વારંવાર રિજેક્ટ થઈ રહ્યું છે વર્ક પરમિટ ? કેનેડિયન સરકારે જણાવ્યું તમે ક્યા કરો છો ભૂલ
Work Permit Reject Reason: વર્ષ 2025માં, કેનેડામાં વિદ્યાર્થી વિઝા રિજેક્શન રેટ દસ વર્ષના ઉચ્ચતમ સ્તર 62% પર પહોંચી ગયો છે. ભારતીય અરજદારોને 80% સુધી રિજેક્શનનો સામનો કરવો પડે છે. IRCCએ આના કારણો અને વર્ક પરમિટ રિજેક્શનને કેવી રીતે અટકાવવો તે સમજાવ્યું છે.
Work Permit Reject Reason: લાંબા સમયથી આંતરરાષ્ટ્રીય શિક્ષણ માટે સૌથી સ્વાગત કરનાર દેશ માનવામાં આવતા કેનેડામાં હવે વિદેશી વિદ્યાર્થીઓ માટે અભ્યાસ અને વર્ક પરમિટ મેળવવાનું વધુને વધુ મુશ્કેલ બની રહ્યું છે. ઇમિગ્રેશન, રેફ્યુજીસ એન્ડ સિટીઝનશિપ કેનેડા (IRCC)ના તાજેતરના ડેટા અનુસાર, 2025માં રેકોર્ડ 62% વિદ્યાર્થી વિઝા અરજીઓ નકારી કાઢવામાં આવી હતી, જે પાછલા વર્ષના 52% કરતા નોંધપાત્ર વધારો છે. આનાથી બીજો પડકાર ઉભો થયો છે: વર્ક પરમિટનો વારંવાર અસ્વીકાર.
હકીકતમાં, કેનેડામાં અભ્યાસ પૂર્ણ કર્યા પછી, વિદ્યાર્થીઓ ત્યાં કામ કરવા માટે વર્ક પરમિટ મેળવે છે. આને પોસ્ટ-ગ્રેજ્યુએશન વર્ક પરમિટ (PGWP) કહેવામાં આવે છે. વિદ્યાર્થીઓએ ગ્રેજ્યુએશનના 180 દિવસની અંદર વર્ક પરમિટ મેળવવી આવશ્યક છે. વિદ્યાર્થીની ફરિયાદ છે કે બધું વ્યવસ્થિત હોવા છતાં, તેની વર્ક પરમિટ નકારી કાઢવામાં આવી રહી છે. આવી સ્થિતિમાં, IRCCએ આ મૂંઝવણ દૂર કરવા માટે કેટલીક સૂચનાઓ આપી છે.
આંકડા શું કહે છે
કેનેડા સરકારે 2025માં 437,000 સ્ટડી પરમિટ જાહેર કરવાની યોજના જાહેર કરી હતી. આ ગયા વર્ષ કરતા લગભગ 10% ઓછી છે. VnExpressના અહેવાલ મુજબ, આમાંથી 73,000 પોસ્ટગ્રેજ્યુએટ વિદ્યાર્થીઓ માટે, લગભગ 243,000 અંડરગ્રેજ્યુએટ અને અન્ય કાર્યક્રમો માટે, અને લગભગ 120,000 સ્કૂલનાં બાળકો અને રિન્યુઅલ માટે છે.
કડક નિયમો
પોસ્ટ-ગ્રેજ્યુએશન વર્ક પરમિટના નિયમો વધુ કડક બન્યા છે. યુનિવર્સિટીના સ્નાતકોએ હવે B2 સ્તર અથવા તેથી વધુ પર અંગ્રેજી અથવા ફ્રેન્ચ ભાષાના પરીક્ષણ પરિણામો દર્શાવવા પડશે, જ્યારે કોલેજ સ્નાતકોએ ઓછામાં ઓછું B1 સ્તર જરૂરી છે.
રિજેક્શન પ્રોગ્રામમાં નોંધાયેલ કોઈપણ વિદ્યાર્થી હવે પોસ્ટ-સ્ટડી વર્ક પરમિટ માટે પાત્ર રહેશે નહીં. આ ફેરફારો ઉપરાંત, ઓટાવાએ સ્ટુડન્ટ ડાયરેક્ટ સ્ટ્રીમ પણ બંધ કરી દીધી છે, જે એક યોજના છે જે 14 દેશોના વિદ્યાર્થીઓને નાણાકીય પુરાવા વિના ફાસ્ટ-ટ્રેક વિઝા મેળવવાની મંજૂરી આપે છે.
આ બે દસ્તાવેજો રિજેક્શન તરફ દોરી જાય છે
IRCC એ જણાવ્યું હતું કે પોસ્ટ-ગ્રેજ્યુએશન વર્ક પરમિટ નકારવાનું સૌથી સામાન્ય કારણ અરજી ફોર્મમાં ભાષા ટેસ્ટ રિપોર્ટ અને પ્રુફ ઓફ ફિલ્ડ ઓફ સ્ટડીનો અભાવ છે. આ બે દસ્તાવેજો આવશ્યક છે. જોકે, આ દસ્તાવેજો અપલોડ કરવા માટે કોઈ સમર્પિત સ્લોટ નથી. તેથી, લોકો તેમને બિનજરૂરી માને છે અને તેથી તેમને અન્ય દસ્તાવેજો સાથે અપલોડ કરતા નથી, પરિણામે તેમનું ફોર્મ નકારવામાં આવે છે.
જો કોઈ સ્લોટ ન હોય, તો તેઓએ તેમને ક્યાં અપલોડ કરવા જોઈએ?
IRCC જણાવે છે કે આ બે દસ્તાવેજો ક્લાયન્ટ માહિતી નામના વિભાગમાં અપલોડ કરી શકાય છે. આ વિભાગમાં ફક્ત એક જ દસ્તાવેજ અપલોડ કરી શકાય છે, તેથી બંનેની PDF બનાવો અને તેને અપલોડ કરો.
