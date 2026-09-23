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WION Iconic Tourism Summit: વીઝાથી લઈને ડાયરેક્ટ ફ્લાઇટ પર ફોકસ, આર્જેન્ટિના અને આફ્રિકાની મુસાફરી બનશે સરળ

દિલ્હીમાં WION દ્વારા Iconic Tourism Summit નું આયોજન કરવામાં આવ્યું. સમિટમાં “Borders Without Barriers: The Diplomacy of Visas & Mobility” સેશન દરમિયાન વીઝા, પ્રવાસન, ટ્રાવેલ ફેસિલિટી અને આંતરરાષ્ટ્રીય મોબિલિટી પર મહત્વની ચર્ચા થઈ હતી.

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 23, 2026, 04:15 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 04:15 PM IST
WION Iconic Tourism Summit: વીઝાથી લઈને ડાયરેક્ટ ફ્લાઇટ પર ફોકસ, આર્જેન્ટિના અને આફ્રિકાની મુસાફરી બનશે સરળ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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