ગુજરાતીઓ સંભાળીને રહેજો! આ વખતે ભયંકર ગરમી અને હિટવેવ રેકોર્ડ તોડશે? રાજ્યોને એલર્ટ કરાયા

Weather Forecast: આ વખતે ગુજરાત સહિત દેશભરમાં ભયંકર ગરમી પડી રહી છે. એમાં પણ હજુ તો એપ્રિલ મહિનો પૂરો પણ થયો નથી અને લૂનો કહેર જોવા મળી રહ્યા છે. હવામાન વિભાગે કરેલી આગાહી ખુબ ચિંતાજનક છે. જાણો ગુજરાત માટે શું છે સ્થિતિ? 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Apr 28, 2026, 10:58 AM IST
  • આ વખતે જલદી ગરમીનો ભીષણ પ્રકોપ જોવા મળી રહ્યો છે. 
  • હવામાન વિભાગે મે જૂન મહિના માટે જે આગાહી કરી છે તે ખતરનાક છે. 
  • ગુજરાત સહિત અનેક રાજ્યો માટે કેન્દ્ર સરકારે એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. 
     

ગુજરાત સહિત સમગ્ર દેશના અનેક ભાગોમાં ભયંકર ગરમીનો પ્રકોપ જોવા મળી રહ્યો છે. અનેક શહેરો જાણે ભઠ્ઠીમાં સેકાઈ રહ્યા છે. સમગ્ર ઉત્તર ભારત જલદી આવી પડેલી આ હિટવેવના થપેડા સહન કરી રહ્યું છે. લોકો ગરમીથી ખુબ હેરાન પરેશાન જોવા મળી રહ્યા છે. આ બધા વચ્ચે કેન્દ્ર સરકારે તમામ રાજ્યોને એલર્ટ કર્યા છે. હેલ્થ સેક્રેટરીએ તમામ રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોના ચીફ સેક્રેટરીઓને પત્ર લખીને એપ્રિલના વધેલા દિવસોની સાથે સાથે મે અને જૂનમાં ખતરનાક હિટવેવથી બચવાના ઉપાયો કરવા જણાવ્યું છે. 

વાત જાણે એમ છે કે હવામાન વિભાગે મે, જૂન મહિના માટે જે આગાહી કરી છે તે ખુબ ખતરનાક છે. હવામાન વિભાગનું કહેવું છે કે જૂન 2026 સુધી દેશના મોટાભાગના ભાગોમાં હિટવેવના દિવસો વધુ જોવા મળી શકે છે. પૂર્વ, મધ્ય અને ઉત્તર પશ્ચિમ ભારતના કેટલાક ભાગોમાં તથા દક્ષિણ-પૂર્વ વિસ્તારોમાં સામાન્યથી વધુ હિટવેવવાળા દિવસો રહેવાની શક્યતા છે. 

શું કહે છે હવામાન વિભાગ
ઓડિશા, પશ્ચિમ બંગાળ, તમિલનાડુ, પુડુચેરી અને આંધ્ર પ્રદેશના અનેક કાંઠા વિસ્તારો પણ તેનાથી પ્રભાવિત થઈ શકે છે. IMDના અનુમાન મુજબ ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, અને કર્ણાટકના કેટલાક ભાગોમાં પણ તેની અસર પડશે. યુપી અને રાજસ્થાન  સહિત અનેક રાજ્યોમાં પડી રહેલી ભીષણ ગરમીથી લોકોની હાલત ખરાબ છે. બાંદા ઉકળી રહ્યું છે. અનેક શહેરોમાં તાપમાન 45-46 ડિગ્રી આસપાસ છે. કેન્દ્ર સરકારે રાજ્યોને કહ્યું કે તમામ હોસ્પિટલો અને સ્વાસ્થ્ય સંસ્થાનોમાં હિટસ્ટ્રોક મેનેજમેન્ટ યુનિટ શરૂ કરી દેવા. 

થોડા કલાકો પહેલા મૌસમ વિભાગે વિદર્ભના કેટલાક ભાગો, જમ્મુ અને કાશ્મીરના કેટલાક વિસ્તારો, હિમાચલ પ્રદેશ, હરિયાણા, ચંડીગઢ, ઉત્તર પ્રદેશ, પશ્ચિમી એમપી, અને રાજસ્થાનના કેટલાક ભાગો માટે હિટવેવનું એલર્ટ જાહેર કરેલું છે. ગુજરાત, છત્તીસગઢ, અને ઉત્તરી તેલંગણામાં પણ લૂના થપેડા જોવા મળશે. પૂર્વ યુપી અને રાજસ્થાનમાં રાતે પણ ગરમી જોવા મળશે. એક બે દિવસ રાહત મળે પરંતુ મેના પહેલા અઠવાડિયામાં ફરીથી તાપમાન વધશે. 

કેન્દ્રના નિર્દેશ
સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલયે પોતાના નિર્દેશમાં કહ્યું છે કે રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો સુનિશ્ચિત કરે કે તમામ સ્વાસ્થ્ય કેન્દ્રો પર વિશેષ હિટસ્ટ્રોક પ્રબંધન યુનિટ ચાલુ રહે. એમ્બ્યુલન્સ સેવાઓ પણ ખડે પગે રહે. સમયસર કાર્યવાહી માટે શરૂઆતી ચેતવણી બહાર પાડે અને કેન્દ્ર મંત્રાલયના પોર્ટલ પર હિટસ્ટ્રોકના કેસોના રિયલ ટાઈમ રિપોર્ટિંગ કરે. 

મંત્રાલયે કહ્યું કે બધા સાથે મળીને આવનારા મહિનાઓ દરમિયાન ભીષણ ગરમીની સ્વાસ્થ્ય પર પડનારી અસરોને ઘટાડવામાં સક્ષમ બનીશું. બધાનો સહયોગ ગરમીથી થનારા મોતોને રોકવામાં મદદગાર સાબિત થશે. 

બંગાળનું હવામાન ચિંતાજનક
પશ્ચિમ બંગાળમાં 29 એપ્રિલના રોજ બીજા તબક્કાનું મતદાન છે. ચૂંટણી પંચે આ માટે ખાસ તૈયારીઓ કરેલી છે. પૂર્વ બર્ધમાનના ડીએમ શ્વેતા અગ્રવાલે જણાવ્યું કે અહીં 16 મતવિસ્તારો ચે, 4660 પોલિંગ બૂથ બનાવવામાં આવ્યા છે. દરેક બૂથમાં એક કેમેરા અંદર અને એક કેમેરા બહાર લગાવવામાં આવ્યા છે. લોકોને તડકાથી બચાવવા માટે શેડ બનાવવામાં આવ્યા છે. કંટ્રોલ રૂમ પણ બનાવવામાં આવ્યા છે. 

 

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

