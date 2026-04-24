Prev
Next
પપ્પા, મારા મૃતદેહને હાથ ન લગાવતા...! વકીલ દીકરાએ બે પાનાની અંતિમ નોટમાં દર્દભરી કહાની લખી

Kanpur Young Lawyer Priyanshu Final Wish Suicide Note: કાનપુરમાં એડવોકેટની પ્રેક્ટિસ કરી રહેલા યુવા પ્રિયાંશુ શ્રીવાસ્તવે સરકારી કચેરીના પાંચમાં માળેથી મોતની છલાંગ લગાવીને મોત વ્હાલુ કર્યું. મોતના ત્રણ કલાક પહેલા તેણે પોતાના હાથથી લખેલી બે પાનાની સ્યૂસાઈડ નોટને મોબાઈનો વોટ્સએપ સ્ટેટસ પર લગાવી હતી, પિતા વિશે કરેલા આક્ષેપોને વાંચ્યા બાદ ભલભલાના રુંવાડા ઉભા થઈ જશે 
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Apr 24, 2026, 12:09 PM IST
  • કાનપુરના વકીલાતનો અભ્યાસ કરતા યુવકે પિતાના ત્રાસ અને અત્યાચારથી મોત વ્હાલુ કર્યું
  • સાથે જ તેણે અંતિમ નોટમાં લખ્યું કે, તેના પિતા તેના મૃતદેહને હાથ ન લગાવે
  • બે પાનાની અંતિમ નોટમાં યુવકે પિતાના અમાનુષી અત્યાચારનો ઘટનાક્રમ લખ્યો

Trending Photos

Kanpur Court Suicide Case: કાનપુરની સરકારી કચેરીના પાંચમા માળેથી યુવા એડવોકેટ પ્રિયાશું શ્રીવાસ્તવે પડતું મૂકીને આપઘાત કર્યો. તે પહેલા યુવા વકીલે સ્યૂસાઈડ નોટમાં મોતનું કારણ લખ્યું છે. જેમાં બાળપણથી જ તેના પિતા દ્વારા તેને કેવી રીતે અપમાનિત કરીને માર મારવામા આવતો તેનો ઉલ્લેખ કરાયો છે. સાથે જ તેણે બે પાનાની સ્યૂસાઈડ નોટમાં લખ્યું કે, પપ્પા, મારા મૃતદેહને હાથ ન લગાવતા...! 

કાનપુરમાં યુવા એડવોકેટનો આપઘાત
કાનપુરની કચેરીમાં પાંચમા માળથી મોતની છલાંગ લગાવનાર યુવા એડવોકેટ પ્રિયાંશું શ્રીવાસ્તવે બે પાનાની સ્યૂસાઈડ નોટ લખી છે, જેમાં તેની ઈચ્છા હતી કે, જે પણ આ સ્યૂસાઈડ નોટ જુએ તેને અંત સુધી વાંચે. પિતા રાજેન્દ્રકુમારની વઢ, કકળાટ અને દીકરાને નિર્વસ્ત્ર કરીને ઘરમાંથી કાઝવાની ધમકી તેને જિંદગીભર તડપાવતી રહી. પિતાથી તે એટલી હદે કંટાળી ગયો હતો કે, લખવું પડ્યું કે, ભગવાન આવા પિતા કોઈને ન આપે. તેણે પોતાની અંતિમ ઈચ્છામાં લખ્યું કે, તેના પિતા તેના મૃતદેહને હાથ પણ ન લગાવે. પપ્પા જીતી ગયા, તેમને જીત મુબારક. 

Add Zee News as a Preferred Source

24 વર્ષના યુવકે પિતાના ત્રાસથી જિંદગી ટૂંકાવી
અંદાજે 24 વર્ષની ઉંમરમાં પોતાનો જીવ આપી દેરના પ્રિયાંશુએ વર્ષ 2025 માં જ કાયદાનો અભ્યાસ પૂરો કર્યો હતો. બાળપણમાં છ વર્ષની ઉંમરમાં ચૂપચાપ ફ્રિજમાં મેંગો શેક પી લેતા પિતાએ તેને નિર્વસ્ત્ર કરીને ઘરમાંથી બહાર કાઢી મૂક્યો હતો. આ કારણે તે શરમ અને અપમાન અનુભવતો હતો. તેમે આગળ લખ્યું કે, અભ્યાસ માટે દબામ, અધૂરી તૈયારી પર મારપીટ કરવી, એ બધુ તો ઠીક હતું, પરંતું દરેક પળ શંકાની નજરથી જોવું અને એક એક મિનિટનો હિસાહ લેવો, એ પણ માનસિક ટોચર્ચ જ હતું. 
 
પિતાની પૂછપરછ બાદ આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે - ડીસીપી સત્યજીત ગુપ્તા
પ્રિયાશુંના મોતની તપાસ અંગે ડીસીપી સત્યજીત ગુપ્તાએ કહ્યું કે, પ્રિયાંશુના મોતના મામલામાં બે પાનાના સ્યૂસાઈડ નોટ મળી છે. પહેલી નજરમાં સ્યૂસાઈટ નોટમાં પારિવારિક સમસ્યા હોવાનો ઉલ્લેખ મલ્યો છે. તેણે પોતાના પિતા પર અનેક પ્રકારના આક્ષેપ લગાવ્યા છે. તેના મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલી દેવાયો છે. આત્મહત્યાના કારણોની પોલીસ તપાસ કરી રહી છે. પિતાની પૂછપરછ બાદ આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે. 

