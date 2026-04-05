શું સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ ખુલતા જ દૂર થશે ભારતમાં ગેસની અછત? જાણો આમાં કેટલો લાગશે સમય
LPG Shortage: મિડલ ઈસ્ટમાં ચાલી રહેલા તણાવની અસર LPG સપ્લાય પર પડી છે. ચાલો જાણીએ કે, જો સ્ટેટ ઓફ હોર્મુઝ ખુલી જાય છે, તો શું તરત જ સ્થિતિ સામાન્ય થઈ જશે?
LPG Shortage: મિડલ ઈસ્ટમાં ચાલી રહેલા તણાવને કારણે દુનિયાના સૌથી મહત્વપૂર્ણ એનર્જી માર્ગોમાંથી એક એવા સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝમાં અડચણો ઊભી થઈ છે. જેની સીધી અસર ભારત જેવા દેશોમાં પણ જોવા મળી રહી છે. સિલિન્ડરની વધતી કિંમતોથી લઈને લાંબી કતારો અને સપ્લાયમાં પડતી મુશ્કેલીઓ સુધી, LPGની અછત એક મોટી ચિંતા બની ગઈ છે. પરંતુ શું આ માર્ગ ખુલતાની સાથે જ સ્થિતિ સામાન્ય થઈ જશે? ચાલો જાણીએ શું છે આ પ્રશ્નનો જવાબ.
ભારત માટે સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ કેટલું જરૂરી?
ભારત LPGની ઈમ્પોર્ટ પર ઘણું નિર્ભર છે. ભારતની કુલ જરૂરિયાતના લગભગ 60% જેટલો હિસ્સો વિદેશોમાંથી આવે છે. તેનાથી પણ વધુ મહત્વની વાત એ છે કે, આ ઈમ્પોર્ટનો લગભગ 90% હિસ્સો સ્ટેટ ઓફ હોર્મુઝમાંથી પસાર થાય છે. આ જ કારણે સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ ભારતની એનર્જી સપ્લાય માટે જીવનરેખા સમાન છે. અહીં કોઈપણ પ્રકારની અડચણની સીધી અસર આખા દેશમાં LPGની ઉપલબ્ધતા અને કિંમત પર પડે છે.
ક્યારે મળશે રાહત?
સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ સંપૂર્ણપણે ખુલતાની જ સાથે LPGનો જથ્થો વધુ સરળતાથી ભારતના બંદરો સુધી પહોંચવા લાગશે. ગ્રીન સાન્વી જેવા જહાજો પહેલેથી જ હજારો મેટ્રિક ટન LPG લઈને આવી રહ્યા છે. આનાથી જાણવા મળે છે કે, સપ્લાય ચેઈન ધીરે-ધીરે પાટા પર આવી રહી છે. જેમ-જેમ જહાજો આવતા જશે, તેમ-તેમ સપ્લાય પર પડેલી તાત્કાલિક અસર ઓછી થતી જશે.
LPGની અછત રાતોરાત નહીં થાય ખતમ
જહાજોની અવરજવર ફરી શરૂ થયા પછી પણ LPGની અછત તાત્કાલિક જ દૂર નહીં થાય. તેના વિતરણની એક નિશ્ચિત પ્રક્રિયા હોય છે જેમાં સમય લાગે છે. LPG બંદરો પર પહોંચ્યા પછી તેને બોટલિંગ પ્લાન્ટ સુધી પહોંચાડવામાં આવે છે. ત્યારબાદ તેને સિલિન્ડરોમાં ભરવામાં આવે છે અને પછી ડિસ્ટ્રિબ્યુટર સુધી મોકલવામાં આવે છે. આ સમગ્ર પ્રક્રિયામાં દરેક ખેપ માટે સામાન્ય રીતે 2 થી 3 દિવસનો સમય લાગે છે.
અંદાજિત સમયમર્યાદા
નિષ્ણાતોનો એવો અંદાજ છે કે, પરિસ્થિતિ સંપૂર્ણપણે સામાન્ય થવામાં થોડા દિવસોથી લઈને એક કે બે અઠવાડિયા સુધીનો સમય લાગી શકે છે. સ્થિતિ કેટલી ઝડપથી સુધરશે તેનો આધાર એ વાત પર છે કે, જહાજો કેટલી ઝડપથી પહોંચે છે અને વિતરણ નેટવર્ક આવતા સપ્લાયને કેટલી અસરકારક રીતે સંભાળે છે.
સ્થિતિ પર કાબૂ મેળવવા સરકારે લીધેલા પગલાં
આ સંકટને પહોંચી વળવા સરકારે કેટલાક કામચલાઉ નિયમો લાગુ કર્યા છે. આ નિયમો હેઠળ શહેરી વિસ્તારોમાં બે બુકિંગ વચ્ચે 25 દિવસ અને ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં 45 દિવસનો રાહ જોવી ફરજિયાત છે. આ ઉપરાંત રિફાઇનરીઓને LPG ઉત્પાદનમાં 40% સુધીનો વધારો કરવા માટે પણ કહેવામાં આવ્યું છે.
