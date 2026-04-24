શું સાંસદ પદ પર રહેશે રાઘવ ચઢ્ઢા ? જાણો શું કહે છે પક્ષપલટા વિરોધી કાયદો

Anti Defection Law: આપમાંથી રાઘવ ચઢ્ઢા સહિતના 7 સાંસદોના રાજીનામાથી સમગ્ર રાજકારણમાં ગરમાવો લાવી દીધો છે. સાંસદોએ જણાવ્યું કે અને વિલીનીકરણ માટે તમામ શરતોનું પાલન કરી રહ્યા છે અને અમારી પાસે 66% સાંસદોનું સમર્થન પણ છે. ત્યારે જાણો આપ કઈ રીતે 7 સાંસદોને ગૃહમાંથી દૂર કરે. 
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Apr 24, 2026, 06:19 PM IST
Anti Defection Law: આપમાંથી રાઘવ ચઢ્ઢાના રાજીનામાથી બંધારણીય એક્સપર્ટ અને રાજકીય વર્તુળોમાં નવી ચર્ચા શરૂ થઈ ગઈ છે. અગ્રણી નેતાઓ રાઘવ ચઢ્ઢા, સંદીપ પાઠક અને અશોક મિત્તલે ભાજપમાં જોડાવાનો નિર્ણય લીધો છે. એવો દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે કે હરભજન સિંહ અને સ્વાતિ માલીવાલ જેવા અગ્રણી નામો સહિત બે તૃતીયાંશ સાંસદો આ પક્ષપલટાનો ભાગ છે. સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ છે કે શું આ નેતાઓ રાજ્યસભાનું સભ્યપદ જાળવી શકશે કે તેમને ગેરલાયક ઠેરવવામાં આવશે?

શું તમે જાણો છો કે પક્ષપલટા વિરોધી કાયદો શું છે?

ભારતીય બંધારણની 10મી અનુસૂચિ (52મો સુધારો, 1985) સાંસદો અને ધારાસભ્યો દ્વારા પક્ષપલટા અંગે કડક નિયમો નક્કી કરે છે. ચાલો સમજીએ કે આ બાબતે કાયદો શું કહે છે,

સ્વૈચ્છિક રાજીનામું

કાયદા મુજબ, જો કોઈ ચૂંટાયેલા સાંસદ સ્વેચ્છાએ પોતાના પક્ષમાંથી રાજીનામું આપે છે અથવા અન્ય પક્ષમાં જોડાય છે, તો તે ગૃહના સભ્યપદથી ગેરલાયક ઠેરવવામાં આવે છે. જો રાજીનામું સબમિટ ન કરવામાં આવે તો પણ, બીજા પક્ષમાં જોડાવાને "સ્વૈચ્છિક રાજીનામું" ગણવામાં આવે છે.

વિલીનીકરણ માટે આવશ્યક શરતો

આ કાયદાને અવગણવાનો એકમાત્ર કાનૂની રસ્તો વિલીનીકરણ છે. આ શરત જણાવે છે કે જો કોઈ પક્ષના ઓછામાં ઓછા બે તૃતીયાંશ (66%) સભ્યો બીજા પક્ષમાં જોડાવા માટે ભેગા થાય છે, તો પક્ષપલટા વિરોધી કાયદો તેમના પર લાગુ પડતો નથી.

AAPનો ગણિત: આમ આદમી પાર્ટીના રાજ્યસભામાં કુલ 10 સાંસદો છે. કાયદાને અવગણવા માટે, રાઘવ ચઢ્ઢાએ ઓછામાં ઓછા 7 સાંસદો (10 ના બે તૃતીયાંશ) નું લેખિત સમર્થન દર્શાવવું આવશ્યક છે. જો સંખ્યા 7થી નીચે આવે છે, તો બધા સાંસદોને તેમની સભ્યપદ ગુમાવવાનો સામનો કરવો પડશે.

અંતિમ અભિપ્રાય કોનો હશે?

રાજ્યસભાના અધ્યક્ષ (ઉપપ્રમુખ) પાસે પક્ષપલટાના કેસોમાં અંતિમ અભિપ્રાય હોય છે. ફરિયાદ મળ્યા પછી, અધ્યક્ષ આ બાબતની તપાસ કરે છે અને ગેરલાયકાત પર પોતાનો નિર્ણય જાહેર કરે છે. જો કે, સ્પીકરના નિર્ણયની ન્યાયિક સમીક્ષા સુપ્રીમ કોર્ટ અથવા હાઇકોર્ટમાં માંગી શકાય છે.

ગેરલાયકાત માટેની મુખ્ય શરતો

પોતાના મૂળ પક્ષના સભ્યપદમાંથી રાજીનામું આપવું

ગૃહમાં પક્ષના વ્હીપ વિરુદ્ધ મતદાન કરવું અથવા મતદાનથી દૂર રહેવું

જો કોઈ સ્વતંત્ર સભ્ય જીત્યા પછી રાજકીય પક્ષમાં જોડાય છે

શું કોઈ ગેરલાયક ઠર્યા પછી ફરીથી ચૂંટણી લડી શકે છે?

જો સ્પીકર કોઈ સાંસદને ગેરલાયક ઠરાવે છે, તો તેની બેઠક ખાલી થઈ જાય છે. તે વ્યક્તિ તે ચોક્કસ કાર્યકાળ માટે ગૃહના સભ્ય તરીકે રહી શકતો નથી. જો કે, તે ખાલી બેઠક માટે પેટાચૂંટણીમાં ફરીથી ભાગ લઈ શકે છે, પરંતુ તેણે જનતા અથવા ધારાસભ્યોનો વિશ્વાસ મેળવવો પડશે.

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

