આ તારીખથી શરૂ થશે હાડથીજવતી ઠંડી, IMDએ આપ્યો છે સંકેત કે પારો ક્યારે નીચે આવશે, જાણો
Winter Start Date: યાદ છે મે-જૂનની એ બપોર જ્યારે શેરીઓ સળગતી હતી અને તાપમાન 50 ડિગ્રીને સ્પર્શતું હતું? પછી જુલાઈ-ઓગસ્ટનો સમયગાળો આવ્યો જ્યારે વાદળ ફાટવાથી નદીઓ છલકાઈ ગઈ અને શહેરો તળાવમાં ફેરવાઈ ગયા. કુદરતના આ ત્રિપલ હુમલાનો ત્રીજો અને અંતિમ રાઉન્ડ શરૂ થવાનો છે અને તે ખતરનાક હોવાની આગાહી કરવામાં આવી છે.
Winter Start Date: ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD)ના પ્રારંભિક સંકેતો સ્પષ્ટપણે સૂચવે છે કે આ વર્ષે શિયાળો ફક્ત વહેલો જ નહીં, પણ પહેલા કરતાં વધુ તીવ્ર અને લાંબો પણ રહેશે. જો તમને લાગે છે કે હજુ સપ્ટેમ્બર બાકી છે, તો તમારા કબાટમાંથી ગરમ કપડાં કાઢવાની તૈયારી શરૂ કરો, કારણ કે પારાના ઘટાડાનું કાઉન્ટડાઉન શરૂ થઈ ગયું છે.
તમારા કેલેન્ડરને ડેટ લખી લો: પારો ક્યારે ઘટશે?
IMD ની આગાહી મુજબ, આ વર્ષે ચોમાસાની વિદાય સામાન્ય કરતાં અથવા તેનાથી થોડી વહેલી થઈ શકે છે. ચોમાસાની વિદાય સાથે, ઉત્તર તરફથી ઠંડા અને સૂકા પવનો માટે રસ્તો સાફ થઈ જશે.
ઓક્ટોબરનો પહેલો સપ્તાહ: હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે કે ઓક્ટોબરના પહેલા અઠવાડિયા (5 થી 10 ઓક્ટોબર) થી દિલ્હી-NCR અને ઉત્તર ભારતના મેદાની વિસ્તારોમાં રાત્રિ અને સવારનું તાપમાન ઘટવાનું શરૂ થશે.
હળવી ઠંડીનું આગમન: સવારે તમને થોડી ઠંડી અને ઝાકળના ટીપાં જોવા મળશે. ભલે દિવસ તડકો હોય, પણ સાંજ પડતાં હવામાન બદલાશે.
દિવાળી સુધી સંપૂર્ણ શિયાળો: ઓક્ટોબરના અંતથી નવેમ્બર સુધી, એટલે કે, દિવાળી પછી, તમને ઠંડી લાગવા લાગશે અને ગરમ કપડાં કાઢવા પડશે.
IMD શું કહે છે: ઓક્ટોબરથી બુધ નીચે આવશે
સામાન્ય તાપમાનની સ્થિતિ: IMD ના વિસ્તૃત શ્રેણી આગાહી અહેવાલ મુજબ, મોટાભાગના વિસ્તારોમાં 25 સપ્ટેમ્બરથી 1 ઓક્ટોબર સુધીના સમયગાળા દરમિયાન સામાન્ય અથવા સામાન્ય મહત્તમ તાપમાનથી થોડું વધારે તાપમાન રહેશે. પરંતુ એક વાત સ્પષ્ટ છે: ઓક્ટોબર શરૂ થતાંની સાથે જ, મહત્તમ તાપમાન સામાન્યથી નીચે આવવાનું શરૂ થશે, ખાસ કરીને ઉત્તર અને પશ્ચિમ ભારતમાં.
લા નીનાની શક્યતા: હવામાનશાસ્ત્રીઓ અને આંતરરાષ્ટ્રીય હવામાન વિભાગ (IMD) બંનેએ ચેતવણી આપી છે કે ઓક્ટોબર-ડિસેમ્બર 2025 દરમિયાન લા નીનાની ઘટનાની શક્યતા વધી રહી છે. લા નીના સામાન્ય રીતે દરિયાની સપાટીનું તાપમાન ઘટાડે છે, હવાના સંતુલનમાં ફેરફાર કરે છે, જેનાથી ઠંડી હવા અંદર વહેતી રહે છે અને રાત્રે ઠંડી વધે છે.
શિયાળાના આગમનની આગાહી: ઓક્ટોબરની શરૂઆતથી મહત્તમ તાપમાનમાં થોડો ઘટાડો જોવા મળશે. મધ્ય ઓક્ટોબરની રાતો પહેલા કરતા ઠંડી રહેશે. લઘુત્તમ તાપમાનમાં પણ ઘટાડો થશે.
