વાહ! ભારતમાં લોન્ચ થઈ દુનિયાની પહેલી ડ્રાઈવરલેસ રીક્ષા, કિંમત સાંભળીને તમે દંગ રહી જશો
Driverless Rickshaw: આ કંપનીએ ભારતમાં વિશ્વની પ્રથમ ઓટોનોમસ ઇલેક્ટ્રિક થ્રી-વ્હીલર "સ્વયંગતી" લોન્ચ કરીને ઇતિહાસ રચ્યો છે, જેની કિંમત માત્ર આટલાથી શરૂ થાય છે. ચાલો તેની ડિટેલ જાણીએ.
Trending Photos
Driverless Rickshaw: આજે, ભારતીય ઇલેક્ટ્રિક મોબિલિટી ક્ષેત્રમાં ઇતિહાસ રચાયો છે. ઓમેગા સેકી મોબિલિટી (OSM) એ વિશ્વની પ્રથમ ઓટોનોમસ (ડ્રાઇવરલેસ) ઇલેક્ટ્રિક થ્રી-વ્હીલર "સ્વયંગતી" લોન્ચ કરી છે. તેની કિંમત માત્ર 4 લાખ રૂપિયાથી શરૂ થાય છે. આ વાહન હવે વ્યાપારી ઉપયોગ માટે તૈયાર છે. ચાલો તેની વિગતો જોઈએ.
શું ખાસ છે?
'સ્વયંગતી' OSM ના ઇલેક્ટ્રિક પ્લેટફોર્મ અને AI-આધારિત ઓટોનોમસ સિસ્ટમ પર બનેલ છે. તે એરપોર્ટ, સ્માર્ટ કેમ્પસ, ઔદ્યોગિક ઉદ્યાનો, ગેટેડ વિસ્તારો અને ગીચ શહેરી વિસ્તારો જેવા ટૂંકા અંતરના પરિવહન ક્ષેત્રોમાં ડ્રાઇવર વિના કાર્ય કરી શકશે. વાહનને નિર્ધારિત રૂટ પર સલામત અને સરળ મુસાફરી સુનિશ્ચિત કરવા માટે પહેલાથી જ મેપ ગોઠવેલ છે.
તે ગેમ-ચેન્જર કેમ છે?
2025ના મેકકિન્સે રિપોર્ટ મુજબ, 2030 સુધીમાં વૈશ્વિક ઓટોનોમસ વાહન બજાર $620 બિલિયનને વટાવી જશે. 'સ્વયંગતી' ભારતનું પહેલું ઉત્પાદન છે જે ફક્ત આ ઝડપથી વિકસતા વલણ સાથે મેળ ખાશે નહીં, પરંતુ તેનું નેતૃત્વ પણ કરશે. ભારત જેવા દેશમાં જ્યાં ટ્રાફિક અને છેલ્લા માઇલ કનેક્ટિવિટી મુખ્ય પડકારો છે, આ ટેકનોલોજી સલામત અને સસ્તું ઉકેલ પ્રદાન કરે છે.
કંપનીના સ્થાપકે શું કહ્યું?
OSM ના સ્થાપક અને ચેરમેન ઉદય નારંગે કહ્યું કે સ્વયંગતીનું લોન્ચિંગ માત્ર એક ઉત્પાદન નથી, પરંતુ એક પગલું છે જે ભારતના પરિવહન ભવિષ્યને આકાર આપશે. સ્વાયત્ત વાહનો હવે સ્વપ્ન નથી, પણ જરૂરિયાત છે. તે સાબિત કરે છે કે AI અને LiDAR જેવી ટેકનોલોજી ભારતમાં જ ઓછા ખર્ચે બનાવી શકાય છે.
OSMના ચીફ સ્ટ્રેટેજી ઓફિસર વિવેક ધવને જણાવ્યું હતું કે, અમારું લક્ષ્ય ઓટોનોમીને ડેમોક્રેટાઈજ કરવાનું છે. સ્વયંગતિએ દર્શાવ્યું છે કે EV ઉદ્યોગમાંથી ઈંટેલિજેંટ સિસ્ટમો હવે રોજિંદા ગતિશીલતામાં લાવી શકાય છે.
પાયલોટથી ઉત્પાદન સુધી
સ્વયગતિએ તાજેતરમાં 3 કિમીનું સ્વાયત્ત રૂટ પરીક્ષણ પૂર્ણ કર્યું, જેમાં 7 સ્ટોપ, રીઅલ-ટાઇમ ઓબ્સ્ટેકલ ડિટેક્સન અને મુસાફરોની સલામતીનો સમાવેશ થાય છે. આ બધું ડ્રાઇવર વિના પૂર્ણ થયું. કંપની હવે તેને ફેઝ 2 માં કોમર્શિયલ રોલઆઉટ માટે તૈયાર કરી રહી છે.
4 લાખ રૂપિયાની કિંમત અને 'મેડ-ઇન-ઇન્ડિયા' ટેગ સાથે, સ્વયંગતિ માત્ર ઓટો ઉદ્યોગનું ભવિષ્ય જ નહીં પરંતુ ભારતને વિશ્વના સ્વાયત્ત ગતિશીલતા નેતાઓમાંનું એક પણ બનાવી શકે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે