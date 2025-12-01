જ્યારે રેશન કાર્ડના બદલામાં વિધવાની ઈજ્જત લૂંટી.... ગ્રામ પ્રધાન સહિત હવસના 13 પુજારીઓને થયો AIDS
World AIDS Day 2025: એઇડ્સ એક એવો રોગ છે જેનો કોઈ ઇલાજ નથી. છેલ્લા 37 વર્ષથી, આ ગંભીર રોગ વિશે જાગૃતિ લાવવા માટે દર 1 ડિસેમ્બરે તે ઉજવવામાં આવે છે, કારણ કે તેની સામે સતર્ક રહેવું ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. 2018 માં, ઉત્તર પ્રદેશના ગોરખપુરમાં બનેલી એક ઘટનાએ બધાને ચોંકાવી દીધા. બેદરકારી અને જાતીય ભોગવિલાસના કારણે, ફક્ત એક કે બે લોકોને જ નહીં, પરંતુ 13 અન્ય લોકોને પણ એઇડ્સ થયો.
World AIDS Day 2025: જીવલેણ રોગ વિશે જાગૃતિ લાવવા માટે દર વર્ષે 1 ડિસેમ્બરે વિશ્વ એઇડ્સ દિવસ ઉજવવામાં આવે છે. છતાં, સમાજમાં ઘણા લોકો એવા છે જે, પરવા કર્યા વિના, ભૂલો કરે છે જે જીવન માટે જોખમી બની જાય છે. આજે, આપણે એક સામાજિક સત્ય શેર કરી રહ્યા છીએ જે સભ્યતાનો ઢોંગ કરતી સિસ્ટમના ખોખલા સ્તરોને ઉજાગર કરે છે. આ ભ્રષ્ટાચાર અને શોષણમાં ઊંડા મૂળ ધરાવતા સમાજની કહાની છે. આ એક લાચાર અને નિરાધાર વિધવાની વાર્તા છે જેણે મદદના નામે, રક્ષણ નહીં, પણ વાસનાની કિંમત ચૂકવી. બદલામાં, 13 લોકો એ જ રોગનો ભોગ બન્યા જેનો કોઈ ઈલાજ નથી. આ આખી ઘટના 2018 માં પ્રકાશમાં આવી હતી, જેણે બધાને ચોંકાવી દીધા હતા.
આ ઘટના ઉત્તરપ્રદેશના ગોરખપુર જિલ્લાના ભટહટ બ્લોકમાં સામે આવ્યો હતો. આ વાત 28 વર્ષીય વિધવાની છે. લગ્નના ત્રણ વર્ષ બાદ તેના પતિનું મોત થઈ ગયું હતું. પતિના મોત બાદ ઘર-પરિવારમાંથી તેને સહારો મળ્યો નહીં. જેથી તે રેશનકાર્ડ અને વિધવા પેન્શન જેવી સુવિધાઓ માટે અધિકારીઓ પાસે પહોંચી હતી. પરંતુ ચોંકાવનારી વાત છે કે જ્યાં તેને મદદ મળવી જોઈતી હતી, ત્યાં રોજગાર સેવક અને ગ્રામ પ્રધાને તેની મજબૂરીનો ફાયદો ઉઠાવ્યો. ધીમે-ધીમે ગ્રામ પ્રધાન અને સેક્રેટરી સહિત લગભગ 13 લોકોએ સરકારી સુવિધા અપાવવાની લાલચ આપી મહિલાનું શારીરિક શોષણ કર્યું.
ટેસ્ટ રિપોર્ટથી હંગામો મચી ગયો.
જ્યારે સતત શોષણનો ભોગ બનતી મહિલા બીમાર પડી, ત્યારે ગામના વડાએ તેને સ્થાનિક ડૉક્ટર પાસે મોકલી. તેના લોહીની તપાસ કરવામાં આવી. રિપોર્ટમાં જાણવા મળ્યું કે તે HIV પોઝિટિવ છે, એટલે કે તેને AIDS છે. ખાતરી ન થતાં, ગોરખપુરની BRD મેડિકલ કોલેજમાં તેનું ચેકઅપ કરવામાં આવ્યું. જ્યારે ART (એન્ટિ-રેટ્રોવાયરલ થેરાપી) સેન્ટરના રિપોર્ટમાં પણ HIV હોવાની પુષ્ટિ થઈ, ત્યારે તેનું શોષણ કરનારા બધા લોકો ચોંકી ગયા. ડરના કારણે, તેઓ બધા ટેસ્ટ કરાવવા ગયા, અને બધા 13 HIV પોઝિટિવ હોવાનું જાણવા મળ્યું.
હવસના બદલે મળ્યો એઇડ્સ
તપાસ બાદ એઆરટી સેન્ટરના કર્મચારીઓએ મહિલાનું કાઉન્સેલિંગ કર્યું, જ્યાં તેણે આ વાત જણાવી હતી. જાણવા મળ્યું કે પતિના મોત પહેલા તેને સંક્રમણ લાગી ગયું હતું અને ત્યાંથી આગળ વધી 13 લોકો સુધી પહોંચી ગયું, જે આજે પણ આ બીમારીનો સામનો કરી રહ્યો છે. તે કહેવું ખોટું નથી કે આ બીમારી તેની હવસનું પરિણામ હતી.
આ ઘટના ન માત્ર માનવતા પર સવાલ ઉઠાવે છે પરંતુ તે યાદ અપાવે છે કે ભ્રષ્ટાચાર, શોષણ અને ખોટા ઈરાદાનો અંત હંમેશા વિનાશ હોય છે. અમે આ ઘટનાનો ઉલ્લેખ એટલા માટે પણ કર્યો છે કારણ કે એડ્સને લઈને લોકોએ જાગૃત થવું જરૂરી છે. આ ઘટના જણાવે છે કે કઈ રીતે અલગ-અલગ લોકો સાથે સંબંધ બનાવવાથી એડ્સ ફેલાય છે.
કઈ રીતે ફેલાય છે એડ્સ?
એઇડ્સ એક અસાધ્ય અને અનિયંત્રિત રોગ છે. આ એક ગંભીર બીમારી છે જે અસરગ્રસ્ત લોકો માટે જીવવું મુશ્કેલ બનાવે છે. નિષ્ણાતો કહે છે કે એઇડ્સ (HIV) મુખ્યત્વે જાતીય સંપર્ક દ્વારા ફેલાય છે. જો HIV થી સંક્રમિત વ્યક્તિ બીજા વ્યક્તિના વીર્ય, યોનિમાર્ગ પ્રવાહી અથવા લોહીના સંપર્કમાં આવે છે, તો ચેપ થઈ શકે છે. સેક્સ ઉપરાંત, ચેપગ્રસ્ત વ્યક્તિ સાથે સોય અથવા ઇન્જેક્શન શેર કરવાથી પણ આ રોગ ફેલાઈ શકે છે. ગર્ભાવસ્થા અને સ્તનપાન દરમિયાન માતાથી બાળકમાં પણ ચેપ લાગી શકે છે.
