/શું દેશમાં ફરીથી લાગશે લોકડાઉન ? PM મોદીની ત્રણ મુખ્ય અપીલ બાદ લોકોમાં ચર્ચા, જાણો

PM Modi Appeals: વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના હૈદરાબાદમાં તાજેતરના ભાષણથી દેશભરમાં વ્યાપક ચર્ચા થઈ છે, ઘણા લોકો તેમની અપીલોની તુલના COVID-19 લોકડાઉન દરમિયાન જોવા મળેલા પ્રતિબંધો અને જીવનશૈલીમાં પરિવર્તન સાથે કરી રહ્યા છે.
PM Modi Appeals: પશ્ચિમ એશિયામાં તણાવ વૈશ્વિક તેલ પુરવઠામાં વિક્ષેપ અને ઇંધણના ભાવમાં વધારો થતાં, પીએમ મોદીએ નાગરિકોને સ્વેચ્છાએ ઘરેથી કામ કરવા, પેટ્રોલ અને ડીઝલનો વપરાશ ઘટાડવા અને બિનજરૂરી સોનાની ખરીદી ટાળવા જેવા પગલાં અપનાવવા અપીલ કરી છે. તેમના નિવેદનોએ ઓનલાઈન ચર્ચા જગાવી છે. ઘણા લોકો પ્રશ્ન કરી રહ્યા છે કે શું દેશ ફરી એકવાર કોરોના દરમિયાન જોવા મળેલા આર્થિક પ્રતિબંધોના સમયગાળા તરફ આગળ વધી રહ્યો છે.
પીએમ મોદીની અપીલ પછી ચર્ચા શરૂ થઈ
જો કે, સરકારે કોઈ લોકડાઉન કે ઔપચારિક પ્રતિબંધોની જાહેરાત કરી નથી. તેના બદલે, વડા પ્રધાનનું ભાષણ વર્તમાન વૈશ્વિક કટોકટી દરમિયાન ભારતના અર્થતંત્ર અને વિદેશી હૂંડિયામણ ભંડાર પર દબાણ ઘટાડવા માટે જાહેર સહયોગ પર કેન્દ્રિત હતું. રવિવારે હૈદરાબાદમાં એક જાહેર કાર્યક્રમમાં બોલતા, પીએમ મોદીએ કહ્યું કે વધતા ભૌગોલિક રાજકીય તણાવ અને વૈશ્વિક પુરવઠા શૃંખલામાં વિક્ષેપોને કારણે વિશ્વ નોંધપાત્ર આર્થિક અનિશ્ચિતતાનો સામનો કરી રહ્યું છે.
ક્રૂડ ઓઇલ, ગેસ અને ખાતરોના ભાવમાં નોંધપાત્ર વધારો
પશ્ચિમ એશિયામાં, ખાસ કરીને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટની આસપાસ ચાલી રહેલા સંઘર્ષને કારણે ક્રૂડ ઓઇલ, ગેસ અને ખાતરોના ભાવમાં તીવ્ર વધારો થયો છે. ભારત તેની ઇંધણની જરૂરિયાતોનો મોટો હિસ્સો આયાત કરે છે, તેથી વૈશ્વિક ભાવમાં વધારો દેશના અર્થતંત્ર પર સીધી અસર કરે છે. વડા પ્રધાને ચેતવણી આપી હતી કે જ્યારે પુરવઠા શૃંખલાઓ તંગ બને છે, ત્યારે ભારત સહિત તમામ દેશો માટે મુશ્કેલીઓ વધે છે. અસરને ઘટાડવા માટે, તેમણે લોકોને રાષ્ટ્રીય હિતમાં કેટલાક કામચલાઉ જીવનશૈલીમાં ફેરફાર કરવાની અપીલ કરી છે.
