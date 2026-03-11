આ વર્ષે ગરમી ભુક્કા કાઢી નાખશે, આવી ગઈ હવામાન વૈજ્ઞાનિકોની સૌથી મોટી ચેતવણી
ECMWF Weather Report: દુનિયામાં આ વર્ષે ભયંકર ગરમી પડવાની ચેતવણી હવામાન વૈજ્ઞાનિકોએ આપી છે. અલ નીનોના પ્રભાવને કારણે ભારત સહિત વિશ્વભરમાં પ્રચંડ ગરમી, દુષ્કાળ અને પૂર જેવો ખતરો છે.
- વૈજ્ઞાનિકોએ ચેતવણી આપી કે આ અલ નીનો રેકોર્ડ બનાવનારૂ વર્ષ હોઈ શકે છે
- દુનિયાભરના હવામાન પર નજર રાખનાર વર્લ્ડ મીટિરિયોલોજિકલ આર્ગે ચેતવણી આપી
- સૌથી શક્તિશાળી અલ નીનો ઘટનાઓ લગભગ હંમેશા રેકોર્ડ તોડ ગરમીનું કારણ બને છે
વોશિંગટનઃ આ વર્ષે મે-જૂનમાં ગરમી કેટલી પ્રચંડ હશે, તેનો અંદાજો માર્ચમાં થવા લાગ્યો છે. માર્ચ મહિનામાં ગુજરાત, દિલ્હી, ઉત્તર પ્રદેશ, પંજાબ, હરિયાણાથી લઈને રાજસ્થાન સુધી પારો 35થી 38 ડિગ્રી સુધી પહોંચી ગયો છે. દેશના કેટલાક હિસ્સામાં લૂ જોવા મળી રહી છે. દુનિયાભરના હવામાન પર નજર રાખનાર વર્લ્ડ મીટિરિયોલોજિકલ આર્ગે પણ આવી ચેતવણી આપી છે. તેમણે આ વર્ષે ગરમી દરમિયાન અલ નીનો (ENSO) ની 60 ટકા સંભાવનાઓની ભવિષ્યવાણી કરી છે. આ ભયંકર ગરમીનો સંકેત છે. તેનાથી 2026-2027મા તાપમાન રેકોર્ડ સ્તરે પહોંચી શકે છે. તેથી 2026-2027 માં એક સુપર અલ નીનો પહેલા 1982-83, 1997-98 અને 2015-16 મા પણ પ્રચંડ ગરમી જોવા મળી હતી.
વૈજ્ઞાનિકોએ ચેતવણી આપી કે આ અલ નીનો રેકોર્ડ બનાવનારૂ વર્ષ હોઈ શકે છે. આ વર્ષના અંતમાં ભૂમધ્યરેખીય પ્રશાંત મહાસાગરમાં એક સુપર અલ નીનો વિકસિત થઈ શકે છે, જેનાથી દુનિયાભરમાં હવામાનની પેટર્નમાં મહત્વપૂર્ણ ફેરફાર આવી શકે છે. યુરોપીય સેન્ટર ફોર મીડિયમ રેન્જ વેધર ફોરકાસ્ટ (ECMWF) એ નવા જળવાયુના ચેતવણીભર્યા આંકડા જારી કર્યાં છે. આ વર્ષા અંતમાં ધરતી એક શક્તિશાળી અને ત્યાં સુધી કે એક સુપર અલ નીનોનો અનુભવ કરી શકે છે, જે ઈતિહાસનું સૌથી રેકોર્ડ ગરમીવાળું વર્ષ હોઈ શકે છે.
અલ-નીનો શું છે?
એક સામાન્ય અલ નીનો દુનિયાના મહાદ્વીપોથી લઈને વૈશ્વિક હવામાન પેટર્નને પ્રભાવિત કરે છે. ભૂમધ્યરેખીય પ્રશાંત મહાસાગરમાં પાણીનું ગરમ ક્ષેત્ર તે નક્કી કરે છે કે ક્યા ક્ષેત્રોમાં દુષ્કાળ, પૂર અને વધુ ગરમી પડી શકે છે. અલ નીનોની ઘટના દર 10થી 15 વર્ષમાં થાય છે. તેના કારણે પ્રચંડ ગરમી પડે છે, કારણ કે પ્રશાંત મહાસાગરના તે મહત્વપૂર્ણ ક્ષેત્રમાં સમુદ્રનું તાપમાન એવરેજથી 2 ડિગ્રી સેલ્સિયસ કરતા વધુ વધુ જાય છે, જેનાથી વાયુમંડળમાં મોટો ફેરફાર આવે છે.
પૂર-વરસાદ અને દુષ્કાળનો ખતરો
અલ નીનોના પ્રભાવથી લૂના દિવસ વધી જાય છે. પૂર લાવનાર વરસાદ અને દુષ્કાળની સાથે તોફાન અને સમુદ્રી બરફની ઘટતી માત્રા જેવા ખતરા સામે આવે છે. પશ્ચિમી અમેરિકામાં એવરેજથી વધુ ગરમ ગ્રીષ્મ ઋતુનો સામનો કરવો પડી શકે છે. કેટલાક ઉષ્ણકટિબંધીય દેશોમાં ગંભીર દુષ્કાળ અને ભીષણ ગરમી પડી શકે છે. પ્રશાંત મહાસાગરમાં ઉષ્ણકટિબંધીય ચક્રવાતોની સંખ્યા વધી શકે છે અને એટલાન્ટિક મહાસાગરમાં ઘટી શકે છે. જળવાયુ વૈજ્ઞાનિક ડેનિયલ સ્વેને એક્સ પોસ્ટમાં તેની જાણકારી આપી છે.
રેકોર્ડ તોડ ગરમીની ચેતવણી
હવામાન વૈજ્ઞાનિક એન્ડી હેઝલ્ટને લખ્યુ- અમે અલ નીનોના પ્રભાવ પર નજર રાખી રહ્યાં છીએ, જે 1 જૂનથી શરૂ થઈ રહ્યું છે. સૌથી શક્તિશાળી અલ નીનો ઘટનાઓ લગભગ હંમેશાની જેમ રેકોર્ડ તોડ ગરમીનું કારણ બને છે. અલ નીનો દરમિયાન મહાસાગરમાં ગરમી નીકળે છે, પ્રશાંત મહાસાગરના ઉષ્ણકટિબંધીય ક્ષેત્રોમાં ફેલાય છે, અને સમગ્ર ધરતી પર ભયંકર અસર જોવા મળે છે. જળવાયુ વૈજ્ઞાનિક જીક હોસફાધરે પણ તેના પર મહોર લગાવી છે.
ગ્લોબલ વોર્મિંગનો રેકોર્ડ
સૌથી શક્તિશાળી અલ નીનો ઘટનાઓ લગભગ હંમેશા રેકોર્ડ તોડ ગરમીનું કારણ બને છે. તેનાથી 2026મા પ્રચંડ ગરમી પડશે, પરંતુ શું તે 2024નો સૌથી વધુ ગરમીનો રેકોર્ડ તોડશે, તે જોવાનું રહેશે. 2027 અત્યાર સુધીનું સૌથી વધુ ગરમ વર્ષ રહેવાની સંભાવના છે. હવામાન વૈજ્ઞાનિક એરિક વેબએ કહ્યુ- ગ્રીનહાઉસ ગેસોના વધતા ઉત્સર્જનને કારણે, જળવાયુ સિસ્ટમમાં એક મોટી અલ નીનો ઘટનાથી નિકળેલી ઉષ્માને પ્રભાવીરૂપે શોષી શકતી નથી.