પિતા તેને બધાની સામે બેઈજ્જત કરતા
પિતાની પોતાના જ દીકરા પર ટોર્ચર એટલી હદે વધી ગયું હતું કે, તે હવે નફરતમાં પરિણમ્યું હતું. સ્યૂસાઈડ નોટ અનુસાર, પિતા ધોરણ-9 માં વિષયની પસંદગીને લઈને ઓછા આંકડા આવવા પર ઘરમાથી નિર્વસ્ત્ર કરીને કાઢી નાંખવાની ધમકી આપતા હતા. તેને ધમકીના ડરથી ના પસંદ હોય તેવા વિષયો લેવા પડ્યા. હાઈસ્કૂલમાં ઓછા માર્કસ આવવા પર તે ઘર છોડીને મથુરા જતો રહ્યો હતો. બાળપણમાં સિક્કા ચોરવાની ભૂલ પર પિતાએ તેને બધાની સામે શરમજનક સ્થિતિમાં બેઈજ્જતી કરી હતી. 

જીવનમાં જરૂર કરતા વધુ દખલ હતી
તેણે લખયું કે, પિતાને ઘર ખર્ચમાં મદદ કરી શકું, તે માટે ટ્યુશન પણ ભણાવ્યા. ઓનલાઈ વર્ક કરીને પિતાને મોબાઈલ અને બહેનને ફોન તથા સ્કૂટી અપાવી. તે બાદ પણ પિતા શારીરિક રીતે અસક્ષમ હોવાનો આરોપ લગાવતા હતા. તેણે લખ્યું કે, ન તો તેના ખોટા શોક હતા. પિતા પોતાની ઓફિસ અને ઘર ન બનાવી શકવા માટે સંભળાવતા હતા. તેના અંગત જીવનમાં જરૂર કરતા વધારે દખલ આપતા હતા. 

માતા અને બહેનને પ્રેમ આપજો
સ્યૂસાઈડ નોટમાં તેણે લખ્યું કે, પિતા તેને મહોલ્લામાં સૌની નજર સામે બેઈજ્જત કરતા હતા. આવી સ્થિતિમાં તેની જીવન જીવવાની ઈચ્છા મરી પરવારી હતી. તેના પિતા જીતા ગયા છે તેવો તેણે ઉલ્લેખ કર્યો. તેણે લખ્યું કે, પિતા તમને આ જીત મુબારક હો. એટલા પ્રતિબંધો હતા કે, હવે આ બેઈજ્જતી સાથે જીવવું મુશ્કેલ છે. મારી બહેન અને માતાને સારી રીતે પ્રેમ આપજો તેવુ તેણે લખ્યું. 

મોતના ત્રણ કલાક પહેલા વોટ્સએપ સ્ટેટસ પર મૂકી સ્યૂસાઈટ નોટ
તેણે લખ્યું કે, ભગવાન કોઈને આવા પિતા ન આપે. સરકારી કચેરીમાં ગુરુવારે બપોરે સાડા ત્રણ કલાક એડવોકેટનો અભ્યાસ કરતા પ્રિયાંશુ શ્રીવાસ્તવે કોર્ટના ભવનના પાંચમા માળથી છલાંગ લગાવી હતી. તેના બાદ પોલીસ સ્ટાફ ત્યા પહોંચ્યો હતો અને વ્યવસ્થા સંભાળી હતી. પ્રિયાંશુને હોસ્પિટલ લઈ જવાયો હતો, પંરતુ તે મૃત પામ્યો હતો. પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, ઘટનાના લગભગ ત્રણ કલાક પહેલા જ વિવાદ બાદ પ્રિયાંશુએ બે પાનાની સ્યૂસાઈટ નોટ લખીને પોતાના વોટ્સએપ સ્ટેટસ પર મૂકી હતી. 

માથુ ફાટી ગયું, માંસના લોચા બહાર આવ્યા
કચેરીમાં પ્રિયાંશુના મોત બાદ અફરાતરફી મચી ગઈ હતી. પ્રિયાશુંએ કાયદાની ડિગ્રી લીધી હતી, અને તેના બાદ તે પિતા રાજેન્દ્ર કુમાર શ્રીવાસ્તવ સાથે બેસીને વકીલાતની પ્રેક્ટિસ કરતો હતો. પાંચમી માળથી જ્યાંથી પ્રિયાંશુ નીચે પડ્યો હતો, ત્યાં લગભગ કોઈની આવન-જાવન હોતી નથી. આસપાસ કચરાનો સામાન પડ્યો રહેતો હતો. ત્યા આવનજાવનનો રસ્તો પણ બંધ હતો. ઉંચેથી નીચે પડ્યા બાદ પ્રિયાંશુનું માથુ ફાટી ગયુ હતુ, માંસના લોચા બહાર આવી ગયા હતા. ચારે તરફ પરિસરમાં લોહી વિખેરાયેલુ હતું. આ જોઈ ત્યા સૌ કોઈ સ્તબ્ધ થઈ ગયા હતા. 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

...और पढ़ें
crime newsKanpur કાનપુરક્રાઈમ સમાચાર

Trending news