ઘરેથી કામ કરવાની સલાહ
પીએમ મોદીના ભાષણનો સૌથી વધુ ચર્ચિત ભાગ કોવિડ યુગની ઘરેથી કામ કરવાની સિસ્ટમ ફરી શરૂ કરવાની તેમની અપીલ હતી. વડા પ્રધાને યાદ કર્યું કે કેવી રીતે કંપનીઓ, ઓફિસો અને સંસ્થાઓએ રોગચાળા દરમિયાન ઓનલાઈન મીટિંગ્સ, વર્ચ્યુઅલ કોન્ફરન્સ અને રિમોટ વર્કિંગ અપનાવ્યું હતું. તેમણે કહ્યું, "COVID-19 સમયગાળા દરમિયાન, અમે ઘરેથી કામ, ઓનલાઈન મીટિંગ્સ અને વિડીયો કોન્ફરન્સ અપનાવી હતી. અમે તેમના ટેવાઈ ગયા છીએ." તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે શક્ય હોય ત્યાં આ પ્રથાઓ ફરી શરૂ કરવાથી મુસાફરી અને ઇંધણનો વપરાશ ઘટાડવામાં મદદ મળશે. આનાથી ઘણા લોકોને COVID-19 મહામારીની યાદ અપાવી, જ્યારે સમગ્ર ભારતમાં લાખો લોકો માટે ઘરેથી કામ કરવું એ રોજિંદી વાસ્તવિકતા બની ગઈ. જોકે, પીએમ મોદીએ કોઈ પ્રતિબંધો અથવા ફરજિયાત ઘરેથી કામ કરવાની નીતિઓની જાહેરાત કરી ન હતી. તેમના નિવેદનને ઇંધણની માંગ ઘટાડવા માટે સ્વૈચ્છિક અપીલ તરીકે રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું.
પેટ્રોલ અને ડીઝલનો ઉપયોગ ઘટાડો
વડાપ્રધાનએ નાગરિકોને તેમના રોજિંદા જીવનમાં ઇંધણનો વપરાશ ઘટાડવા પણ વિનંતી કરી. તેમણે લોકોને શક્ય હોય ત્યારે મેટ્રો ટ્રેન અને બસ જેવા જાહેર પરિવહનનો ઉપયોગ કરવાની સલાહ આપી. તેમણે કારપૂલિંગને પણ પ્રોત્સાહન આપ્યું અને ઉદ્યોગોને માલના પરિવહન માટે રોડ પરિવહન કરતાં રેલ પરિવહનને પ્રાથમિકતા આપવા વિનંતી કરી. પીએમ મોદીએ ઇલેક્ટ્રિક વાહનો અને ઉર્જા બચત પદ્ધતિઓના ઉપયોગને પણ પ્રોત્સાહન આપ્યું. તેમણે કહ્યું, "દેશભક્તિનો અર્થ ફક્ત સરહદ પર પોતાના જીવનનું બલિદાન આપવાનો નથી. તેનો અર્થ રોજિંદા જીવનમાં દેશ પ્રત્યેની જવાબદારીઓ પૂર્ણ કરવાનો પણ છે."
એક વર્ષ માટે સોનું ખરીદવાનું ટાળો
પીએમ મોદીના ભાષણનો બીજો મુખ્ય મુદ્દો સોનાની ખરીદી અંગેની તેમની અપીલ હતી. વડા પ્રધાને લોકોને એક વર્ષ માટે બિનજરૂરી સોનું ખરીદવાનું ટાળવા વિનંતી કરી, ખાસ કરીને લગ્નો માટે. તેમણે કહ્યું કે, હું લોકોને અપીલ કરું છું કે તેઓ એક વર્ષ સુધી લગ્ન માટે સોનું ન ખરીદે. ભારત દર વર્ષે મોટા પ્રમાણમાં સોનાની આયાત કરે છે, જેના માટે નોંધપાત્ર પ્રમાણમાં વિદેશી હૂંડિયામણની જરૂર પડે છે. એવા સમયે જ્યારે તેલ અને ગેસની આયાત પહેલાથી જ વધુ મોંઘી થઈ રહી છે, ત્યારે સોનાની આયાત ઘટાડવાથી દેશના વિદેશી હૂંડિયામણ ભંડાર પર દબાણ ઓછું કરવામાં મદદ મળી શકે છે. આ નિવેદને ઓનલાઈન તીવ્ર પ્રતિક્રિયાઓ આપી, ખાસ કરીને કારણ કે સોનાની ખરીદી ભારતીય લગ્ન વિધિઓ અને કૌટુંબિક રોકાણો સાથે ઊંડે સુધી જોડાયેલી છે.
પીએમ મોદીએ લોકોને વિદેશ યાત્રા ટાળવા પણ વિનંતી કરી
ઈંધણ અને સોનાની બચત ઉપરાંત, વડા પ્રધાને નાગરિકોને બિનજરૂરી વિદેશ યાત્રા અને વિદેશી લગ્ન ટાળવા વિનંતી કરી. તેના બદલે, તેમણે લોકોને સ્થાનિક પર્યટનને પ્રોત્સાહન આપવા અને 'મેડ-ઇન-ઇન્ડિયા' ઉત્પાદનો ખરીદવા માટે પ્રોત્સાહિત કર્યા. તેમણે કહ્યું કે સ્થાનિક ઉત્પાદનો પસંદ કરવાથી અને ભારતમાં મુસાફરી કરવાથી અનિશ્ચિત વૈશ્વિક પરિસ્થિતિઓ દરમિયાન અર્થતંત્રને મજબૂત બનાવવામાં મદદ મળશે.
વૈશ્વિક ઇંધણ સંકટનું કારણ શું છે?
વર્તમાન આર્થિક ચિંતાઓ પશ્ચિમ એશિયામાં વધતા તણાવ અને વિશ્વના સૌથી મહત્વપૂર્ણ તેલ શિપિંગ માર્ગોમાંના એક, હોર્મુઝ સ્ટ્રેટની આસપાસના અવરોધો સાથે જોડાયેલી છે. ઈરાન, ઇઝરાયલ અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ વચ્ચે ચાલી રહેલા સંઘર્ષે આ માર્ગને ગંભીર અસર કરી છે.
અહેવાલો સૂચવે છે કે શિપિંગ ટ્રાફિક નોંધપાત્ર રીતે ધીમો પડી ગયો છે, જેના કારણે વિશ્વભરમાં કાચા તેલના ભાવમાં તીવ્ર વધારો થયો છે. ઈરાને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થતા જહાજો પર ટોલ માંગ્યો હોવાના અહેવાલ છે, જ્યારે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સે તેહરાનને કોઈપણ ચુકવણી કરવા સામે ચેતવણી આપી છે. આ પરિસ્થિતિએ વૈશ્વિક ઉર્જા બજારમાં અનિશ્ચિતતા ઊભી કરી છે. બ્રિટન અને ફ્રાન્સ સહિત ઘણા દેશો હવે આ માર્ગને સુરક્ષિત કરવાની યોજનાઓ પર ચર્ચા કરી રહ્યા છે, જ્યારે ઈરાને કોઈપણ વિદેશી લશ્કરી કાર્યવાહી સામે કડક બદલો લેવાની ચેતવણી આપી છે.
શું ભારતને લોકડાઉન થવાનું છે?
પીએમ મોદી દ્વારા આપવામાં આવેલા અનેક નિવેદનો પછી, રાષ્ટ્રવ્યાપી લોકડાઉન અંગે સોશિયલ મીડિયા પર એક નવી ચર્ચા શરૂ થઈ છે. જો કે, ભારતમાં કોઈપણ લોકડાઉન, મુસાફરી પ્રતિબંધો અથવા ફરજિયાત પ્રતિબંધો અંગે હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી નથી. પીએમ મોદીનું ભાષણ મુખ્યત્વે વૈશ્વિક કટોકટી દરમિયાન આર્થિક દબાણ ઘટાડવા માટે લોકોની સ્વૈચ્છિક ભાગીદારી પર કેન્દ્રિત હતું.