મહિલાઓ માટે ખુશખબર! હવે આ રાજ્યમાં મળશે Period Leave, કેબિનેટની મળી મંજૂરી
Paid Menstrual Leave: રાજ્ય સરકારે જાહેરાત કરી છે કે, હવેથી રાજ્યભરમાં સરકારી કચેરીઓ, ગાર્મેન્ટ ઉદ્યોગો, બહુરાષ્ટ્રીય કંપનીઓ, આઇટી કંપનીઓ અને અન્ય ખાનગી ક્ષેત્રની સંસ્થાઓમાં કામ કરતી તમામ મહિલા કર્મચારીઓને દર મહિને એક દિવસની Paid Menstrual Leave મળશે.
Karnataka Paid Menstrual Leave: મહિલાઓના માસિક ધર્મને લઈ જાગૃતિ દર્શાવતી કર્ણાટક સરકારે હવે મહિલાઓ માટે રાહતના સમાચાર આપ્યા છે. સિદ્ધારમૈયા કેબિનેટે આજે રાજ્યની મહિલા કર્મચારીઓ માટે માસિક ધર્મ દરમિયાન રજાની જાહેરાત કરી છે. આ સાથે જ કર્ણાટક દેશના એવા રાજ્યોની યાદીમાં જોડાયું છે, જેમણે મહિલાઓને તેમના પિરિયડ સાયકલ દરમિયાન રજા આપવાના આદેશો જાહેર કર્યા છે. રાજ્ય સરકારે જાહેરાત કરી છે કે, હવેથી રાજ્યભરમાં સરકારી કચેરીઓ, ગાર્મેન્ટ ઉદ્યોગો, બહુરાષ્ટ્રીય કંપનીઓ, આઇટી કંપનીઓ અને અન્ય ખાનગી ક્ષેત્રની સંસ્થાઓમાં કામ કરતી તમામ મહિલા કર્મચારીઓને દર મહિને એક દિવસની પેઇડ માસિક ધર્મ (Paid Menstrual Leave) રજા મળશે.
કર્ણાટક સરકારે મહિલાઓના સ્વાસ્થ્ય અને કલ્યાણને પ્રાથમિકતા આપવા માટે એક મહત્વપૂર્ણ પગલું ભર્યું છે. સરકારનું કહેવું છે કે, આ નિર્ણય કામ કરતી મહિલાઓના સ્વાસ્થ્ય, આરામ અને માનસિક સંતુલનને ધ્યાનમાં રાખીને લેવામાં આવ્યો છે. જાહેર કરવામાં આવેલા કેબિનેટ નોટમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "આ નિર્ણય કામ કરતી મહિલાઓના સ્વાસ્થ્ય અને કલ્યાણને ધ્યાનમાં રાખીને અને વધુ સમાવિષ્ટ અને સહાયક કાર્ય વાતાવરણને પ્રોત્સાહન આપવાના ઉદ્દેશ્યથી લેવામાં આવ્યો છે."
આ આદેશથી મહિલા કર્મચારીઓને શારીરિક અને માનસિક રાહત મળશે
આ પહેલનો હેતુ માત્ર મહિલા કર્મચારીઓને શારીરિક અને માનસિક રાહત આપવાનો નથી, પરંતુ માસિક ધર્મના સ્વાસ્થ્ય વિશે જાગૃતિ લાવવાનો અને કાર્યસ્થળ પર આ વિષયને સામાન્ય અને સંવેદનશીલ દૃષ્ટિકોણ સાથે સારવાર આપવાની સંસ્કૃતિને પ્રોત્સાહન આપવાનો પણ છે. સરકારને આશા છે કે, આ નીતિ દ્વારા ખાનગી કંપનીઓ પણ મહિલા કર્મચારીઓ પ્રત્યે વધુ સંવેદનશીલ અને સહાયક અભિગમ અપનાવશે, જેનાથી એક સ્વસ્થ અને સમાન કાર્ય વાતાવરણનું નિર્માણ થઈ શકે.
આ પ્રાઈવેટ કંપનીઓએ પણ આ નિયમ લાગુ કર્યો
કર્ણાટક રાજ્યના કાયદા મંત્રી એચ.કે. પાટીલે જણાવ્યું કે, સરકારના આ નિર્ણયથી કામ કરતી મહિલાઓને ઘણો ફાયદો થશે. કેબિનેટની બેઠક બાદ મીડિયા સાથે વાત કરતા તેમણે કહ્યું કે, "કર્ણાટક સરકારનો આ નિર્ણય મહિલાઓ માટે ખૂબ મદદરૂપ થશે. આ નીતિ અન્ય રાજ્યોમાં સફળ રહી છે અને અમે તેને અપનાવવાનો નિર્ણય લીધો છે." નોંધનીય છે કે, કર્ણાટક સરકારે આ નિર્ણય સાથે જ આવું કરનાર દેશનું પ્રથમ રાજ્ય બન્યું છે. કોઈપણ ખાનગી ક્ષેત્રની કંપની આ નિયમ લાગુ કરી શકે છે. અત્યાર સુધી સ્વિગી, ઝોમેટો, બાયજુ, લાર્સન એન્ડ ટુબ્રો (એલ એન્ડ ટી) અને ગોજુપ જેવી કંપનીઓએ મહિલાઓને પિરિયડ દરમિયાન દરમિયાન પેઇડ રજાની જાહેરાત કરી છે.
