356 માં સમાવિષ્ટ છે. અનુચ્છેદ 356 મુજબ, રાષ્ટ્રપતિ કોઈપણ રાજ્યમાં રાષ્ટ્રપતિ શાસન લગાવી શકે છે જો તેમને ખાતરી હોય કે રાજ્ય સરકાર બંધારણની વિવિધ જોગવાઈઓ અનુસાર કાર્ય કરી રહી નથી. આ નિર્ણય ફક્ત રાજ્યના રાજ્યપાલના અહેવાલ પર આધારિત હોવો જરૂરી નથી. આ એક સાધન છે જે કેન્દ્ર સરકારને નાગરિક અશાંતિ, જેમ કે રાજ્ય સરકાર નિયંત્રિત કરવામાં નિષ્ફળ ગઈ છે તેવા રમખાણોની સ્થિતિમાં રાજ્ય સરકાર પર તેની સત્તાનો ઉપયોગ કરવા સક્ષમ બનાવે છે. બંધારણમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે રાષ્ટ્રપતિ શાસન લાગુ થયાના બે મહિનાની અંદર સંસદના બંને ગૃહો દ્વારા મંજૂર થવું આવશ્યક છે. જો આ દરમિયાન લોકસભા વિસર્જન થાય છે, તો તેને રાજ્યસભા દ્વારા બહાલી આપવી આવશ્યક છે અને પછી તેની રચનાના એક મહિનાની અંદર નવી લોકસભા દ્વારા મંજૂર કરવી આવશ્યક છે.
રાષ્ટ્રપતિ શાસન કયા સંજોગોમાં લગાવવામાં આવે છે?
રાજ્યપાલ દ્વારા નિર્દિષ્ટ સમયમર્યાદામાં રાજ્ય વિધાનસભામાં મુખ્યમંત્રી ચૂંટાયા ન હોય તો કોઈપણ રાજ્યમાં રાષ્ટ્રપતિ શાસન લગાવવામાં આવે છે. વધુમાં, જો રાજ્યમાં ગઠબંધન સરકાર સત્તામાં હોય, પરંતુ આ ગઠબંધન વિધાનસભામાં પોતાનો બહુમતી ગુમાવે છે, અથવા જો મુખ્યમંત્રી રાજ્યપાલ દ્વારા નિર્દિષ્ટ સમયમર્યાદામાં ગૃહમાં પોતાનો બહુમતી સાબિત કરવામાં અસમર્થ હોય તો રાષ્ટ્રપતિ શાસન લગાવવામાં આવે છે. જો બહુમતી ન હોય અને રાજ્ય વિધાનસભામાં અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ પસાર થાય છે, અને તે જ પરિસ્થિતિમાં, કુદરતી આફત, રોગચાળો અથવા યુદ્ધને કારણે ચૂંટણીઓ શક્ય નથી, તો રાષ્ટ્રપતિ શાસન પણ લગાવવામાં આવે છે.
જો મમતા બેનર્જી રાજીનામું ન આપે તો શું થશે?
ભારતીય બંધારણ મુજબ, મુખ્યમંત્રીનું પદ રાજ્યપાલના વિવેકબુદ્ધિ પર રહે છે. બંધારણના અનુચ્છેદ ૧૬૪ માં સ્પષ્ટપણે જણાવાયું છે કે રાજ્યપાલ મુખ્યમંત્રીની નિમણૂક કરે છે. જો મુખ્યમંત્રી ચૂંટણી હારી જાય અથવા તેમનો પક્ષ ગૃહમાં બહુમતી ગુમાવે, પરંતુ રાજીનામું આપવાનો ઇનકાર કરે, તો રાજ્યપાલની ભૂમિકા મહત્વપૂર્ણ બની જાય છે. આ કિસ્સામાં, રાજ્યપાલ પાસે મુખ્યમંત્રી અને વિદાયમાન સરકારને તાત્કાલિક બરતરફ કરવાની સત્તા છે. હાલમાં, આર.એન. રવિ બંગાળના રાજ્યપાલ છે.
અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ પણ એક પદ્ધતિ
રાજ્યપાલ દ્વારા બરતરફી ઉપરાંત, અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ પણ એક પદ્ધતિ છે જેના દ્વારા મુખ્યમંત્રીને દૂર કરી શકાય છે. બંધારણીય પરંપરાઓ હેઠળ, આવી મડાગાંઠમાં, રાજ્યપાલ વિધાનસભાનું વિશેષ સત્ર બોલાવી શકે છે. આ સત્રમાં અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ રજૂ કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ વર્તમાન સરકારે પોતાનો બહુમતી સાબિત કરવો પડશે. ચૂંટણી પરિણામો અનુસાર, ભાજપ પાસે બહુમતી છે. તેથી, ટીએમસી સરકાર માટે પોતાનો બહુમતી સાબિત કરવો અશક્ય છે. આવી સ્થિતિમાં, અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ પસાર થતાં જ મમતા બેનર્જીએ રાજીનામું આપવું પડશે.
શું બંગાળમાં રાષ્ટ્રપતિ શાસન લગાવવામાં આવશે?
રાષ્ટ્રપતિ શાસન લાગુ થયા પછી, રાજ્યનું સંપૂર્ણ નિયંત્રણ સીધું કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્યપાલના હાથમાં આવી જાય છે. આ સ્થિતિમાં, મુખ્યમંત્રીની સત્તાઓ સમાપ્ત થઈ જાય છે. મુખ્યમંત્રીના નેતૃત્વ હેઠળની રાજ્ય મંત્રી પરિષદ વિસર્જન કરવામાં આવશે. ત્યારબાદ રાજ્યપાલ રાષ્ટ્રપતિના પ્રતિનિધિ તરીકે રાજ્યના વહીવટી કાર્યો ચલાવશે.
મુખ્ય સચિવ અને અન્ય સલાહકારો રાજ્યપાલની સૂચનાઓ અનુસાર કાર્ય કરશે. રાજ્ય વિધાનસભા કાં તો સ્થગિત કરવામાં આવશે અથવા સંપૂર્ણપણે વિસર્જન કરવામાં આવશે. આ કિસ્સામાં, સંસદને રાજ્ય માટે કાયદા અને બજેટ બનાવવાની સત્તા હશે. જો કે, રાષ્ટ્રપતિ શાસન લાગુ થયા છતાં, હાઇકોર્ટની સત્તાઓ અને કાર્યો અકબંધ રહેશે.
નવી સરકાર કેવી રીતે રચાશે?
બંધારણના અનુચ્છેદ 164 હેઠળ, રાજ્યપાલને રાજ્યના નવા મુખ્યમંત્રીની નિમણૂક અને શપથ લેવાની સત્તા છે. ચૂંટણીમાં સરકારની હાર અને મુખ્યમંત્રીની બરતરફી પછી, રાજ્યપાલ વિધાનસભા પક્ષના નેતાને મુખ્યમંત્રી તરીકે પસંદ કરી શકે છે. આ પછી નવી સરકારની રચના થશે. આનો અર્થ એ થયો કે જો મમતા બેનર્જી રાજીનામું ન આપે તો પણ, જનાદેશ પછી તેઓ પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી રહી શકશે નહીં.