/શું નીટ પેપર લીક મામલાના આરોપીઓ પર પણ લાગુ થશે આ નવો કાયદો? જાણો નવું બિલ જૂના કાયદાથી કેટલું છે અલગ

Anti-Paper Leak Bill 2026: દેશભરમાં સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની નિષ્પક્ષતા અને પેપર લીક માફિયા પર લગામ લગાવવા માટે કેન્દ્ર સરકારે સંસદમાં નવું સુધારા બિલ રજૂ કર્યું છે. વર્ષ 2024માં બનેલા રાષ્ટ્રીય કાયદા બાદ પણ હાલની નીટ-યુજી પેપરમાં ગોટાળા બાદ કાયદાને વધુ અસરકારક બનાવવો જરૂરી બની ગયો હતો. કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળની મંજૂરી બાદ લોકસભામાં લાવવામાં આવેલા આ નવા કાયદાનો સીધો હેતુ સંગઠિત અપરાધ કરતા ગેંગોને કડક સજા અપાવવાનો છે. સંશોધિત નિયમોના લાગુ થવાથી માત્ર નવી પરીક્ષાઓ જ નહીં પરંતુ વર્તમાન નીટ પેપર લીકના આરોપીઓ પર પણ ફાસ્ટ ટ્રેક ટ્રાયલ અને સખત આર્થિક દંડનો ગાળિયો સંપૂર્ણપણે કરવામાં આવશે.
વર્ષ 2024માં બનેલો પહેલો નેશનલ એન્ટી પેપર લીક કાયદો
વર્ષ 2024માં નીટ અને યુજીસી-નેટ પરીક્ષાઓમાં થયેલા મોટા વિવાદો બાદ કેન્દ્ર સરકાર પહેલીવાર રાષ્ટ્રીય સ્તરે એન્ટી પેપર લીક કાયદો લઈને આવી હતી. આ કાયદા હેઠળ યુપીએસસી, એસએસસી, એનટીએ, રેલવે ભરતી બોર્ડ અને આઈબીપીએસ જેવી તમામ કેન્દ્રીય તપાસ એજન્સીઓની પરીક્ષાઓ સામેલ કરવામાં આવી હતી. તેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય પરીક્ષા માફિયા, સંગઠિત છેતરપિંડી અને પેપર લીક કરનાર નેટવર્ક પર કાનૂની લગામ લગાવી સામેલ હતી. જો કે, છેલ્લા બે વર્ષના અનુભવો અને અલગ-અલગ રાજ્યોમાં સતત સામે આવેલા પેપર લીકના મામલાઓએ આ સાબિત કરી દીધું કે, માત્ર કાયદો બનાવવો જ પૂરતો નથી, પરંતુ તપાસ અને સજાની સ્પીડને ઝડપી બનાવવી પણ જરૂરી છે.
આ કાયદામાં શું ખામીઓ હતી?
જૂના કાયદાની બિનઅસરકારકતા તેમાં રહેલી હળવી દંડની જોગવાઈઓને કારણે હતી. સામાન્ય કિસ્સાઓમાં કાયદામાં ફક્ત ત્રણ થી પાંચ વર્ષની સજા નક્કી કરવામાં આવી હતી, જેનાથી આરોપીઓને સરળતાથી કોર્ટમાંથી જામીન મળી જતા હતા. આ ઉપરાંત મોટા પાયે ગેંગ બનાવીને પેપર લીક કરાવનારા સંગઠિત માફિયા માટે પણ મહત્તમ પાંચથી 10 વર્ષ સુધીની જેલ નક્કી હતી. સૌથી મોટી મર્યાદા એ હતી કે, આ કાયદો ફક્ત કેન્દ્રીય પરીક્ષાઓ પર જ લાગુ થતો હતો, જ્યારે મોટાભાગના રાજ્ય બોર્ડ અને યુનિવર્સિટીઓની પરીક્ષાઓ તેના કાર્યક્ષેત્રની બહાર રહી ગઈ. આ જ કારણથી પેપર લીકની ઘટનાઓ અટકી નહીં અને વિદ્યાર્થીઓનો આક્રોશ વધતો રહ્યો.
2026માં નવા સુધારાની જરૂર કેમ ઉભી થઈ?
સમયની સાથે પેપર લીકનું સ્વરૂપ એક મોટા સંગઠિત ગુનામાં પરિણમ્યું છે, જેમાં આધુનિક ટેકનોલોજી અને મોટા નાણાકીય વ્યવહારો સંભાળતા સિન્ડિકેટ સામેલ છે. NEET-UG 2026 વિવાદ બાદ દેશભરના વિદ્યાર્થીઓએ જંતર-મંતર ખાતે મોટું વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું અને સંસદ માર્ચ કાઢીને નિષ્પક્ષ તપાસની માંગ કરી. આ દબાણ વચ્ચે કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે જાહેર પરીક્ષા (સુધારા) બિલ 2026 - હાલના કાયદાની ખામીઓને સંબોધિત કરીને મુસદ્દો તૈયાર કર્યો અને હાલમાં તેને લોકસભામાં રજૂ કર્યું.
નવા સંશોધનમાં શું થયો છે બદલાવ?
નવા સંશોધન હેઠળ સજા, દંડ અને કોર્ટ સુનાવણીની રફ્તારમાં ઘણા મોટા બદલાવ કરવામાં આવ્યા છે. પહેલા જ્યાં 2024ના કાયદામાં પેપર લીક પર મહત્તમ દંડ એક કરોડ રૂપિયા સુધી મર્યાદિત હતો, ત્યાં હવે સંગઠિત અપરાધમાં સામેલ માફિયા પર 10 કરોડ રૂપિયા સુધીનો આર્થિક દંડ લગાવવાની જોગવાઈ કરી શકાય છે. વ્યક્તિગત રૂપે અપરાધ કરનારાઓ માટે પણ દંડ વધારીને 50 લાખ રૂપિયા અને જેલની સજા 10 વર્ષ સુધી કરી દેવામાં આવી છે. સૌથી મહત્વનો બદલાવ એ છે કે હવે મામલાઓની તપાસ બે મહિનાની અંદર જ પૂરી કરવી અનિવાર્ય હશે અને વિશેષ ફાસ્ટ ટ્રેક કોર્ટ દ્વારા નક્કી સમય સીમામાં દોષિતોને સજા સંભળાવવામાં આવશે.
શું 2026ના નીટ આરોપીઓ પર લાગુ થશે આ નવો કાયદો?
નવા બિલને રજૂ કર્યા બાદ આ વખતે બધાના મનમાં એ પ્રશ્ન છે કે, આ નવા કાયદાના બની ગયા બાદ શું આ આ વર્ષના આરોપીઓ પર લાગુ થશે કે નહીં? સંશોધન બિલની વિશેષ જોગવાઈઓની માનીએ તો, વર્તમાન નીટ પેપર લીક મામલાના આરોપીઓ પર પણ આ કડક કાનૂની નિયમો સંપૂર્ણપણે પ્રભાવી રહેશે. તેનો અર્થ એ છે કે, આ કાયદો બની ગયા બાદ પરીક્ષામાં ધાંધલી કરનાર આખી ગેંગને 10 વર્ષની કડક સજા અને 10 કરોડ રૂપિયાનો ભારે દંડ ભરવો પડશે. બીજીતરફ ફાસ્ટ ટ્રેક કોર્ટમાં સુનાવણી થવાથી દોષિતોને સજા જલદી મળશે, જેનાથી ભવિષ્ય માટે દાખલો બેસાડી શકાશે.