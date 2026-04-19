દુનિયાની સૌથી મોંઘી કેરી, કિંમત એટલી છે કે આવી જાય બે iPhone, સુરક્ષા માટે છે Z+ સિક્યોરિટી
Worlds Expensive Mango : આજે અમે તમને દુનિયાની સૌથી મોંઘી કેરી વિશે જણાવીશું, આ કેરી એટલી મોંઘી છે કે તેની માત્ર એક કિલોગ્રામની કિંમતમાં તમે કાર અથવા લક્ઝરી મોટરસાયકલ ખરીદી શકો છો. આ કેરી ફક્ત મધ્યપ્રદેશના જબલપુરના એક બગીચામાં ઉગાડવામાં આવે છે. તેની સુરક્ષા માટે બગીચામાં Z+ સ્તરની સુરક્ષા તૈનાત કરવામાં આવી છે.
Worlds Expensive Mango : જબલપુરથી 25 કિલોમીટર દૂર આવેલા હિનૌટા ગામમાં વિશ્વની સૌથી મોંઘી કેરીની ખેતી કરવામાં આવી રહી છે. આ કેરી એટલી મોંઘી છે કે તેના સુરક્ષા માટે Z+ સ્તરની સુરક્ષા ગોઠવવામાં આવી છે. આ કેરીને મિયાઝાકી કેરી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.
વિશ્વની સૌથી મોંઘી કેરીની કિંમત
આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં મિયાઝાકી કેરીની કિંમત પ્રતિ કિલોગ્રામ આશરે 3,00,000 રૂપિયા છે. મિયાઝાકી જાતમાં સુગરનું પ્રમાણ વધુ હોય છે અને તે એન્ટીઑકિસડન્ટોથી પણ ભરપૂર હોય છે. તેનો રંગ ઘેરો લાલ અને જાંબલી હોય છે. એક મિયાઝાકી કેરીનું વજન આશરે 350 ગ્રામ હોય છે. મિયાઝાકી કેરી મુખ્યત્વે જાપાનમાં જોવા મળે છે અને ભારતમાં ફક્ત મધ્યપ્રદેશના જબલપુરના એક બગીચામાં ઉગાડવામાં આવે છે.
કેરી માટે Z+ સુરક્ષા
જબલપુરના શ્રી મહાકાલેશ્વર હાઇબ્રિડ ફાર્મહાઉસમાં આ વૈભવી કેરીની ખેતી કરવામાં આવી રહી છે. કેરીઓની સુરક્ષા માટે 17 જર્મન શેફર્ડ અને 3 ખતરનાક દેશી શ્વાનને પરિસરમાં તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે. વધુમાં 15થી વધુ હાઇ-ટેક સીસીટીવી કેમેરા સ્થાપિત કરવામાં આવ્યા છે, અને સુરક્ષા ગાર્ડ્સની એક ટીમ કેરીઓ પર ચોવીસ કલાક નજર રાખે છે.
જે ફાર્મહાઉસમાં આ દુર્લભ જાત ઉગાડવામાં આવી રહી છે તે સંકલ્પ પરિહાર અને તેમની પત્ની રાણી સિંહ પરિહારની માલિકીની છે. તેમનું ફાર્મહાઉસ ચાર એકરમાં ફેલાયેલું છે, જ્યાં અસંખ્ય જાતોની કેરી ઉગાડવામાં આવે છે. તેમાંથી 'મિયાઝાકી' કેરી પણ છે.
કેરીની વિવિધ જાતોની કેટેગરી
મિયાઝાકી ઉપરાંત અહીં વિશ્વભરની વિવિધ કેરીની જાતો છે જેમ કે અફઘાનિસ્તાનની 'નૂરજહાં', ચીનની 'હાથીદાંત', અમેરિકાની 'કાળી કેરી' અને 'સેન્સેશન' અને મલેશિયાની 'જમ્બો ગ્રીન'. આ આંતરરાષ્ટ્રીય જાતો ઉપરાંત, 'આમ્રપાલી', 'દશેરી' અને 'લંગડા' જેવી લોકપ્રિય ભારતીય કેરીઓ પણ આ પરિસરમાં ઉગાડવામાં આવે છે.
કેરીઓની સંભાળ કેવી રીતે રાખવામાં આવે છે
સમગ્ર બગીચામાં કાર્બનિક ખાતરોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. પાકની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા માટે જ નહીં પરંતુ ફળોની ગુણવત્તાને પણ પ્રાથમિકતા આપવા માટે ખૂબ કાળજી લેવામાં આવે છે. કેરીઓને જંતુઓ અને પક્ષીઓથી બચાવવા માટે લીલી જાળીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આ કેરીએ માત્ર જબલપુરના લોકોનું ધ્યાન ખેંચ્યું નથી, પરંતુ વિશ્વભરના લોકો તેની અનન્ય લાક્ષણિકતાઓ અને કિંમત વિશે જાણ્યા પછી તેને એક વૈભવી ફળ તરીકે ગણી રહ્યા છે, જેની ચર્ચા દૂર દૂર સુધી ફેલાઈ રહી છે.
