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એક રિક્ષાચાલકના દીકરાએ શરૂ કર્યું એવું જબરદસ્ત અભિયાન, 200થી વધુ શહેરોમાં ફેલાયું

Satyam Dixit inspirational story: વર્લ્ડ નેચર કન્ઝર્વેશન દિવસ પર ઝી મીડિયાના "માય અર્થ માય ડ્યૂટી" અભિયાનની પ્રથમ કહાની સત્યમ દીક્ષિતની સફર પર પ્રકાશ પાડે છે. તેઓ એક યુવાન એન્વાયરમેન્ટલ ચેન્જમેકર છે, જેમણે વ્યક્તિગત સંઘર્ષોને પર્યાવરણ માટેના મિશનમાં ફેરવ્યા છે.

Written ByViral Raval
Published: Jul 28, 2026, 10:21 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 10:38 AM IST
એક રિક્ષાચાલકના દીકરાએ શરૂ કર્યું એવું જબરદસ્ત અભિયાન, 200થી વધુ શહેરોમાં ફેલાયું

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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