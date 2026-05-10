/ભારતમાં છે દુનિયાની સૌથી મોટી સ્કૂલ... જાણો શું છે તેનું નામ અને ક્યાં આવેલી છે

World's Largest School : દુનિયાની સૌથી મોટી સ્કૂલ ભારતમાં આવેલી છે, ત્યારે આ સ્કૂલ ક્યાં આવેલી છે, તેનું નામ શું છે, તેની સ્થાપના ક્યારે થઈ હતી અને આ સ્કૂલમાં કેટલા બાળકો છે, તેમજ કેટલો સ્ટાફ છે, તેના વિશે વિગતવાર આ લેખમાં જાણીશું.
World's Largest School : છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં ભારતમાં શિક્ષણ ક્ષેત્રે ઝડપી વિકાસ થયો છે, જેમાં વિદ્યાર્થીઓને વધુ સારી શૈક્ષણિક તકો પૂરી પાડવાના હેતુથી અસંખ્ય મોટાપાયે સ્કૂલોની સ્થાપના કરવામાં આવી છે. દેશભરની સ્કૂલો હવે આધુનિક અને અદ્યતન પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરીને બાળકોને શિક્ષણ આપી રહી છે. ત્યારે દુનિયાની સૌથી મોટી સ્કૂલ પણ ભારતમાં આવેલી છે.
ક્યાં આવેલી છે આ સ્કૂલ ?
દુનિયાની સૌથી મોટી સ્કૂલ ઉત્તર પ્રદેશની રાજધાની લખનૌમાં આવેલી છે. શાળાનું નામ સિટી મોન્ટેસરી સ્કૂલ (CMS) છે. આ ભારતની પણ સૌથી મોટી સ્કૂલ છે. આ સ્કૂલની સ્થાપના 1959માં ફક્ત પાંચ વિદ્યાર્થીઓ સાથે કરવામાં આવી હતી. તેની સ્થાપના ડૉ. જગદીશ ગાંધી અને ડૉ. ભારતી ગાંધી દ્વારા કરવામાં આવી હતી, જેમણે 300 રૂપિયા ઉધાર લઈને આ સાહસ શરૂ કર્યું હતું.
વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા કેટલી છે ?
સિટી મોન્ટેસરી સ્કૂલ કાઉન્સિલ ફોર ધ ઇન્ડિયન સ્કૂલ સર્ટિફિકેટ એક્ઝામિનેશન (CISCE) સાથે જોડાયેલ છે. આજની તારીખે, શાળામાં 20 કેમ્પસ છે, જ્યાં 58,000થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરે છે. આ સ્કૂલમાં મોટી સંખ્યામાં શિક્ષકો અને સ્ટાફ છે, જે વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષણ પૂરું પાડે છે. સંસ્થામાં આશરે 4,500 શિક્ષકો અને સ્ટાફ સભ્યો કાર્યરત છે.
કેટલી છે આ સ્કૂલની ફી ?
મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, અહીં માસિક ફી આશરે ₹4,000 છે. જો કે, આ અંગે ચોક્કસ વિગતો ફક્ત શાળાના સત્તાવાર બ્રોશરમાંથી જ મેળવી શકાય છે. દરેક ચોક્કસ ગ્રેડ સ્તર માટે ફી અલગ અલગ હોય છે.
આ સ્કૂલે મેળવ્યા છે અનેક એવોર્ડ
સિટી મોન્ટેસરી સ્કૂલને ઘણા એવોર્ડ મળ્યા છે. 2019માં તેને વિદ્યાર્થીઓના પ્રવેશની દ્રષ્ટિએ વિશ્વની સૌથી મોટી સ્કૂલ તરીકે માન્યતા આપવામાં આવી હતી, એક સિદ્ધિ જે પાછળથી ગિનીસ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડ્સમાં નોંધાઈ હતી. વધુમાં 2002માં સ્કૂલને યુનેસ્કો શાંતિ પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવામાં આવી હતી. આ પ્રશંસા ઉપરાંત શાળાને સમયાંતરે અન્ય વિવિધ પુરસ્કારો પ્રાપ્ત થયા છે.