ગુજરાતી ન્યૂઝIndiaNitin Gadkari WION World Pulse: ટ્રાન્સપોર્ટ સેક્ટરે 4.5 કરોડ લોકોને નોકરી આપી, ઈલેક્ટ્રિક ગાડીઓ પર ગડકરીનું મહત્વનું નિવેદન

Nitin Gadkari WION World Pulse: 'ટ્રાન્સપોર્ટ સેક્ટરે 4.5 કરોડ લોકોને નોકરી આપી, ઈલેક્ટ્રિક ગાડીઓ પર ગડકરીનું મહત્વનું નિવેદન

Nitin Gadkarii in WION World Pulse: કેન્દ્રીય મંત્રી નીતિન ગડકરીએ કાર્યક્રમમાં હાજરી આપી અને ઘણા મહત્વના સવાલોના જવાબ આપ્યા. તેમણે ઈલેક્ટ્રિક કારથી લઈને બાયો-ફ્યુલ સહિત વિવિધ મુદ્દે વિસ્તારથી માહિતી આપી હતી.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Mar 18, 2026, 08:56 PM IST
  • WION ના World Pulse Summit માં બુધવારે કેન્દ્રીય મંત્રી નીતિન ગડકરીએ આપી હાજરી
  • ટ્રાન્સપોર્ટ સેક્ટર અને તેના વિકાસ પર કેન્દ્રીય મંત્રીએ કરી વાત
  • વોટર ટ્રાન્સપોર્ટ અને એવિએશન સેક્ટર પર પણ બોલ્યા નીતિન ગડકરી

Nitin Gadkari WION World Pulse: 'ટ્રાન્સપોર્ટ સેક્ટરે 4.5 કરોડ લોકોને નોકરી આપી, ઈલેક્ટ્રિક ગાડીઓ પર ગડકરીનું મહત્વનું નિવેદન

WION World Pulse Summit: Zee મીડિયાની સહયોગી ચેનલ WION ના World Pulse Summit માં બુધવારે કેન્દ્રીય મંત્રી નીતિન ગડકરી હાજર રહ્યા હતા. તેમણે કહ્યું કે ટ્રાન્સપોર્ટ સેક્ટરે દેશના 405 કરોડ લોકોને નોકરી આપી. ભારતને સૌથી ઝડપી વધતી અર્થવ્યવસ્થા ગણાવતા તેમણે કહ્યુ કે જ્યારે વર્ષ 2014મા ભાજપની સરકાર આવી હતી, ત્યારે ટ્રાન્સપોર્ટ ઈન્ડસ્ટ્રીની સાઇઝ 7 લાખ કરોડ રૂપિયા હતી, પરંતુ આજે તે 23 લાખ કરોડ રૂપિયા છે.

'પહેલા આપણે 7મા નંબર પર હતા, આજે ત્રીજા નંબર પર'
પહેલા આપણે ઇકોનોમીના મામલામાં સાતમાં નંબર પર હતા, હવે જાપાનને પછાડી ત્રીજા ક્રમે આવી ગયા છીએ. 79 લાખ કરોડ રૂપિયા સાથે અમેરિકા પહેલા અને 49 લાખ કરોડ સાથે ચીન બીજા અને 23 લાખ કરોડ સાથે ભારત ત્રીજા સ્થાને છે.

તેમણે કહ્યું કે પીએમ મોદીનું વિઝન ભારતને 5 ટ્રિલિયન ડોલરની ઇકોનોમી બનાવવાનું છે. જેથી ઇકોનોમીના ગ્રોથ માટે ટ્રાન્સપોર્ટ ખુબ મહત્વનું સેક્ટર છે.

'ટ્રાન્સપોર્ટ ઈન્ડસ્ટ્રી આપે છે સૌથી વધુ રેવેન્યુ'
કેન્દ્રીય મંત્રીએ કહ્યું- ભારતમાં અત્યાર સુધી 4.5 કરોડ લોકોને ટ્રાન્સપોર્ટ ઈન્ડસ્ટ્રીએ નોકરી આપી છે. દેશના એક્સપોર્ટ્સમાં ઈન્ડસ્ટ્રીનું સૌથી વધુ યોગદાન છે. રાજ્ય હોય કે કેન્દ્ર સરકાર, આ ઈન્ડસ્ટ્રી સૌથી વધુ રેવેન્યુ આપે છે. અમારી પોલિસી ટ્રાન્સપોર્ટને સુરક્ષિત, પ્રદૂષણ મુક્ત અને ટકાઉ બનાવવાની છે. આ સિવાય નીતિન ગડકરીએ દિલ્હીનાધૌલા કુઆં જામને લઈને પણ પોતાના અનુભવ વ્યક્ત કર્યા. તેમણે કહ્યું કે આ વિસ્તારમાં હાઈવે પહોળો કરવાનો નિર્દેશ અધિકારીઓને આપ્યો છે.

ગડકરીએ આ દરમિયાન ઈલેક્ટ્રોનિક ગાડીઓ પર પણ વાત કરી. તેમણે કહ્યું કે જલ્દી ઈલેક્ટ્રિક ગાડીઓની કિંમત પેટ્રોલ ગાડીઓને બરાબર હશે. ટેક્નોલોજીની મદદથી આપણે બાયોમાસની પ્રોડક્ટિવિટી વધારી શકીએ, જે બાયોગેસ કે બાયો-સીએનજી બનાવવામાં ઉપયોગ થઈ શકે છે.

ગડકરીએ ત્યારબાદ વોટર ટ્રાન્સપોર્ટ અને એવિએશન સેક્ટરને લઈને તેમાં ઘણી સંભાવનાઓ હોવાનો ઉલ્લેખ કર્યો. તેમણે કહ્યું કે આપણે દેશમાં વોટર ટ્રાન્સપોર્ટ લઈને આવીએ તો તે અન્ય ટ્રાન્સપોર્ટની તુલનામાં વધુ સસ્તું પડશે. તેથી વોટર ટ્રાન્સપોર્ટ અમારી પ્રાથમિકતા છે. દિલ્હી, બેંગલુરૂ, હૈદરાબાદ અને અન્ય શહેરોમાં વધતા ટ્રાફિક જામની સમસ્યા પર ગડકરીએ કહ્યુ કે અમે મોટા શહેરો માટે સ્પેશિયલ સ્કીમ લાવી રહ્યાં છીએ.
 

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

Nitin GadkariWION World pulse

