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ભારત-ચીન સંબંધો માટે મહત્વનો તબક્કો: દિલ્હીમાં યોજાનારી BRICS સમિટમાં સામેલ થશે ચીની રાષ્ટ્રપતિ શિ જિનપિંગ

ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ બ્રિક્સ સમિટમાં સામેલ થશે. તેઓ 12 અને 13 સપ્ટેમ્બરે દિલ્હીના પ્રવાસે રહેશે. જિનપિંગનો ભારત પ્રવાસ ખુબ મહત્વનો છે. આ દરમિયાન ભારત-ચીન વચ્ચે ઘણા મોટા મુદ્દા પર વાતચીતની સંભાવના છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 10, 2026, 04:23 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 04:23 PM IST
ભારત-ચીન સંબંધો માટે મહત્વનો તબક્કો: દિલ્હીમાં યોજાનારી BRICS સમિટમાં સામેલ થશે ચીની રાષ્ટ્રપતિ શિ જિનપિંગ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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