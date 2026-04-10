પ્રિયંકા, તે આ શું કર્યું? "તારા પ્રેમી સાથે તારું જીવન વિતાવવું હતું, તો તારે સ્પષ્ટપણે કહેવું જોઈતું હતું..."
Devkrishna Murder Case: પ્રિયંકા, તેં આ શું કર્યું? પતિની હત્યા બાદ રોઈ રોઈને લૂંટની ખોટી કહાની સંભાળવનાર પત્નીને લોકો ઘણા સવાલો પૂછી રહ્યા છે. પોલીસ તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે પ્રિયંકાએ તેના પ્રેમી સાથે મળીને તેના પતિની હત્યાનું કાવતરું ઘડ્યું હતું અને કોન્ટ્રાક્ટ કિલરને એક લાખ રૂપિયા ચૂકવ્યા હતા. ઘટના પછી લૂંટનો દ્રશ્ય રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ પત્ની કહાની લાંબા સમય સુધી છુપાવી શકી નહીં, અને પ્રિયંકાની પોલ ખુલ્લી પડી ગઈ.
- નણંદે ખોલ્યું 'બેવફા ભાભી'નું કાળું રહસ્ય
- આ કહાની લાંબો સમય સુધી ટકી શકી નહોતી....
- ઘટના પછી ઘટનાસ્થળેથી ઉભી થઈ પોલીસને શંકા
- પરિવારે પહેલાથી જ જણાવ્યા હતા સંકેત
Trending Photos
Devkrishna Murder Case: પ્રિયંકા, તે આ શું કર્યું? જો તું તારા પ્રેમી સાથે તારું જીવન વિતાવવા માંગતી હતી, તો તારે સ્પષ્ટપણે કહેવું જોઈતું હતું... તારા પતિની હત્યા સુધી વાત કેમ પહોંચી? અને તેને મારી નાખ્યા પછી, તું રડવાનું અને જુઠ્ઠું બોલવાનું નાટક કેમ કરી રહી છે? હવે ખુલાસા પછી, લોકો આ પ્રશ્નો પૂછી રહ્યા છે.
આ કહાની લાંબો સમય સુધી ટકી શકી નહોતી...
મધ્યપ્રદેશના ધારના ગોંડીખેડા ગામમાં રોહિત હત્યાકાંડની ચારેબાજુ ચર્ચા થઈ રહી છે. આ ઘટનામાં એવો ખુલાસો થયો છે કે દરેકના મુખે આ ઘટનાની ચર્ચા છે. આ ઘટના બાદ પ્રિયંકાએ રડતા રડતા લોકોને કહ્યું કે મોડી રાત્રે ઘરમાં ઘૂસેલા ગુનેગારોએ લૂંટ દરમિયાન તેના પતિ રોહિતની હત્યા કરી હતી. શરૂઆતમાં લોકોએ તેની વાત માની લીધી હતી, પરંતુ આ કહાની લાંબો સમય સુધી ટકી શકી નહોતી. પોલીસ તપાસમાં ખુલાસો થયો કે આ કોઈ આકસ્મિક ઘટના નહોતી, પરંતુ એક પૂર્વયોજિત કાવતરું હતું. તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે પ્રિયંકાએ તેના પ્રેમી કમલેશ સાથે મળીને તેના પતિને મારી નાખવાનું કાવતરું ઘડ્યું હતું, અને 1 લાખ રૂપિયાની લાંચ પણ આપી હતી. પોલીસે આરોપી પત્ની અને તેના પ્રેમીની ધરપકડ કરી છે, જ્યારે બીજા શંકાસ્પદની શોધ ચાલુ છે.
