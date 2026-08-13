/જબરદસ્ત સરકારી યોજના: ચૂંટણી પહેલાં આ રાજ્યમાં મહિલાઓને મળશે 50-50 હજાર! જાણો ક્યારે આવશે 20,000નો પહેલો હપ્તો?

UP Women 50000 Financial Assistance Scheme: ઉત્તર પ્રદેશમાં આગામી વિધાનસભા ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખીને યોગી સરકાર મહિલાઓ માટે એક ખૂબ મોટી ખુશખબર લાવવાની તૈયારીમાં છે. મહિલા મતબેંકને સાધવા અને મહિલાઓને આર્થિક રીતે આત્મનિર્ભર બનાવવા માટે રાજ્ય સરકાર ₹50-50 હજારની નાણાકીય સહાય યોજના પર વિચારણા કરી રહી છે. મહિલા કલ્યાણ વિભાગ દ્વારા આ યોજનાનો પ્રસ્તાવ તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યો છે. જો આ યોજના લાગુ થાય છે, તો ચૂંટણી પહેલાં જ મહિલાઓના બેંક ખાતામાં ₹20,000નો પહેલો હપ્તો ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી શકે છે.
50-50 હજારનો પ્લાન: હપ્તામાં કેવી રીતે મળશે રકમ?
ઉત્તર પ્રદેશમાં પ્રસ્તાવિત યોજના હેઠળ પાત્ર મહિલાઓને કુલ 50,000ની સહાય આપવામાં આવશે, જે અલગ-અલગ હપ્તામાં મળશે. પહેલો હપ્તો ચૂંટણી પહેલાં જ મહિલાઓના ખાતામાં 20,000 મોકલવામાં આવશે. બાકીના હપ્તા ચૂંટણી પછી જો સરકાર ફરીથી બને છે, તો 10-10 હજારના ૩ હપ્તા જાહેર કરવામાં આવશે.
કઈ મહિલાઓને મળશે પ્રાથમિકતા?
આ યોજનાનો મુખ્ય હેતુ ગરીબ અને આર્થિક રીતે નબળા વર્ગની મહિલાઓને ટેકો આપવાનો છે. આનો લાભ BPL (ગરીબી રેખા નીચે જીવતા) પરિવારની મહિલાઓ તથા SC અને ST વર્ગની મહિલાઓને મળશે. જે પરિવારોની વાર્ષિક આવક 12 લાખથી વધુ નથી, તે પરિવારની મહિલાઓ આ યોજનાના દાયરામાં આવી શકે છે.
મધ્ય પ્રદેશ અને મહારાષ્ટ્રના મોડેલથી મળી પ્રેરણા
અન્ય રાજ્યોમાં મહિલાઓ માટે ચલાવવામાં આવેલી ડાયરેક્ટ કેશ ટ્રાન્સફર (DBT) યોજનાઓને ચૂંટણીમાં મળેલી મોટી સફળતાને જોઈને યુપીમાં આ પગલું ભરવામાં આવી રહ્યું છે.
પેન્શનધારકોને રાહત અને વિદ્યાર્થીનીઓને ફ્રી સ્કૂટી
આ મોટી જાહેરાત ઉપરાંત સરકાર વૃદ્ધો, વિધવાઓ અને વિદ્યાર્થીનીઓ માટે પણ અનેક મોટા નિર્ણયો લેવા જઈ રહી છે:
પેન્શનમાં 500નો વધારો
રાજ્યના લગભગ 1.18 કરોડથી વધુ વૃદ્ધાવસ્થા, વિધવા, નિરાધાર અને દિવ્યાંગ પેન્શનધારકોના પેન્શનમાં પ્રતિ માસ ₹500નો વધારો કરવામાં આવી રહ્યો છે.
વિદ્યાર્થીનીઓને ફ્રી સ્કૂટી
તેજસ્વી વિદ્યાર્થીનીઓ માટે ફ્રી સ્કૂટી યોજના હેઠળ 400 કરોડની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. 12 લાખ સુધીની વાર્ષિક આવક ધરાવતા પરિવારોની વિદ્યાર્થીનીઓને સ્કૂટીની સાથે હેલમેટ, 4 લિટર પેટ્રોલ, ફ્રી રજીસ્ટ્રેશન અને ઈન્સ્યોરન્સ પણ મળશે. જો યુપી સરકારની આ યોજના લાગુ થાય છે, તો તે રાજ્યની કરોડો મહિલાઓ અને આર્થિક રીતે નબળા પરિવારો માટે ખૂબ મોટી આર્થિક રાહત સાબિત થશે. સરકારી સ્તરે આ અંગે વિચાર-વિમર્શ શરૂ થઈ ચૂક્યો છે અને ટૂંક સમયમાં તેના પર સત્તાવાર મંજૂરીની મહોર લાગી શકે છે.