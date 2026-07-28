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શું નીટ પેપર લીક મામલાના આરોપીઓ પર પણ લાગુ થશે આ નવો કાયદો? જાણો નવું બિલ જૂના કાયદાથી કેટલું છે અલગ

Anti-Paper Leak Bill 2026: CJP અને વિદ્યાર્થીઓના આંદોલન બાદ કેન્દ્ર સરકારે પેપર લીક માફિયા પર લગામ લગાવવા માટે એન્ટી પેપર લીક કાયદો 2026માં કડક સુધારાઓ રજૂ કર્યા છે. ચાલો જાણીએ કે, શું આ નવો કાયદો આ વખતે પેપર લીકના દોષિતો પર લાગુ થશે કે નહીં.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 28, 2026, 05:18 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 05:18 PM IST
શું નીટ પેપર લીક મામલાના આરોપીઓ પર પણ લાગુ થશે આ નવો કાયદો? જાણો નવું બિલ જૂના કાયદાથી કેટલું છે અલગ

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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