નવેમ્બર-ડિસેમ્બરમાં શિયાળો સંપૂર્ણપણે સક્રિય રહેશે: પંજાબ, હરિયાણા, ઉત્તર પ્રદેશ, હિમાચલ પ્રદેશ અને અન્ય પ્રદેશો સહિત ઉત્તર ભારતમાં ઠંડા પવનો પ્રવર્તશે અને દેશના મોટા ભાગોમાં હળવી ઠંડી/શીત લહેરની સ્થિતિ પ્રવર્તશે.
પશ્ચિમ ઘાટ અને પર્વતીય પ્રદેશોમાં પહેલાથી જ ઠંડીનો અનુભવ થવા લાગશે.
ભેજ, પવન અને સ્થાનિક પરિબળો
ચોમાસાની ઘટતી અસરો હજુ પણ કેટલાક વિસ્તારોમાં અનુભવાઈ રહી છે, ઉચ્ચ ભેજ તાપમાનને કેવી રીતે જોવામાં આવે છે તે બદલશે.
પવનની દિશા બદલાવાની શરૂઆત થશે, ઉત્તરપશ્ચિમ દિશાના પવનો ફૂંકાશે, જેનાથી હવામાન ઠંડુ રહેશે.
રાત્રો સ્પષ્ટ થશે અને વાદળો ઓછા રહેશે, જેના કારણે રાત્રિના તાપમાનમાં ઝડપથી ઘટાડો થશે.
આ શિયાળો રેકોર્ડબ્રેક શિયાળો કેમ રહેશે?
હવામાનશાસ્ત્રીઓ આ વર્ષની તીવ્ર ઠંડી માટે બે મુખ્ય વૈશ્વિક પરિબળોને જવાબદાર માને છે
અલ નીનોનો અંત, લા નીનાનું આગમન: ગયા વર્ષની વિનાશક ગરમીનું મોજું, અલ નીનો હવે સમાપ્ત થઈ ગયું છે. લા નીના તેનું સ્થાન લઈ રહ્યું છે. જ્યારે પણ લા નીના સક્રિય હોય છે, ત્યારે ભારતમાં શિયાળો સામાન્ય કરતાં વધુ ઠંડો અને લાંબો થઈ જાય છે. આ પેસિફિક મહાસાગરની સપાટીને ઠંડુ કરે છે, જેની સીધી અસર ભારતના હવામાન પર પડે છે.
મજબૂત પશ્ચિમી વાતાવરણ: આ વર્ષે, ભૂમધ્ય સમુદ્રમાંથી ઉદ્ભવતા મજબૂત પશ્ચિમી ખલેલની ઉચ્ચ સંભાવના છે. આ ખલેલ પર્વતોમાં ભારે હિમવર્ષા અને મેદાની વિસ્તારોમાં બર્ફીલા પવનો અને વરસાદ લાવે છે, જેનાથી ઠંડા મોજા સર્જાય છે.
દેશના વિવિધ ભાગોમાં તાપમાન કેવું રહેશે?
ઉત્તર ભારત (પંજાબ, હરિયાણા, દિલ્હી, ઉત્તર પ્રદેશ): ઓક્ટોબરના મધ્ય સુધીમાં, રાત ઠંડી થવા લાગશે, ખાસ કરીને આંતરિક વિસ્તારોમાં, લઘુત્તમ તાપમાન લગભગ 10-15°C સુધી ઘટી જવાની શક્યતા છે.
પર્વતીય પ્રદેશો (હિમાચલ, ઉત્તરાખંડ, જમ્મુ અને કાશ્મીર): શરૂઆતમાં બરફવર્ષા અથવા ઠંડા તોફાનો થવાના સંકેત છે; સવાર અને સાંજે અત્યંત ઠંડી લાગશે.
મધ્ય ભારત અને પશ્ચિમ ભારત: દિવસનું તાપમાન ઊંચું રહી શકે છે, પરંતુ રાત ધીમે ધીમે ઠંડી પડશે. ડિસેમ્બર સુધીમાં લઘુત્તમ તાપમાનમાં તીવ્ર ઘટાડો થશે.
દક્ષિણ ભારત: ફેરફાર ઓછો નોંધનીય રહેશે, અને હળવો ઠંડો અથવા ઠંડા પવનો વ્યક્તિલક્ષી રહેશે (દા.ત., કોઈમ્બતુર, મદુરાઈ, વગેરેમાં).
સમગ્ર શિયાળાની ઋતુ કેવી રહેશે?
નવેમ્બર-ડિસેમ્બર: ઠંડી ધીમે ધીમે વધશે, પરંતુ ડિસેમ્બરના બીજા અઠવાડિયાથી તીવ્ર ઠંડીનો સમયગાળો શરૂ થઈ શકે છે.
જાન્યુઆરીમાં પીક પર: જાન્યુઆરી 2026 આ ઋતુનો સૌથી ઠંડો મહિનો સાબિત થઈ શકે છે. ગાઢ ધુમ્મસ, શીત લહેરો અને શૂન્યની નજીક તાપમાન જોવા મળી શકે છે.
ફેબ્રુઆરી: ઠંડી ફેબ્રુઆરીના અંત સુધી ચાલુ રહી શકે છે, એટલે કે આ વર્ષે શિયાળો મોડો જશે.
