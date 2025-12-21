Prev
અરવલ્લીના પહાડો પર મોદી સરકારનું પહેલું નિવેદન, જાણો શું કહ્યું

Government First Statement: અરવલ્લીની પહાડીઓ પર સરકારના મંત્રીનું પહેલું નિવેદન સામે આવ્યું છે, જેમાં તેમણે કહ્યું કે, કેટલીક યુટ્યુબ ચેનલો 100 મીટરની રેન્જને ઉપરના 100 મીટર તરીકે વર્ણવીને તેનું ખોટું અર્થઘટન કરી રહી છે. આ સાચું નથી. 100 મીટરએ પહાડોની ટોચથી નીચે સુધીની હદ દર્શાવે છે. બે રેન્જ વચ્ચેના અંતરને પણ અરવલ્લી રેન્જનો ભાગ માનવામાં આવે છે. 
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Dec 21, 2025, 07:40 PM IST

અરવલ્લીના પહાડો પર મોદી સરકારનું પહેલું નિવેદન, જાણો શું કહ્યું

Government First Statement: અરવલ્લી પર્વતમાળા રાષ્ટ્રીય રાજધાની દિલ્હીથી લઈને અનેક રાજ્યોની સરહદો સુધી ફેલાયેલી છે. દાયકાઓથી, અરવલ્લી ક્ષેત્રમાં ગેરકાયદેસર ખાણકામ અંગે સરકારી તંત્ર અને માફિયાઓ વચ્ચે મિલીભગતના આરોપો સામે આવ્યા છે. જોકે, છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં, કેન્દ્ર સરકારે અરવલ્લી પર્વતમાળાના રક્ષણ અને ગેરકાયદેસર ખાણકામ અટકાવવા માટે નોંધપાત્ર પગલાં લીધા છે. કેન્દ્રીય મંત્રી ભૂપેન્દ્ર યાદવે હવે આ મુદ્દા પર એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું છે, જેમાં જણાવ્યું છે કે અરવલ્લી પર્વતમાળા અંગે કોઈપણ રાજ્યને કોઈ છૂટ નથી. નિયમો દરેક માટે સમાન છે, અને પ્રકૃતિનું સંરક્ષણ દરેકની જવાબદારી છે.

કોર્ટ કેસ

અરવલ્લી પર્વતમાળા ચાર ભારતીય રાજ્યોમાં ફેલાયેલી છે: દિલ્હી, હરિયાણા, રાજસ્થાન અને ગુજરાત. 1985થી કોર્ટમાં સંબંધિત અરજી પેન્ડિંગ છે. આ બાબત અંગે, કેન્દ્રીય પર્યાવરણ મંત્રી ભૂપેન્દ્ર યાદવે કહ્યું કે, "અમે સમજીએ છીએ કે ખાણકામના નિયમો હંમેશા કડક હોવા જોઈએ, અને અમે આ સાથે સંમત છીએ. સુપ્રીમ કોર્ટે પણ કહ્યું છે કે અરવલ્લી પર્વતમાળાની વ્યાખ્યા ચારેય રાજ્યોમાં સમાન હોવી જોઈએ.

અરવલ્લીની જમીનનો દરેક ઇંચ સુરક્ષિત: પર્યાવરણ મંત્રી

ભૂપેન્દ્ર યાદવે કહ્યું કે, ન્યૂઝ પોર્ટલ અને યુટ્યુબ ચેનલો સહિત કેટલીક વેબ ચેનલો 100 મીટરની રેન્જને ટોચની 100 મીટર કહીને ખોટી રીતે અર્થઘટન કરી રહી છે, જે સાચું નથી. 100 મીટરનો અર્થ પહાડોની ટોચથી નીચે સુધીના વિસ્તરણનો થાય છે, અને બે રેન્જ વચ્ચેના અંતરને પણ અરવલ્લી રેન્જનો ભાગ માનવામાં આવે છે. આ વ્યાખ્યા સાથે, 90% વિસ્તાર અરવલ્લી રેન્જનો ભાગ માનવામાં આવે છે.

સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશથી લોકો રસ્તા પર ઉતરી આવ્યા છે: ભય છે કે અરવલ્લીના પહાડો નાશ પામશે

સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્ણયથી અરવલ્લી પહાડોઓ વિશે ચર્ચા શરૂ થઈ છે. નિર્ણયમાં જણાવાયું છે કે 100 મીટરથી ઓછી ઊંચાઈવાળી પહાડોઓને આપમેળે જંગલ ગણવામાં આવશે નહીં. 100 મીટરનો નિર્ણય તરીકે ઓળખાતો આ નિર્ણય સ્પષ્ટ કરે છે કે અરવલ્લી ક્ષેત્રમાં 100 મીટરથી ઓછી ઊંચાઈવાળી પહાડોઓને આપમેળે જંગલ તરીકે વર્ગીકૃત કરી શકાતી નથી. પર્યાવરણવિદોને હવે ડર છે કે આનાથી અરવલ્લીઓના રક્ષણને નુકસાન થઈ શકે છે.

સ્થાનિક એક્સપર્ટની ચિંતા

સુપ્રીમ કોર્ટ સુધી પહોંચેલો આ કેસ ઘણા સમયથી વિવિધ રાજ્યોમાં ચર્ચામાં છે. ગેરકાયદેસર ખાણકામ અંગેની હાલની ચિંતાઓ વચ્ચે, કેટલાક પર્યાવરણ એક્સપર્ટ આ નિર્ણય પર ચિંતા વ્યક્ત કરતા કહ્યું છે કે હરિયાણામાં ફક્ત બે શિખરો 100 મીટરથી ઉપર છે, પહેલું તોસમ (ભિવાની જિલ્લો)માં અને બીજું માધોપુરા (મહેન્દ્રગઢ જિલ્લો)માં. તેથી, બાકીના વિસ્તારને હવે રક્ષણમાંથી બાકાત રાખવામાં આવી શકે છે.

આ ચિંતાને પગલે, કેન્દ્રીય પર્યાવરણ મંત્રી ભૂપેન્દ્ર યાદવે કહ્યું છે કે ચિંતા કરવાની કોઈ જરૂર નથી. કેન્દ્રની મોદી સરકાર અરવલ્લીઓના રક્ષણ માટે પ્રતિબદ્ધ છે.

