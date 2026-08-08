/શું UPIથી થતા પેમેન્ટ પર ચાર્જ લાગશે? PCIએ જે કહ્યું તે દરેકે જાણવું ખુબ જરૂરી

UPI(યુનિફાઈડ પેમેન્ટ્સ ઈન્ટરફેસ) પેમેન્ટ પર મર્ચન્ટ ડિસ્કાઉન્ટ રેટ (MDR) લાગૂ થવાની ચર્ચાઓ વચ્ચે પેમેન્ટ કાઉન્સિલ ઓફ ઈન્ડિયા (PCI)એ મોટી સ્પષ્ટતા કરી છે. પીસીઆઈએ કહ્યું કે સામાન્ય લોકો માટે યુપીઆઈ પહેલાની જેમ જ સંપૂર્ણ રીતે કોઈ પણ ચાર્જ વગર ચાલતું રહેશે. એટલે કે જો તમે કોઈ દુકાન, મિત્ર કે અન્ય કોઈ વ્યક્તિને યુપીઆઈથી પૈસા મોકલતા હશો તો તમારે કોઈ નવો ચાર્જ આપવો પડશે નહીં. આ સાથે જ નાના વેપારીઓએ પણ કોઈ પણ યુપીઆઈ પેમેન્ટ પર કોઈ પણ પ્રકારનો ચાર્જ ચૂકવવો નહીં પડે. આ સ્પષ્ટતા બાદ હવે કરોડો યુપીઆઈ યૂઝર્સ અને નાના વેપારીઓને મોટી રાહત મળી છે.
MDR વિશે શું ચાલતી હતી ચર્ચાઓ?
હાલના દિવસોમાં યુપીઆઈને પર એમડીઆર લગાવવા અંગે ભાત ભાતના સમાચાર સામે આવ્યા હતા. ત્યારબાદ લોકોના મનમાં પણ અનેક સવાલ ઉઠવા લાગ્યા કે શું હવે યુપીઆઈથી ચૂકવણી કરવી મોંઘી બનશે. જેના પર પીસીઆઈએ કહ્યું કે, આ ચર્ચા ગ્રાહકો પાસેથી ચાર્જ વસૂલવા અંગે નથી. અસલમાં મુદ્દો આટલી ડિજિટલ સિસ્ટમને ચલાવવાનો અને તેને વધુ સારી બનાવવાનો છે. દર મહિને યુપીઆઈ પર અબજો ટ્રાન્ઝેક્શન થાય છે ત્યારે આવામાં આ સમગ્ર નેટવર્કને મજબૂત બનાવી રાખવા અલગ અલગ વિકલ્પો પર વાત ચાલી રહી છે.
નાના વેપારીઓએ નહીં ભરવો પડે ચાર્જ
પેમેન્ટ કાઉન્સિલ ઓફ ઈન્ડિયાએ કહ્યું કે નાના દુકાનદારો, રેકડીવાળા, કરિયાણા સ્ટોરવાળા અને નાના વેપારીઓ માટે કોઈ ફેરફાર કરાયો નથી. તેમણે યુપીઆઈથી પેમેન્ટ લેવા પર કોઈ પણ પ્રકારનો MDR ચૂકવવો નહીં પડે. યુપીઆઈની શરૂઆત જ એ વિચારથી થઈ હતી કે નાના વેપારીઓ પણ કોઈ પણ પ્રકારના વધારાના ખર્ચા વગર ડિજિટલ પેમેન્ટ અપનાવી શકે. આથી નાના વેપારીઓ વિશે કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી.
યુપીઆઈ પેમેન્ટે બદલી તસવીર
વર્ષ 2016માં શરૂ થયેલી યુપીઆઈ સેવા આજે ભારતનું સૌથી લોકપ્રિય ડિજિટલ પેમેન્ટ પ્લેટફોર્મ બનેલું છે. તેની મદદથી લોકો ગણતરીની પળોમાં પૈસા મોકલી અને મેળવી શકે છે. તેનાથી કેશ લેવડદેવડ ઘટી છે અને નાના વેપારીઓને પણ મોટો ફાયદો થયો છે. આજે લાખો દુકાનદારો, રેકડીવાળા, ફેરિયા, નાના વેપારીઓ સરળતાથી યુપીઆઈથી વેપાર કરે છે અને તેનાથી ડિજિટલ ચૂકવણી ઝડપથી વધી છે અને વધુ લોકો બેંકિંગ વ્યવસ્થા સાથે જોડાયા છે.
મજબૂત રહેશે સિસ્ટમ
પીસીઆઈનું કહેવું છે કે યુપીઆઈ હવે દુનિયાની સૌથી મોટી રિયલ ટાઈમ પેમેન્ટ સિસ્ટમાં સામેલ થયું છે. આ સાથે ટેક્નિકલ સુધાર, સાઈબર સુરક્ષા, ફ્રોડ રોકવા અને સમગ્ર નેટવર્કને મજબૂત બનાવી રાખવાની જરૂર પણ સતત વધી રહી છે. છેલ્લા અનેક વર્ષોમાં બેંક, ફિનટેક કંપનીઓ, એનપીસીઆઈ અને ભારતીય રિઝર્વ બેંકે મળીને આ સિસ્ટમને મજબૂત બનાવવામાં મોટું રોકાણ કર્યું છે. સંગઠને દોહરાવ્યું કે ભવિષ્યમાં પણ કોશિશ એ રહેશે કે સામાન્ય ગ્રાહકો અને નાના વેપારીઓ પર કોઈ પણ પ્રકારનો વધારાનો આર્થિક બોજો ન પડે.