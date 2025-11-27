Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝ

ગૂડ ન્યુઝ ! આ મહિલાઓના ખાતામાં આવશે 10-10 હજાર રૂપિયા, નોટ કરી લો તારીખ

મહિલા રોજગાર યોજના હેઠળ 10 લાખ મહિલાઓના બેંક ખાતામાં 10-10 હજાર રૂપિયા જમા થશે. સરકાર આ યોજના દ્વારા મહિલાઓને આત્મનિર્ભરતા અને નાણાકીય મજબૂતી સાથે સશક્ત બનાવવાનો હેતુ ધરાવે છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Nov 27, 2025, 06:14 PM IST

ગૂડ ન્યુઝ ! આ મહિલાઓના ખાતામાં આવશે 10-10 હજાર રૂપિયા, નોટ કરી લો તારીખ

બિહાર સરકાર મુખ્યમંત્રી મહિલા રોજગાર યોજના હેઠળ 14 ડિસેમ્બર સુધીમાં 10 લાખ જીવિકા દીદીઓના ખાતામાં 10,000 રૂપિયા જમા કરાવશે. આજ સુધીમાં રાજ્યની 1.4 કરોડ મહિલાઓએ આ યોજનાનો લાભ લીધો છે. આ રકમ મહિલાઓને આર્થિક રીતે સશક્ત બનાવવા અને તેમના રોજગારને પ્રોત્સાહન આપવા માટે આપવામાં આવી રહી છે. આ યોજના દ્વારા રાજ્ય સરકારનો ઉદ્દેશ્ય મહિલાઓને આત્મનિર્ભર બનાવવા અને તેમને આર્થિક મજબૂતી આપવાનો છે.

રોજગારની તકો મજબૂત કરાશે

સરકારે ખાતરી કરી છે કે 14 ડિસેમ્બર સુધીમાં બધી પાત્ર મહિલાઓને તેમના બેંક ખાતામાં આ રકમ મળે. મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું કે આ યોજના રાજ્યમાં મહિલાઓના જીવનધોરણને સુધારવામાં અને તેમની રોજગારની તકોને વધુ મજબૂત બનાવવામાં મદદ કરશે. આ પહેલ બિહાર સરકાર દ્વારા મહિલાઓના કલ્યાણ અને સશક્તિકરણ તરફ એક મહત્વપૂર્ણ પગલું છે.

મહિલાઓને આર્થિક રીતે આત્મનિર્ભર બનાવવાનો ઉદ્દેશ

મુખ્યમંત્રી મહિલા રોજગાર યોજનાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ રાજ્યના દરેક પરિવારમાંથી એક મહિલાને તેની પસંદગીનો વ્યવસાય શરૂ કરવા માટે નાણાકીય સહાય પૂરી પાડવાનો છે. આ યોજના હેઠળ દરેક પરિવારમાંથી એક મહિલાને તેમની પસંદગીનો રોજગાર મેળવવા માટે 10,000નો પ્રથમ હપ્તો નાણાકીય સહાય તરીકે આપવામાં આવે છે. મહિલાઓ રોજગાર શરૂ કર્યા પછી, જરૂરિયાત મુજબ 2 લાખ સુધીની વધારાની નાણાકીય સહાય પૂરી પાડવામાં આવશે. બિહાર સરકારની આ પહેલ માત્ર મહિલાઓને સશક્ત બનાવશે નહીં પરંતુ રાજ્યના અર્થતંત્રને પણ વેગ આપશે.

પાત્રતાના માપદંડો 

યોજના હેઠળ, "પરિવાર" નો અર્થ પતિ, પત્ની અને તેમના અપરિણીત બાળકોનો થાય છે. અપરિણીત પુખ્ત મહિલાઓ કે જેમના માતાપિતા જીવંત નથી તેમને યોજના હેઠળ વિભાજિત પરિવાર ગણવામાં આવે છે અને નિયમો મુજબ લાભ મેળવે છે. શહેરી વિસ્તારોમાં સ્વ-સહાય જૂથો સાથે સંકળાયેલા તમામ સભ્યો (પ્રતિ પરિવાર એક મહિલા) આ યોજનાના લાભો માટે પાત્ર છે. શહેરી વિસ્તારોમાં સ્વ-સહાય જૂથોની હાલમાં સભ્ય ન હોય તેવી મહિલાઓને ઉમેરતા પહેલા યોજના હેઠળ પરિવારની વ્યાખ્યા ધ્યાનમાં લેતા નીચેની બાબતોની ખાતરી કરવી જરૂરી છે:

  • અરજી કરનાર મહિલા 18 થી 60 વર્ષની વચ્ચે હોવી જોઈએ
  • અરજી કરનાર મહિલા અથવા તેના પતિ આવકવેરા ચૂકવનાર શ્રેણીમાં ન હોવા જોઈએ
  • અરજી કરનાર મહિલા કે તેનો પતિ સરકારી સેવામાં (નિયમિત/કરાર) ન હોવો જોઈએ
     

