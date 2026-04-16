Aadhaar Update: 10 વર્ષ જૂનું આધાર 14 જૂન સુધીમાં વિના મૂલ્યે કરાવો અપડેટ, જાણો સ્ટેપ બાય સ્ટેપ પ્રોસેસ

ગુજરાતી ન્યૂઝIndiaAadhaar Update: 10 વર્ષ જૂનું આધાર 14 જૂન સુધીમાં વિના મૂલ્યે કરાવો અપડેટ, જાણો સ્ટેપ બાય સ્ટેપ પ્રોસેસ

Written By  Viral Raval |Last Updated: Apr 16, 2026, 01:41 PM IST
  • આધારમાં કોઈ માહિતીમાં ફેરફાર કરાવવો હોય તો ઓનલાઈન કરવી શકો
  • 10વર્ષથી વધુ જૂનું આધાર કાર્ડ અપડેટ કરાવવાની UIDAI સલાહ આપે છે
  • જો તમે 14 જૂન 2026 પહેલા અપડેટ કરાવશો તો ફ્રીમાં થશે, જાણો પ્રોસેસ

આધાર કાર્ડ એ દરેક નાગરિક માટે એક અત્યંત મહત્વનો દસ્તાવેજ છે. જેના દ્વારા અનેક કામો પાર પડતા હોય છે. અનેક સરકારી કામો માટે આ દસ્તાવેજ ખુબ જરૂરી હોય છે. અનેકવાર એવું બને છે કે તમારા આધારકાર્ડની ડિટેલ્સ જૂની થઈ જાય છે, સરનામું બદલાવવાની જરૂર પડે છે અથવા તો આધાર ખુબ જૂનું થઈ જાય છે તો તમારે તેને અપડેટ કરાવવાનું રહે છે. જો એડ્રસ જૂનું હોય, આધારમાં કોઈ ખોટી માહિતી જતી હોય તો તમે તે સુધારાવી શકો છો. 

10 વર્ષ જૂનું આધાર કેવી રીતે અપડેટ કરવું
આ ઉપરાંત UIDAI ( યુનિક આઈડેન્ટીફિકેશન ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા) તરફથી એવી સામાન્ય સલાહ આપવામાં આવે છે કે 10 વર્ષ જૂના આધારને અપડેટ કરાવી લેવું જોઈએ. જો તમારું આધાર કાર્ડ 10 વર્ષ કરતા જૂનું હોય તો તમારે આ માહિતી ખાસ જાણવી જોઈએ. તમારું જૂનું આધાર કાર્ડ તમે ઓલાઈન અપડેટ કરાવી શકો છો. આ માટે સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે 14 જૂન સુધી તમે તે વિના મૂલ્યે અપડેટ કરાવી શકશો. 

14 જૂન સુધી કરાવો અપડેટ
આ માટે તમારે myAadhaar ના ઓફિશિયલ પોર્ટલ પર જવાનું રહેશે અને તમે ત્યાં 14 જૂન 2026 સુધી ફ્રીમાં આધાર અપડેટ કરાવી શકો છો. ત્યારબાદ આધાર અપડેટ કરાવવા માટે તમારે ફી ભરવી પડશે. 

કઈ રીતે ઓનલાઈન અપડેટ કરાવવું, ચેક કરો આ સરળ માહિતી

  • સૌથી પહેલા તો અધિકૃત myAadhaar પોર્ટલ પર જાઓ. 
  • ત્યારબાદ લોગઈન કરવા માટે તમારો આધાર નંબર અને તમારો રજિસ્ટર્ડ મોબાઈલ નંબર પર આવેલા OTPને નાખો. 
  • લોગ ઈન કર્યા બાદ ડેશબોર્ડ પર જાઓ અને ડોક્યુમેન્ટ અપડેટનો વિકલ્પ પસંદ કરો. 
  • તમારી વર્તમાન જાણકારી (નામ, જન્મતિથી, જેન્ડર, એડ્રસ) ભરો. 
  • એકવાર બધુ બરાબર ભરાઈ જાય ત્યારબાદ કન્ફર્મેશન બોક્સમાં ચેક કરો અને આગળ વધો. 
  • સૂચિમાં વેલિડ આઈડેન્ટીટી પ્રુફ (POI) અને એડ્રસનું પ્રુફ (POA) પસંદ કરો. 
  • JPEG, PNG, કે PDF જેવા સપોર્ટેડ ફોર્મેટની મદદથી જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ એટેચ કરો. 
  • અપડેટ રિક્વેસ્ટ પૂરી કરવા માટે સબમિટના બટન પર ક્લિક કરો. 
  • તમારા અપડેટ સ્ટેટસ પર નજર રાખવા માટે સર્વિસ રિક્વેસ્ટ નંબર (SRN) પાસે રાખો. 

આ વાતનું ધ્યાન રાખો

  • અહીં તમારે એકવાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું કે તમે જે પણ દસ્તાવેજો જોડ્યા છે તે એકદમ ચોખ્ખા અને વંચાય તેવા હોવા જોઈએ. 
  • જે આધાર કાર્ડ પર નામ હોય તે ડોક્યુમેન્ટમાં પણ હોવું જરૂરી છે. સ્પેલિંગ મેચ થવા જોઈએ. 
  • જો તમે કોઈ મિસમેચ હશે તો તે પહેલા દૂર કરી લેવું. ડોક્યુમેન્ટ સપોર્ટ ફોર્મેટ જેમ કે JPEG, PNG, કે PDF માં હોવા જરૂરી છે. 
  • ફાઈલની સાઈઝ લિમિટ નિર્ધારિત લિમિટની અંદર હોવી જોઈએ. 

    

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

