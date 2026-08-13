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જબરદસ્ત સરકારી યોજના: ચૂંટણી પહેલાં આ રાજ્યમાં મહિલાઓને મળશે 50-50 હજાર! જાણો ક્યારે આવશે 20,000નો પહેલો હપ્તો?

Women 50000 Financial Assistance Scheme: ઉત્તર પ્રદેશ વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલાં યોગી સરકાર મહિલાઓને 50-50 હજારની મદદ આપવાની તૈયારી કરી રહી છે. આ યોજના હેઠળ 20,000નો પહેલો હપ્તો ચૂંટણી પહેલાં જ મળશે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 13, 2026, 12:55 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 12:55 PM IST
જબરદસ્ત સરકારી યોજના: ચૂંટણી પહેલાં આ રાજ્યમાં મહિલાઓને મળશે 50-50 હજાર! જાણો ક્યારે આવશે 20,000નો પહેલો હપ્તો?

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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