અમેરિકી સુપ્રીમ કોર્ટે ટેરિફને ગેરકાયદેસર ગણાવ્યો છતાં ભારતે ભરવો પડશે આટલો ટેરિફ, જાણો કેમ
India-US Trade Deal: એવું લાગે છે કે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ સુપ્રીમ કોર્ટમાં મળેલી કાનૂની હારને પચાવી શકતા નથી. કોર્ટે ટ્રમ્પના ટેરિફને ગેરકાયદેસર ગણાવી દેતા ટ્રમ્પ કાળઝાળ થઈ ગયા છે અને હજુ પણ જાણે તેમના તેવર નરમ પડ્યા નથી. તેમનું વલણ જોઈને એવું લાગે છે કે જાણે અમેરિકાની સર્વોચ્ચ અદાલતની હવે તેઓ સામે પડી ગયા છે. ટેરિફ હટાવવાના પણ મૂડમાં નથી. ભારત પરના ટેરિફનું શું થશે તે ખાસ જાણો.
- અમેરિકી સુપ્રીમ કોર્ટના ચુકાદાને ટ્રમ્પ પચાવી શકતા નથી, ભારત પર મોટું નિવેદન
- ટ્રમ્પે કહ્યું કે ભારત સાથે થયેલી ટ્રેડ ડીલમાં કોઈ ફેરફાર નહીં થાય. કશું બદલાશે નહીં.
- "ભારત ટેરિફ આપતું રહેશે, પરંતુ અમે તેમને કોઈ ટેરિફ નહીં આપીએ."
- જો કે વ્હાઈટ હાઉસની સ્પષ્ટતા, હવે ટેરિફ 18 ટકા નહીં પરંતુ 10 ટકા
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને પોતાના ટેરિફ હથિયાર પર ખુબ ઘમંડ હતું અને આ હથિયારના દમ પર તેઓને એવું લાગતું હતું કે તે દુનિયાને નતમસ્તક કરવામાં સફળ થયા છે. હવે અમેરિકાની સર્વોચ્ચ અદાલતે ટ્રમ્પના આ જ કારગર હથિયારને તેમની પાસેથી જાણે ઝૂંટવી લેતા ટ્રમ્પ બેબેકળા થયા છે. કોર્ટના આ ચુકાદા સામે ટ્રમ્પે નારાજગી પણ વ્યક્ત કરી. આ બધા વચ્ચે ટ્રમ્પે ભારત સાથેના વેપારી સંબંધો ઉપર પણ મોટું નિવેદન આપ્યું. આ સાથે હવે ભારત પર કેટલો ટેરિફ લાગશે તે પણ જાણી લો.
આખરે ભારત પર લાગશે કેટલો ટેરિફ?
ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે જે ટ્રેડ ડીલ થઈ છે તેમાં 18 ટકા ટેરિફ નક્કી થયો હતો પરંતુ સુપ્રીમ કોર્ટના ચુકાદા બાદ આ રેસિપ્રોકલ ટેરિફ તો અમાન્ય થઈ ગયો. પરંતુ ટ્રમ્પે જે ગ્લોબલ ટેરિફ લગાવ્યો તે લાગૂ રહેશે. એટલે કે હવે ભારત પર 18 ટકા ટેરિફ નહીં પરંતુ 10 % ટેરિફ લાગશે. અમેરિકી પ્રશાસને સ્પષ્ટ કર્યું કે ટ્રેડ ડીલ કરી ચૂકેલા કે તેના પર સહમતિ બનાવી ચૂકેલા તમામ દેશો પર હવે એક સરખો એટલે કે 10 ટકા ટેરિફ જ લાગશે. ટ્રમ્પે જે નવો ગ્લોબલ ટેરિફનો આદેશ બહાર પાડ્યો ત્યારબાદ ભારતે અસ્થાયી રીતે 10 ટકા ટેરિફ ભરવો પડશે. આ નવો આદેશ સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા પહેલા રદ કરાયેલા IEEPA પર આધારિત ટેરિફની જગ્યા લેશે. વ્હાઈટ હાઉસના એક અધિકારીએ જણાવ્યું કે હમણા રદ કરાયેલા ટેરિફની જગ્યા લેશે.
#BREAKING: US Tariffs on India temporarily come down from 18% to 10%, clarifies White House.
— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) February 21, 2026
પહેલા કહ્યું હતું કોઈ જ ફેરફાર નહીં થાય- ટ્રમ્પ
અત્રે જણાવવાનું કે સુપ્રીમ કોર્ટના ચુકાદા બાદ પણ ટ્રમ્પે કહી દીધુ હતું કે ભારત સાથે હાલમાં જ જે ટ્રેડ ડીલ થઈ તેમાં કોઈ ફેરફાર થશે નહીં. ટ્રમ્પે કહ્યું કે કઈ બદલાશે નહીં, ભારત અમને ટેરિફ આપતું રહેશે પરંતુ અમે તેમને કોઈ ટેરિફ નહીં આપીએ. ટ્રમ્પે પીએમ મોદી સાથેના સંબંધોને શાનદાર ગણાવતા કહ્યું કે અગાઉમાં ભારત વેપાર મામલે અમેરિકાનો ફાયદો ઉઠાવતું હતું, જેને હવે તેમણે બદલી નાખ્યું છે. ટ્રમ્પે કહ્યું કે, પીએમ મોદી એક મહાન વ્યક્તિ છે પરંતુ તેઓ વેપારી સોદા મામલે ગત અમેરિકી નેતૃત્વથી અનેક ગણા ચતુર હતા. તેમણે અમને ખુબ નુકસાન પહોંચાડ્યું, આથી અમે તેમની સાથે એક નવી ડીલ કરી. હવે સ્થિતિઓ બદલાઈ ગઈ છે.
#WATCH | Responding to ANI's question about US-India trade deal, US President Trump says, "Nothing changes. They'll be paying tariffs and we will not be paying tariffs... PM Modi is a great man. He was much smarter than the people he was against in terms of the US... He was…
— ANI (@ANI) February 20, 2026
ટ્રમ્પે આ સાથે એવો પણ દાવો કર્યો હતો કે તેમના કહેવા પર ભારતે રશિયન ઓઈલની ખરીદી ઘટાડી છે. તેમણે કહ્યું કે ભારત રશિયા પાસેથી ઓઈલ ખરીદતું હતું પરંતુ મારા કહેવા પર તેમણે પીછેહટ કરી કારણ કે અમે આ ભયાનક યુદ્ધ બંધ કરવા માંગીએ છીએ. જેમાં દર મહિને 25000 લોકો માર્યા જાય છે. ટ્રમ્પે તેને પોતાની કૂટનીતિક જીત પણ ગણાવી દીધી.
#WATCH | US President Donald Trump says, "My relationship with India is fantastic, and we are doing trade with India. India pulled out of Russia. India was getting its oil from Russia, and they pulled way back on my request because we want to settle a horrible war where 25,000…
— ANI (@ANI) February 20, 2026
વળી પાછું ભારત-પાકિસ્તાનનું રટણ
એટલું જ નહીં ટ્રમ્પે અહીં પણ ભારત-પાકિસ્તાનનો મામલો ઘૂસાડી દીધો અને યુદ્ધ રોકવાનો શ્રેય પોતે લઈ લીધો. તેમણે કહ્યું કે કાલે પાકિસ્તાનના પ્રધાનમંત્રી શહબાજ શરીફે પોતે કહ્યું હતું કે રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે યુદ્ધ અટકાવીને 35 કરોડ લોકોના જીવ બચાવ્યા. ટ્રમ્પે કહ્યું કે તેમણે બંને દેશો પર 200 ટકા ટેરફ લગાવવાની ધમકી આપી હતી જેના ડરથી તેમણે તરત શાંતિ સમજૂતિ કરી.
અમેરિકાના આ વલણ અને કોર્ટના ચુકાદા બાદ હવે ભારતમાં વળી પાછું રાજકીય ઘમાસાણ જોવા મળી રહ્યું છે. કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા અને પૂર્વ નાણામંત્રી પી ચિદમંબરમે સરકાર પર આકરા પ્રહાર કર્યા છે. તેમણે સવાલ કર્યો કે જો અમેરિકી કોર્ટે ટ્રમ્પના ટેરિફને ગેરકાયદેસર ગણાવ્યો છે તો ભારત અને અમેરિકાએ એપ્રિલ 2025 પહેલાની સ્થિતિ પર પાછું ફરવું જોઈએ. આવામાં અમેરિકાએ ભારત પાસેથી અનેક છૂટછાટ તો લઈ લીધી પરંતુ બદલામાં ભારતને શું મળ્યું? ભારતે અમેરિકા પાસેથી 500 અબજ ડોલરનો સામાન ખરીદવાનો અને રશિયન ઓઈલ ન ખરીદવાનું જે વચન આપ્યું છે તેના પર હવે સરકારનું શું વલણ છે?
તેમણે એમ પણ કહ્યું કે બંનેના જોઈન્ટ સ્ટેટમેન્ટમાં અમેરિકાથી આવનારા ઘણા સામાન પર ઝીરો ટેરિફની વાત કરી છે જ્યારે ટ્રમ્પ કહે છે કે ભારતે અમેરિકી સામાન પર ટેરિફ તો આપવો જ પડશે. હાલમાં વોશિંગ્ટનમાં જે ભારતીય ટીમ હાજર છે તેમણે આ સંધિના પ્રભાવ અંગે સ્પષ્ટતા કરવી જોઈએ. કારણ કે આ ડીલ ભારતના હિતો વિરુદ્ધ લાગી રહી છે.
