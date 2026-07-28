/એક રિક્ષાચાલકના દીકરાએ શરૂ કર્યું એવું જબરદસ્ત અભિયાન, 200થી વધુ શહેરોમાં ફેલાયું

ખુબ જ સામાન્ય સ્થિતિમાં ઉછરેલા સત્યમ એક પેડલ રીક્ષા ડ્રાઈવરના પુત્ર છે, પિતાએ પછી તો વોચમેન તરીકે પણ કામ કર્યું. ભાડાના ઘરમાં રહ્યા. શાળામાં ભણતા હતા ત્યારે પણ મોમોઝ વેચીને કમાણી કરી ઘરખર્ચ કાઢતા અને પાછી કોલેજકાળમાં પણ પરિવારને આર્થિક મદદ કરવા માટે ડિલિવરી એક્ઝીક્યુટિવનું કામ કરતા હતા. નાની ઉંમરથી શરૂ થયેલા અનુભવોએ જવાબદારી અને સેવાની મજબૂત ભાવના તેમનામાં જગાડી.
કોવિડ-19થી આવ્યો ટર્નિંગ પોઈન્ટ
કોવિડ-19 મહામારીએ તેમના જીવનમાં ટર્નિંગ પોઈન્ટ લાવી દીધો. જ્યારે તેમણે UPSCની પરીક્ષાની તૈયારી કરવાની હતી ત્યારે તેમણે પોતાનો બધો સમય લોકોની મદદમાં આપ્યો અને સ્વચ્છતા, વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ (કચરા વ્યવસ્થાપન) અને જનજાગૃતિ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરતી નાગરિક નેતૃત્વ હેઠળની પર્યાવરણ પહેલ શરૂ કરી.
200 શહેરોમાં ફેલાઈ ચળવળ
My Earth, My Duty