માત્ર 1% ની પાસે 40% સંપત્તિ.... ભારતમાં ગરીબોની સ્થિતિ સૌથી ખરાબ, ચોંકાવી દેશે આ રિપોર્ટ
World Inequality Report 2026: ભારતમાં અમીર અને ગરીબ વચ્ચેનું અંતર સતત વધી રહ્યું છે. આ અંગે એક અહેવાલ બહાર પાડવામાં આવ્યો છે. તાજેતરના વિશ્વ અસમાનતા અહેવાલ 2026 મુજબ, ભારતમાં વિશ્વમાં સૌથી વધુ આવક અસમાનતા છે.
Trending Photos
World Inequality Report 2026: દેશમાં ધનવાન અને ગરીબ વચ્ચે અંતર સતત વધી રહ્યું છે. આ વાતને લઈને એક રિપોર્ટ સામે આવ્યો છે. લેટેસ્ટ વર્લ્ડ ઇનઇક્વિલિટી રિપોર્ટ 2026 પ્રમાણે ભારતમાં આવકની અસમાનતા દુનિયામાં સૌથી વધુ છે. રિપોર્ટમાં કહેવામાં આવ્યું કે દેશની કુલ સંપત્તિનો મોટો ભાગ ગણતરીના લોકો પાસે છે.
ભારતના ટોપ 10 ટકા ધનવાન લોકોની પાસે આશરે 65 ટકા સંપત્તિ છે, જ્યારે ટોપ 1 ટકા વસ્તી લગભગ 40 ટકા સંપત્તિ પર માલિકી હક રાખે છે. રિપોર્ટના આંકડા સ્પષ્ટ દર્શાવે છે કે દેશમાં શ્રીમંતો વધુ શ્રીમંત બની રહ્યાં છે. દેશમાં સંપત્તિનું વિભાજન અસંતુલિત છે.
શું કહે છે રિપોર્ટ?
વર્લ્ડ ઇનઇક્વિલિટી રિપોર્ટ 2026ને અર્થશાસ્ત્રી લુકાસ ચેંસેલ, રિકાર્ડો ગોમેઝ કારેરા, રોવાઇદા શ્રોમિક અને થોમસ પિકેટ્ટીએ મળીને તૈયાર કર્યો છે. વર્લ્ડ ઇનઇક્વાલિટી રિપોર્ટનો આ ત્રીજો રિપોર્ટ છે. આ પહેલા વર્ષ 2018 અને 2022મા આ રિપોર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો.
દુનિયાભરના 200થી વધુ રિસર્ચર્સ દ્વારા એકત્ર કરવામાં આવેલા ડેટાના આધારે તેને તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે. રિપોર્ટ અનુસાર ભારત દુનિયામાં આવકની અસમાનતાને લઈને પ્રથમ સ્થાન પર છે. સાથે દેશની 40 ટકા સંપત્તિ પર માત્ર 1 ટકા લોકોનો માલિકી હક છે.
ભારતમાં આવક અને જેન્ડર અસમાનતા મોટો પડકાર
ઝી ન્યૂઝમાં છપાયેલા રિપોર્ટ પ્રમાણે અર્થશાસ્ત્રી જયતિ ઘોષ અને જોસેફ સ્ટિગ્લિટ્ઝનો રિપોર્ટ જણાવે છે કે દેશમાં પ્રતિ વ્યક્તિ એવરેજ વાર્ષિક આવક આશરે 6200 યુરો (PPP) અને એવરેજ સંપત્તિ લગભગ 28000 યુરો (PPP) છે. આ આંકડા જણાવે છે કે સામાન્ય લોકોની આવક અને સંપત્તિ બંને ખૂબ સીમિત છે.
સાથે મહિલાઓની કાર્યોમાં ભાગીદારી પણ માત્ર 15.7 ટકા પર છે. છેલ્લા 10 વર્ષમાં તેમાં કોઈ સુધાર થયો નથી. રિપોર્ટનું માનવું છે કે ભારતમાં આવક, સંપત્તિ અને જેન્ડર ત્રણેય જગ્યાઓ પર ઊંડી અસમાનતા છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે