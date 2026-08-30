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'12 કલાક બહાર કામ કરો અને સાંજે જેલમાં પાછા ફરો', કેદીઓ આત્મનિર્ભર બનાવવા આ રાજ્ય સરકારની નવી વ્યવસ્થા

Jharkhand Prisoner Employment Scheme: ઝારખંડ સરકાર જેલના કેદીઓ માટે એક નવી સિસ્ટમ લાવવાની તૈયારી કરી રહી છે. કેદીઓને રોજગારી સાથે જોડવા માટે આ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી રહી છે. આ સિસ્ટમ અંતર્ગત સારા આચરણવાળા કેદીઓ સવારે 6 વાગ્યાથી સાંજ સુધી બહાર કામ કરી શકે છે, પરંતુ સાંજે તેમને જેલમાં પાછું ફરવું પડશે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 30, 2026, 04:46 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 04:46 PM IST
'12 કલાક બહાર કામ કરો અને સાંજે જેલમાં પાછા ફરો', કેદીઓ આત્મનિર્ભર બનાવવા આ રાજ્ય સરકારની નવી વ્યવસ્થા

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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