લક્ષ્મી પૂજન! મહિલાઓને મહિને 2 હજાર રોકડા, ફ્રીઝ અને 3 ગેસ સિલિન્ડર મફત, 24 હજાર કરોડ ખર્ચાશે
Women Voters : લક્ષ્મી પૂજન, મહિલાઓની મતબેંકને ભરોસે ચૂંટણી જીતવાનો ટ્રેન્ડ હવે ભાજપ બાદ બીજી પાર્ટીઓએ અપનાવી લીધો છે. આગામી મહિને 4 રાજ્યોની ચૂંટણી છે. આ 4 રાજ્યોની 4.10 કરોડ મહિલાઓ માટે પાર્ટીઓને 24 હજાર કરોડની લ્હાણી કરવાના વચનો આપી દીધા છે. તામિલનાડુમાં તો 2.2 કરોડ રાશન ધારકોને મફત ફ્રીઝ, એજ્કયુકેશન લોન માફ અને 3 ગેસ સિલિન્ડર મફત જેવી યોજનાઓની જાહેરાત કરાઈ છે. હવે મહિલા મતદારોને આ યોજનાઓ કેટલી લલચાવે એ તો સમય જ બતાવશે, જાણી લો કયા રાજ્યમાં કેવી છે ઓફર.....
- આવતા મહિને પાંચ રાજ્યોમાં વિધાનસભાની ચૂંટણી યોજાશે
- મહિલાઓ માટે રાજકીય પાર્ટીઓએ ખોલ્યો ખજાનો
- ચૂંટણીમાં ગેમચેન્જર બની છે કેશ ટ્રાન્સફર યોજના
Women Voters : દેશમાં હાલમાં ચૂંટમીનો માહોલ છે. આવતા મહિને પાંચ રાજ્યોમાં વિધાનસભાની ચૂંટણી યોજાવા જઈ રહી છે. તેમાંથી ચાર રાજ્યો એવા છે, જેમણે જીતના કથિત ફોર્મ્યુલા એટલે કે કેશ ટ્રાન્સફર પર મોટો દાવ લગાવ્યો છે. ચારેય રાજ્ય મહિલાઓના બેન્ક ખાતામાં સીધા 24,500 કરોડ રૂપિયા ટ્રાન્સફર કરી રહ્યા છે. પાર્ટીઓએ એવું લાગે છે કે મહિલાઓ જલદીથી એમને વોટ આપી શકે છે. એટલે સરકાર સીધી એમના ખાતામાં રકમ ટ્રાન્સફર કરી રહી છે. રાજ્યોની અર્થ વ્યવસ્થા સારી હોય કે ખરાબ પણ રાજ્યો ચૂંટણી વચનોમાં પાછળ રહી રહ્યાં નથી.
લોકો સારી રીતે જાણે છે કે, ચૂંટણી વચન પણ એવું જ છે કે જો તેઓ સત્તામાં આવશે. તો આગામી પાંચ વર્ષ સુધી આ રીતે ખાતામાં પૈસા જમા થતા રહેશે. આ મહિલાઓ માટે એક મહત્વની યોજના છે. આ માટે જ્યાં તમિલનાડુની ડીએમકે સરકારે 'સ્પેશિયલ સમર પેકેજ'ના નામે મહિલાઓના ખાતામાં 2-2 હજાર રૂપિયા જમા કરાવ્યા છે. ત્યાં આસામની ભાજપ સરકારે બિહુની ઉજવણી માટે 4-4 હજાર રૂપિયા આપ્યા છે.
કેરળની ડાબેરી સરકારે પણ "સ્ત્રી સુખમ રોકડ યોજના લાવી છે, જેમાં 10 લાખ મહિલાઓને દર મહિને 1-1 હજાર રૂપિયા મળી રહ્યા છે. આમ ચૂંટણી હોય એ તમામ રાજ્યો મહિલાઓને સીધો ફાયદો આપી રહ્યાં છે. જોકે ગુજરાતની મહિલાઓ માટે આ પ્રકારની કોઈ યોજના નથી જેમાં મહિલાઓના ખાતામાં સીધા દર મહિને 2 હજાર રૂપિયા જમા થાય
બંગાળની તૃણમૂલ સરકારે તો ફેબ્રુઆરીમાં લક્ષ્મી ભંડાર સ્કીમમાં 500 રૂપિયાનો વધારો કરી દીધો છે. નબળી અર્થવ્યવસ્થા હોવા છતાં મમતા બેનર્જીની સરકારને આવતા વર્ષે 5 હજાર કરોડ આપવા પડશે. આ જ સ્કીમે 2021ની ચૂંટણીમાં મમતાને જીત અપાવી હતી.
