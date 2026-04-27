ખુલ્લેઆમ હસ્તમૈથુન કરતો જોવા મળ્યો યુવક, મહિલાના કેમેરામાં થયો કેદ, જુઓ Video
Viral News: એક હેરાન કરનારી ઘટના સામે આવી છે. આઉટર રિંગ રોડ પર સાયકલિંગ ટ્રેક પર એક યુવક ખુલ્લેઆમ હસ્તમૈથુન કરતો જોવા મળ્યો હતો. એક મહિલાએ આ ઘટનાનો વીડિયો શેર કરીને કહ્યું કે તે ઘણા લોકો હાજર હતા ત્યારે આવું કરી રહ્યો હતો.
Trending Photos
Viral News: હૈદરાબાદમાં એક એવી ઘટના સામે આવી છે જેણે જાહેર સ્થળોએ મહિલાઓની સલામતી પર સવાલો ઉભા કર્યા છે. એક મહિલાએ એક હેરાન કરનારી ઘટના શેર કરતા કહ્યું કે, સોમવારે સવારે જ્યારે તે આઉટર રિંગ રોડ પર જોગિંગ માટે ગઈ હતી, ત્યારે એક યુવક ખુલ્લેઆમ હસ્તમૈથુન કરી રહ્યો હતો. મહિલાના જણાવ્યા અનુસાર, આ ઘટના સવારે 6:15 વાગ્યાની આસપાસ બની હતી. તે ઘણા લોકો હાજર હતા ત્યારે આ કરી રહ્યો હતો.
સોશિયલ મીડિયા સાઇટ પર શેર કરાયેલા એક વીડિયોમાં, મહિલાએ આખી ઘટનાનું વર્ણન કર્યું. તેણીએ કહ્યું કે, તે ઘણા લોકોની હાજરી છતાં આ કરી રહ્યો હતો. કાશ મારો કેમેરો ચાલુ હોત તો હું તેનો ચહેરો કેદ કરી શકત.
ઘટનાનું વર્ણન કરતી મહિલાએ કહ્યું કે, જેમ મેં તેના પર બૂમ પાડી અને તેની પાસે જવાનો પ્રયાસ કર્યો, તે ભાગવા લાગ્યો. મેં તેનો પીછો કરવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ તે ભાગી ગયો. મહિલાએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે આ ઘટનાએ તેના મનમાં ડર પેદા કર્યો છે. હાલના સોશિયલ મીડિયાના બનાવોને જોતાં, તે ફક્ત સવારે સૂર્યોદય પછી જ જોગિંગ કરે છે, પરંતુ આ ઘટનાએ તે સમયે પણ તેને અસુરક્ષિત અનુભવ કરાવ્યો છે.
I’ve lived in Hyderabad for nearly 40 years.
This is NOT the Hyderabad I know.
I have never witnessed such a disturbing, shameful reality here.
Watching this video of a young woman runner has deeply shaken me.
The most heartbreaking part?
She had to justify what she was wearing.… pic.twitter.com/UvJPBp12Mt
— Ravi Prakash Official (@raviprakash_rtv) April 27, 2026
સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહેલા વીડિયો અને મહિલાની ફરિયાદના આધારે, હૈદરાબાદ પોલીસે આરોપીની શોધ શરૂ કરી છે. ઘટનાની પુષ્ટિ કરતા, એક પોલીસ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે આરોપીને પકડવાના પ્રયાસો ચાલી રહ્યા છે.
પોલીસ કમિશનર રમેશ રેડ્ડીએ જણાવ્યું હતું કે, "હૈદરાબાદ પોલીસની ઘણી ટીમો આરોપીને શોધી રહી છે. અમે બધા નાગરિકોને વિનંતી કરીએ છીએ કે જો તેઓ આવી ઘટનાઓ ક્યાંય જુએ તો તાત્કાલિક 100 પર ફોન કરે, કારણ કે સમયસર જાણ કરવાથી આરોપીને પકડવામાં મદદ મળી શકે છે. જો કે, પોલીસે હજુ સુધી આ કેસ અંગે વધુ વિગતો જાહેર કરી નથી.
Disclaimer: આ વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થઈ રહ્યો છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે