Village Business Idea: ફક્ત 20 હજારમાં તમે ગામમાં શરૂ કરી શકો છો આ બિઝનેસ, થશે સારી આવક

Village Business Idea: હવે ગામડાઓમાં માત્ર ખેતી જ નહીં, પણ નાના વ્યવસાયો પણ સારી આવક મેળવી શકે છે. માત્ર 20,000 રૂપિયાની મૂડીથી આ બિઝનેસ શરૂ કરી શકાય છે. કારણ કે આ વ્યવસાયો દૈનિક જરૂરિયાતો સાથે સંબંધિત છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Feb 02, 2026, 04:15 PM IST

Village Business Idea: પહેલાં, ગામડાઓમાં રોજગારના વિકલ્પો મર્યાદિત હતા, અને ખેતીને આવકનો મુખ્ય સ્ત્રોત માનવામાં આવતો હતો. જોકે, પરિસ્થિતિ બદલાઈ ગઈ છે. આજે, ગામડાઓમાં નાના વ્યવસાયો ઝડપથી વધી રહ્યા છે કારણ કે લોકો તેમની દૈનિક જરૂરિયાતો માટે સ્થાનિક સેવાઓ શોધે છે. ઓછા ખર્ચે અને ઓછા જોખમવાળા વ્યવસાયો ગામડાઓમાં સારી આવકનો સ્ત્રોત બની રહ્યા છે. મહત્વનું છે કે, આવા ઘણા વ્યવસાયો ફક્ત 20000 રૂપિયાથી શરૂ કરી શકાય છે.

ગામડાઓમાં નાના વ્યવસાયોની માંગ કેમ વધી રહી છે?

ગામડાઓમાં લોકોની જરૂરિયાતો વધી છે. દૂધ, લોટ, મસાલા અને મોબાઇલ રિપેર જેવી સેવાઓ માટે શહેરમાં જવાને બદલે, લોકો ગામમાં જ સુવિધા ઇચ્છે છે. આવા વ્યવસાયોને વધુ માર્કેટિંગની જરૂર નથી, કારણ કે ગ્રાહકો જાતે તમારી પાસે આવે છે. યોગ્ય સ્થાન અને થોડું વિચારશીલ આયોજન ગામમાં સફળ વ્યવસાય બનાવી શકે છે.

મીની ડેરી અને ડાયરેક્ટ દૂધ પુરવઠો

ગામડાઓમાં ડેરી વ્યવસાય હંમેશા વિશ્વસનીય વ્યવસાય માનવામાં આવે છે. તે ભાગીદારી, ભાડા અથવા ડેરી પ્રાણીઓ માટે 20,000 રૂપિયાની એડવાન્સ ચુકવણીથી શરૂ કરી શકાય છે. ઘરે ઘરે તાજું દૂધ પહોંચાડવાથી ગ્રાહકો ઝડપથી આકર્ષાય છે. વધુમાં, દહીં, ચીઝ અને ઘી બનાવવા અને વેચવાથી કમાણીમાં વધુ વધારો થઈ શકે છે. સવારે અને સાંજે દૂધ પહોંચાડવાથી દૈનિક રોકડ પ્રવાહ જળવાઈ રહે છે, અને નજીકના શહેરોમાં પુરવઠો વધારવાથી ગ્રાહક આધાર પણ વધી શકે છે.

ઘરઘંટી અને મસાલા દળવા

આજે પણ, ગામડાઓમાં લોકોને ઘઉં, મકાઈ અને મસાલા દળવા માટે દૂર દૂર સુધી મુસાફરી કરવી પડે છે. નાની લોટ મિલ અને મસાલા દળવાની મશીન લગાવવાથી ગામમાં જ આ જરૂરિયાત પૂરી થઈ શકે છે. સેકન્ડ હેન્ડ મશીનથી શરૂઆત કરવાથી ખર્ચ ઓછો રહે છે. હળદર, મરચાં અને ધાણા જેવા મસાલાની માંગ વર્ષભર રહે છે. લોકો પોતાના અનાજને દળવાનું પસંદ કરે છે, તેથી ગ્રાહકો આપમેળે વધે છે. આ વ્યવસાય આખું વર્ષ ચાલે છે અને લાંબા ગાળે સારો નફો આપે છે.

મોબાઇલ રિપેર અને રિચાર્જ શોપ

ગામડાઓમાં લગભગ દરેક ઘરમાં હવે સ્માર્ટફોન છે, પરંતુ સમારકામ માટે શહેરની સફર કરવી પડે છે. મોબાઇલ રિચાર્જ, સિમ એક્ટિવેશન અને નાના સમારકામ સાથે એક્સેસરી શોપ ખોલવાથી નોંધપાત્ર આવક થઈ શકે છે. મોબાઇલ કવર, ચાર્જર અને ઇયરફોન જેવી વસ્તુઓ પર સારા માર્જિન ઉપલબ્ધ છે. સ્ક્રીન અથવા બેટરી બદલવાનું શીખવાથી આવકની વધુ તકો ખુલે છે.

ગામડાઓમાં ઓછા પૈસાથી શરૂ કરી શકાય તેવા આ વ્યવસાયો માત્ર સ્થિર આવક જ નહીં પરંતુ સ્થાનિક રહેવાસીઓની જરૂરિયાતો પણ પૂરી કરે છે. યોગ્ય આયોજન અને સખત મહેનતથી, ગામડાઓમાં પણ સફળ સાહસો ચાલુ કરી શકાય છે.