ચૂંટણી જીતવા મહિલા મતદારો કેન્દ્રમાં
ચારેય રાજ્યોમાં તમામ યોજનાઓની લાભાર્થી મહિલાઓની સંખ્યા 4.1 કરોડ છે. જ્યારે કુલ મતદારો 17.89 કરોડ છે. એટલે કે આમાં રોકડ યોજનાઓના કુલ લાભાર્થીઓ 23% છે. છેલ્લા 5 વર્ષમાં થયેલી ચૂંટણીઓનો ટ્રેન્ડ જોઈએ તો મહિલાઓને રોકડ ટ્રાન્સફર આપનારા રાજ્યોની સંખ્યા 1થી વધીને 15 થઈ ગઈ છે. આ રાજ્યો ૧૩ કરોડથી વધુ મહિલાઓને વાર્ષિક 2. 46 લાખ કરોડ રૂપિયા સુધીની રોકડ ટ્રાન્સફર કરી રહ્યા. જે આ રાજ્યોના કુલ બજેટના 0.7% છે. ઝારખંડ જેવું રાજ્ય તેના વિકાસના કુલ બજેટના 08 ટકાની ફાળવણી આ યોજના પાછળ ખર્ચ કરી રહ્યું છે. જોકે એ પણ યાદ રાખવું જરૂરી છે રાજસ્થાનમાં ઈન્દીરા મહિલા કોંગ્રેસ યોજના પણ સરકાર બચાવી શકી ન હતી.
મધ્યપ્રદેશ ( 2023) : લાડલી બહના યોજના હેઠળ 1.31 કરોડ મહિલાને 1250 રૂપિયા પ્રતિ મહિનેએ ઘણી બેઠકો પર સરસાઈ અપાવી છે.
કર્ણાટક (2023) : સરકારે ગૃહ લક્ષ્મી યોજના (2000 રૂ. મહિને) એ કોંગ્રેસને જીત અપાવી હતી.
ઓડિશા (2014) : 'સુભદ્રા' યોજનાથી ભાજપને પહેલીવાર સતા મળી.
મહારાષ્ટ્ર : લાડકી બહેન યોજનામાં (1500 રૂપિયા/મહિને) યોજનાને કારણે એક મોટી મહિલા મતબેંકનો ફાયદો થયો છે.
ઝારખંડ (2024) : મૈયા સન્માન યોજનાની ચૂંટણીમાં એવી અસર થી કે હેમત સોરેનની વાપસી થઈ હતી..
આગામી મહિને તામિલનાડુમાં ચૂંટણી છે. અહીં ડીએમકે એ મહિલા વોટબેંકને કબજે કરવા માટે યોજના જાહેર કરી છે. તામિલનાડુમાં 1.06 કરોડ મહિલાઓને 2 હજાર પ્રતિ મહિને આપવાનો વાયદો કર્યો છે. આમ આ સરકારે દર વર્ષે 5300 કરોડનો ખર્ચ કરવો પડશે. આસામમાં 40 લાખ મહિલાઓને બિહુમાં વધુ માસિક રકમની જાહેરાતથી 3600 કરોડનો ખર્ચ સરકારે ભોગવવો પડશે. આ જ રીતે બંગાળમાં 2.4 કરોડ મહિલા મતદારો છે. જેમની પાછળ બંગાળ સરકારે 14,400 કરોડનો ખર્ચ ભોગવવો પડશે.
કેરળમાં પણ 10 લાખ મહિલા મતદારો છે. અહીં મહિલાઓને વાર્ષિક 1000 રૂપિયા આપવાનો વાયદો કરાયો છે અહીંની સરકાર આ યોજના પાછળ 1000 કરોડ રૂપિયા ખર્ચ કરવાની છે. એવું જરૂરી પણ નથી મહિલા મતદારોને લાલચ આપવાથી સરકાર ચૂંટાશે પણ કોઈ પાર્ટી રિસ્ક લેવા માગતી નથી. જો જીતે તો સરકારના અને પ્રજાના પૈસા જ એમને આપવાના છે એટલે પાર્ટીઓ હાલમાં જીતવા માટે કોઈ પણ યોજનાની જાહેરાત કરતાં ખચકાતી નથી.
