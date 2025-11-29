ભારતનું સૌથી લાંબુ રેલવે પ્લેટફોર્મ કયા શહેરમાં આવેલું છે ? એક ક્લિકમાં જાણી લો જવાબ
Interesting Facts about Railway : તમે સોશિયલ મીડિયા પર ભારતીય રેલવે વિશે ઘણી અનોખી વાતો સાંભળી હશે. ત્યારે આ લેખમાં અમે તમને ભારતના સૌથી લાંબા રેલવે પ્લેટફોર્મ વિશે જણાવીશું. જે ભારત જ નહીં, પરંતુ વિશ્વનું સૌથી લાંબું રેલવે પ્લેટફોર્મ છે.
Interesting Facts about Railway : ભારતીય રેલવે તેની સુવિધા અને સુલભતા માટે વિશ્વભરમાં જાણતી બની છે. વિશ્વભરમાંથી ભારતની મુલાકાત લેતા વ્લોગર્સ અને પ્રવાસીઓ ભારતના રેલ માળખાથી આશ્ચર્યચકિત થાય છે. તેઓ ઘણીવાર વાયરલ વીડિયોમાં પોતાનું આશ્ચર્ય વ્યક્ત કરતા જોવા મળે છે.
આ લોકો ભારતીય રેલવે સંબંધિત અનોખા અને અજાણ્યા તથ્યો વિશે શક્ય તેટલી વધુ માહિતી એકત્રિત કરવા માટે સોશિયલ મીડિયા અને ઇન્ટરનેટ પર વ્યાપકપણે સર્ચ કરતા હોય છે. સૌથી વધુ વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નોમાંથી એક એ છે કે, "ભારતમાં કયા શહેરમાં સૌથી લાંબું રેલવે પ્લેટફોર્મ છે?" જો તમને ખબર ન હોય, તો આજે અમે તમને જણાવીશું કે ભારતમાં કયા શહેરમાં સૌથી લાંબું રેલવે પ્લેટફોર્મ છે.
ભારતનું સૌથી લાંબુ રેલવે પ્લેટફોર્મ
ભારતના કર્ણાટક રાજ્યમાં વિશ્વનું સૌથી લાંબુ રેલવે પ્લેટફોર્મ આવેલું છે. રાજ્યના પશ્ચિમ ભાગમાં સ્થિત એક રેલવે સ્ટેશન વિશ્વનું સૌથી લાંબુ રેલવે પ્લેટફોર્મનો રેકોર્ડ ધરાવે છે. આ શ્રી સિદ્ધરુધ સ્વામીજી હુબલી જંકશન અથવા હુબલી રેલવે સ્ટેશન છે.
હુબલી રેલવે સ્ટેશન
આ રેલવે સ્ટેશન પરનું પ્લેટફોર્મ 1507 મીટર લાંબુ હોવાનું કહેવાય છે, જે આશરે 1.5 કિલોમીટર છે. જે તેને વિશ્વનું સૌથી લાંબુ પ્લેટફોર્મ બનાવે છે. તે ગિનિસ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં પણ નોંધાયેલું છે.
અન્ય સૌથી લાંબા રેલવે પ્લેટફોર્મ
ઝાંસી જંક્શન (ઉત્તર પ્રદેશ): આ ઐતિહાસિક રેલવે સ્ટેશનનું પ્લેટફોર્મ આશરે 770 મીટર લાંબુ છે. ઝાંસી તેના વ્યૂહાત્મક મહત્વ માટે જાણીતું છે અને ઘણા ઉત્તર અને મધ્ય ભારતીય શહેરોને જોડે છે.
બિલાસપુર જંકશન (છત્તીસગઢ): બિલાસપુર જંકશનનું મુખ્ય પ્લેટફોર્મ આશરે 802 મીટર લાંબુ છે. તે દક્ષિણ પૂર્વ મધ્ય રેલવે ઝોનમાં એક મુખ્ય સ્ટેશન છે અને મધ્ય ભારતમાં માલ અને મુસાફરોની અવરજવરમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે.
ખડગપુર જંકશન (પશ્ચિમ બંગાળ): ખડગપુર જંકશનનું પ્લેટફોર્મ આશરે 1072 મીટર લાંબુ છે. તે ફક્ત તેની લંબાઈ માટે જ નહીં પરંતુ કોલકાતા અને ભુવનેશ્વર જેવા મુખ્ય શહેરોને જોડતા પૂર્વ ભારતમાં એક મુખ્ય રેલવે જંકશન તરીકે પણ જાણીતું છે.
ગોરખપુર જંકશન (ઉત્તર પ્રદેશ): એક સમયે વિશ્વનું સૌથી લાંબુ પ્લેટફોર્મ ગોરખપુર જંકશન હજુ પણ આશરે 1366 મીટરની લંબાઈ સાથે ટોચનું સ્થાન ધરાવે છે. તે ઉત્તર ભારતમાં એક મહત્વપૂર્ણ રેલવે સ્ટેશન છે અને દરરોજ મોટી સંખ્યામાં મુસાફરો આવે છે.