ઘટના પછી ઘટનાસ્થળેથી ઉભી થઈ પોલીસને શંકા
ઘટનાની રાત્રે જે દ્રશ્ય ઉભરી આવ્યું તે એક સામાન્ય ગુનાના દ્રશ્ય જેવું જ હતું. ઘરનો સામાન વેરવિખેર હતો, તેનો પતિ દેવકૃષ્ણ લોહીના ખાબોચિયામાં પડ્યો હતો, અને પ્રિયંકા રડી રહી હતી, અને દાવો કરી રહી હતી કે મને બાંધી દેવામાં આવી હતી. પ્રિયંકાએ કહ્યું કે કેટલાક બદમાશો ઘરમાં ઘૂસી ગયા, તેના પર હુમલો કર્યો, તેને લૂંટી લીધી અને પછી તેના પતિની હત્યા કરી દીધી. જોકે, પોલીસે આ કહાનીને સીધી રીતે સ્વીકારી ન હતી. સૌથી પહેલા ઘટનાક્રમનો સમયને લઈને સવાલો ઉભા થયા. ઘટના અને અવાજ વચ્ચેનો તફાવત સ્પષ્ટ નહોતો. તેના સિવાય પ્રિયંકા જે રીતે બાંધવાની વાત કરી, તેમાં પણ ઘણી વિસંગતતાઓ હતી. આનાથી તપાસનું ધ્યાન બદલાઈ ગયું.
નિવેદન અને સ્થિતિ વચ્ચે મતભેદ
પોલીસે પ્રિયંકાના નિવેદનને ઘટનાસ્થળ પરના પુરાવા સાથે મિલાવ્યા. તે જે કહાની વર્ણવી રહી હતી તે ઘટનાસ્થળ પરના સંજોગો સાથે સંપૂર્ણપણે મેળ ખાતી ન હતી. દર્શાવવામાં આવેલ લૂંટનું દ્રશ્ય કાલ્પનિક લાગતું હતું. કેટલીક વસ્તુઓ વેરવિખેર હતી, પરંતુ ઘટનાઓનો આખો ક્રમ શંકાસ્પદ લાગતો ન હતો. આના આધારે પોલીસે કેસની સંપૂર્ણ તપાસ શરૂ કરી.
પરિવારે પહેલાથી જ જણાવ્યા હતા સંકેત
જેમ જેમ તપાસ આગળ વધતી ગઈ, મૃતકના પરિવારના નિવેદનો બહાર આવ્યા. મૃતકની બહેન જ્યોતિએ જણાવ્યું કે પ્રિયંકાનું વર્તન શરૂઆતથી જ યોગ્ય નહોતું. તે ઘણીવાર ગુસ્સામાં રહેતી, ખરાબ બોલતી અને ઘરમાં કોઈની સાથે હળવું મળતું નહોતું. તેના કહેવા મુજબ, ઘરમાં અને બહાર વારંવાર ઝઘડા થતા રહેતા હતા. ઘણીવાર, જ્યારે તેનો ભાઈ રૂમમાં જતો, ત્યારે પ્રિયંકા ત્યાંથી જતી. અને જ્યારે તે બહાર હોત, ત્યારે તે અંદર જઈને પોતાના મોબાઇલ ફોન પર વ્યસ્ત રહેતી. પરિવાર કહે છે કે આ દંપતી પાસે સામાન્ય લગ્ન જીવન જેવું કંઈ નહોતું. સંબંધીઓના જણાવ્યા મુજબ, પ્રિયંકા ઘણીવાર તેના પતિને કહેતી હતી કે તે તેના માટે લાયક નથી. તે તેને ટોણો પણ મારતી, તેના દેખાવ પર પણ ટિપ્પણી કરતી અને કહેતી કે તે વધુ સારું જીવન જીવી શકે છે. તેણે ઘણી વાર છૂટાછેડા વિશે પણ વાત કરી હતી.
મૃતકની માતા લક્ષ્મીબાઈએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે પ્રિયંકા તેનો મોટાભાગનો સમય તેના માતા-પિતાના ઘરે વિતાવતી હતી. તે ચાર દિવસ માટે ત્યાં જ રહેતી અને પછી 15 દિવસ ત્યાં રહેતી. ફોન પર પણ તેમની વચ્ચે ઝઘડા થતા હતા અને ઘરનું વાતાવરણ ઘણીવાર તંગ રહેતું હતું. તેમણે એમ પણ કહ્યું હતું કે પ્રિયંકા અગાઉ તકરારને કારણે તેના માતાપિતાના ઘરે લાંબો સમય વિતાવી ચૂકી છે.
