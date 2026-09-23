/WION Iconic Tourism Summit: વીઝાથી લઈને ડાયરેક્ટ ફ્લાઇટ પર ફોકસ, આર્જેન્ટિના અને આફ્રિકાની મુસાફરી બનશે સરળ

The WION Iconic Tourism Summit and Awards 2026: દિલ્હીમાં WION દ્વારા Iconic Tourism Summit નું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. સમિટમાં “Borders Without Barriers: The Diplomacy of Visas & Mobility” સેશન દરમિયાન વીઝા, પ્રવાસન, ટ્રાવેલ ફેસિલિટી અને આંતરરાષ્ટ્રીય મોબિલિટી પર ઊંડાણપૂર્વક ચર્ચા થઈ હતી.
પેનલમાં સામેલ ભારતમાં હાઈ કમિશનર Lalatiana Accouche, ભારતમાં આર્જેન્ટીનાના રાજદૂત Mariano Agustín Caucino, દક્ષિણ આફ્રિકાના હાઈ કમિશનર Anil Sooklal અને VFS Global ના હેડ ઓફ ઓપરેશન્સ-ઈન્ડિયા શરદ ગોસ્વામીએ સરળ વીઝા પ્રક્રિયા, સારી એર કનેક્ટિવિટી અને ડિજિટલ ટ્રાવેલ સિસ્ટમને પ્રોત્સાહન આપવા પર ભાર મુક્યો. ચર્ચામાં સામેલ આર્જેન્ટીના, દક્ષિણ આફ્રિકાના રાજદૂતોએ ભારતીય યાત્રીકો માટે સરળ પહોંચ બનાવવા પર ભાર મુક્યો હતો.
સરળ વીઝા, સારી કનેક્ટિવિટી પર ભાર
ચર્ચા દરમિયાન પેનલનું ફોકસ વીઝા પોલિસી, કનેક્ટિવિટી અને બદલાતી ટ્રાવેલ પેટર્નની સાથે પ્રવાસનથી બે દેશો વચ્ચે મજબૂત સંબંધો પર ચર્ચા થઈ. સ્પીકર્સે ગ્લોબલ સાઉથ, યુથ એક્સચેન્જ, તકનીક અને સરળ પહોંચની મદદથી પ્રવાસન સેક્ટરમાં વધતી સંભાવના પર મંથન કર્યું હતું.
ભારત-દક્ષિણ આફ્રિકાના સંબંધમાં પર્યટનની નવી ઉડાન
ભારતમાં દક્ષિણ આફ્રિકાના હાઈ કમિશનર અનિલ સૂકલાલે કહ્યુ કે બંને દેશો વચ્ચે પર્યટને સંબંધોમાં મજબૂતી લાવવાનું કામ કર્યું છે. તેમણે બ્રિક્સ સમિટ પર પીએમ મોદીને શુભેચ્છા આપતા કહ્યુ કે BRICS દેશોની વચ્ચે બદલાતા દ્રષ્ટિકોણથી આસપી સંબંધ પર સકારાત્મક અસર પડી છે. બંને દેશો વચ્ચે ઐતિહાસિક સંબંધ અને મજબૂત સંબંધ છે, પરંતુ તેનો સંપૂર્ણ ફાયદો હજુ પર્યટન ક્ષેત્રને મળી રહ્યો નથી. તેમણે બંને દેશો વચ્ચે પ્રવાસનને મજબૂત કરવા નવા માર્ગ શોધવાની જરૂર જણાવી છે. પર્યટનને કારણે બંને દેશો વચ્ચે આર્થિક અને કારોબારી સંબંધને વધુ મજબૂત કરી શકાય છે.
ભારત-આર્જેન્ટીના ટૂરિઝ્મ કનેક્શનને નવી ઉડાન
ભારતમાં આર્જેન્ટીનાના રાજદૂત મારિયાનો કૌસિનોએ કહ્યુ કે ભારત અને આર્જેન્ટીના વચ્ચે પર્યટનને પ્રોત્સાહન આપવા અને સુવિધાજનક બનાવવા વધુ મજબૂત પગલાં ભરવા જોઈએ. મેડ્રિડ માટે સારૂ એર કનેક્શનથી બંને દેશો વચ્ચે યાત્રાને સરળ બનાવવા પર ભાર આપવામાં આવ્યો. તેમણે ભરોસો આપ્યો કે આર્જેન્ટીના પર્યટનને પ્રોત્સાહન આપવા માટે પોતાની સિસ્ટમને વધુ સરળ બનાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે.