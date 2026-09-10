/ભારત-ચીન સંબંધો માટે મહત્વનો તબક્કો: દિલ્હીમાં યોજાનારી BRICS સમિટમાં સામેલ થશે ચીની રાષ્ટ્રપતિ શિ જિનપિંગ

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના નિમંત્રણ પર ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ 12 અને 13 સપ્ટેમ્બરે નવી દિલ્હીમાં આયોજીત 18મી BRICS સમિટમાં સામેલ થશે. શી જિનપિંગની ભારત યાત્રાથી બંને દેશોના આર્થિક સંબંધોને નવી ગતિ મળવાની આશા છે. આ દરમિયાન ટ્રેડ, ઈન્વેસ્ટમેન્ટ અને બિઝનેસ કોઓપરેશન વધારવા પર જોર રહી શકે છે. ભારત અને ચીન તાજેતરના વર્ષોમાં સંબંધોમાં થયેલા સુધારને આગળ વધારતા આર્થિક અને વ્યાવહારિક સહયોગના નવા માર્ગ ખોલવા ઈચ્છે છે.
શીનો આ પ્રવાસ, જે સાત વર્ષમાં તેમનો પ્રથમ ભારતનો પ્રવાસ છે, એવા સમયમાં થઈ રહ્યો છે જ્યારે નવી દિલ્હી અને બેઇજિંગ હાઈ-લેવલ જોડાણને મજબૂત કરવા અને પ્રેક્ટિકલ સહયોગનું ક્ષેત્ર વધારવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યાં છે. BRICS પ્લેટફોર્મ બંને દેશોના ટ્રેડ, રોકાણ, ટેક્નોલોજી અને વૈશ્વિક સપ્લાય ચેન પર મળી કામ કરવાની વધુ એક તક આપી શકે છે.
At the invitation of Prime Minister of the Republic of India Narendra Modi, President Xi Jinping will attend the 18th BRICS Summit in New Delhi from September 12 to 13. pic.twitter.com/abKPwOyqRm
— CHINA MFA Spokesperson 中国外交部发言人 (@MFA_China) September 10, 2026
ભારત-ચીનના દ્વિપક્ષીય વ્યાપારમાં વધારો
બેઇજિંગમાં ભારતીય દૂતાવાસના ડેટા પ્રમાણે નાણાકીય વર્ષ 2025-2026મા ભારત-ચીનનો વ્યાપાર 151.10 ડોલર બિલિયન સુધી પહોંચી ગયો, જે પાછલા વર્ષથી 18.31 ટકા વધુ છે. આ વર્ષે ચીન ખાતે ભારતની નિકાસ 36.62% વધીને 19.47 અબજ ડોલર થઈ હતી, જ્યારે આયાત 16.03% વધીને 131.63 અબજ ડોલર થઈ હતી.
વેપારમાં થયેલી ઝડપી વૃદ્ધિ બંને દેશો માટે વધુ વ્યાપારી તકો શોધવાનો મજબૂત આધાર પૂરો પાડે છે. ચીનના વિદેશ મંત્રી વાંગ યીએ જુલાઈમાં કહ્યું હતું કે દ્વિપક્ષીય વ્યાપાર નવી ઊંચાઈ પર પહોંચી ગયો છે, સાથે તેમણે ઈકોનોમી અને ટ્રેડ જેવા માધ્યમમાં મજબૂત કોઓપરેશનની અપીલ કરી હતી.
BRICS સમિટથી સંબંધોમાં આવશે મજબૂતી
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અને શીએ પોતાની પાછલી બેઠક દરમિયાન દ્વિપક્ષીય ટ્રેડ અને રોકાણ સંબંધોને વધારવા અને ટ્રેડ ડેફિસિટને ઘટાડવાના મહત્વ પર પણ ભાર આપ્યો. બંને નેતાઓએ ગ્લોબલ ટ્રેડને સ્થિર કરવામાં મદદ કરવામાં ભારત અને ચીનની ભૂમિકાને ઓળખી.
ચીને સંબંધોને રચનાત્મક દિશા પર ભાર આપવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. તેના વિદેશ મંત્રાલયે કહ્યું કે શી અને પીએમ મોદી ભારત અને ચીનને પાર્ટનર માને છે, કોમ્પિટિટર નહીં.
ભારતની બ્રિક્સ ચેરમેનશિપનો ઇકોનોમિક એજન્ડા ટ્રેડ અને ઈન્વેસ્ટમેન્ટને વધારવા, ગ્લોબલ વેલ્યૂ ચેનને મજબૂત કરવા અને સભ્યો દેશોની અર્થવ્યવસ્થાઓમાં બિઝનેસ માટે સારી તકો ઉભો કરવા પર ફોકસ છે. જયપુરમાં બ્રિક્સ ટ્રેડ મિનિસ્ટર્સની બેઠકમાં સભ્યોએ બ્રિક્સ ઇકોનોમિક પાર્ટનરશિપ 2030 માટે રણનીતિની દિશામાં કામને આગળ વધાર્યું અને સર્વિસમાં વધુ ટ્રેડ મજબૂતી, અલગ-અલગ રીતે ગ્લોબલ વેલ્યૂ ચેનનું સમર્થન કર્યું હતું.