પ્રેમ સંબંધ બન્યો હત્યાનું કારણ
તપાસમાં સૌથી મહત્વપૂર્ણ કડી ત્યારે બહાર આવી જ્યારે પ્રિયંકા અને કમલેશ વચ્ચેનો સંબંધો પ્રકાશમાં આવ્યા. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, બંને લાંબા સમયથી સંપર્કમાં હતા, અને આ કનેક્શન સમગ્ર કેસનું મુખ્ય કારણ બન્યું. પરિવારનો એવો પણ આરોપ છે કે આ સંબંધ 2020 થી ચાલુ હતો અને સતત હતો. પોલીસ તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે પતિને મારી નાખવાની પૂર્વ-આયોજિત કાવતરું હતું. કમલેશે આ યોજનામાં તેના પરિચિત સુરેન્દ્રને સામેલ કર્યો અને તેને એક લાખ રૂપિયા આપતા સંમત થયો. યોજના મુજબ, હુમલો રાત્રે થવાનો હતો, જ્યારે દેવકૃષ્ણ ઊંઘી રહ્યા હતા, જેથી પ્રતિકારની શક્યતા ઓછી થાય. ઘટનાની રાત્રે આવું જ બન્યું. દેવકૃષ્ણ પર સૂતી વખતે તીક્ષ્ણ હથિયારથી હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો, જેના કારણે તેમનું ઘટનાસ્થળે જે કમકમાટીભર્યું મોત નિપજ્યું હતું.
ઘટના પછી બનાવવામાં આવ્યો 'લૂંટનો સીન'
હત્યા પછી સમગ્ર ઘટનાને લૂંટ જેવી દેખાડવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો. ઘરનો સામાન વેરવિખેર પડ્યો હતો, પ્રિયંકાને બાંધી દેવામાં આવી હતી અને થોડીવાર પછી તેને બૂમાબૂમ કરવા કહેવામાં આવ્યું હતું. આનો અર્થ એ થયો કે ઘટના પછીનું આખું દ્રશ્ય પૂર્વ-આયોજિત યોજનાનો ભાગ હતું. પોલીસે ટેકનિકલ પુરાવા, કોલ ડિટેલ્સ અને પૂછપરછના આધારે ઝડપી તપાસ હાથ ધરી. સતત પૂછપરછ શરૂ થઈ, અને પ્રિયંકાએ આખરે કાવતરું કબૂલ્યું. પોલીસે 36 કલાકની અંદર પ્રિયંકા અને કમલેશની ધરપકડ કરી. હાલમાં સહ-આરોપી સુરેન્દ્રની શોધ ચાલી રહી છે.
SPએ શું આપ્યું નિવેદન?
એસપી મયંક અવસ્થીના જણાવ્યા મુજબ, શરૂઆતમાં આ કેસ લૂંટનો લાગતો હતો, પરંતુ તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે તે પૂર્વયોજિત હત્યા હતી. તેમણે સમજાવ્યું કે આરોપી પત્નીએ તેના પ્રેમી સાથે મળીને આ યોજના ઘડી હતી અને કોન્ટ્રાક્ટ કિલિંગ દ્વારા હત્યાનું આયોજન કર્યું હતું. લૂંટનું દ્રશ્ય ફક્ત તપાસને ગેરમાર્ગે દોરવા માટે રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું. તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું કે બન્નેના લગ્ન ઓછી ઉંમરમાં થયા હતા. બાદમાં, જ્યારે તેઓ સાથે રહેવા સક્ષમ બન્યા, ત્યારે તેમના સંબંધોમાં તફાવત ઉભરી આવ્યો હતો.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે