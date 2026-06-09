/યુસુફ પઠાણ પણ બળવાખોર સાંસદોમાં સામેલ? જાણો કોણે કર્યો આવો ચોંકાવનારો દાવો

તૃણમૂલ કોંગ્રેસમાં પહેલા ધારાસભ્યો અને સંસદ સભ્યો તૂટવાનો ડર જોવા મળી રહ્યો છે. મોટાભાગના સાંસદોના સમર્થનનો દાવો કરી રહેલા પાર્ટીના એક જૂથે મમતા બેનર્જીનો સાથ છોડીને ભાજપના નેતૃત્વવાળા એનડીએને સમર્થન આપવાનું નક્કી કર્યું છે. મીડિયા રિપોર્ટ મુજબ એવું કહેવાઈ રહ્યું છે કે આ બળવાખોર સાંસદોમાં પૂર્વ ક્રિકેટર યુસુફ પઠાણ પણ સામેલ છે. જો કે તેમણે આ અંગે સત્તાવાર રીતે તો કશું કહ્યું થી. અત્રે જણાવવાનું કે મમતા બેનર્જી દિલ્હીમાં ઈન્ડિયા ગઠબંધનની બેઠકમાં ભાગ લેવા પહોંચ્યા અને આ બધી ધમાચકડી જોવા મળી.
એક ખાનગી ચેનલ સાથે વાતચીતમાં ટીએમસીના વરિષ્ઠ નેતા અને સાંસદ કાકોલી ઘોષ દસ્તીદારે પઠાણનું પણ નામ સામેલ હોવાનો સંકેત આપ્યો હતો. તેમણે કહ્યું કે 20 જેટલા સાંસદોએ બળવો કર્યો છે અને જરૂર પડી તો બધાના નામ પણ તેઓ જણાવી શકે છે. તેમણે કહ્યું કે હું એક એક કરીને બધાના નામ જણાવી શકું છું. અમે 20 સાંસદો છીએ પરંતુ હું આમ કરવા માંગતી નથી.
મહુઆ મિત્રાએ યુસુફ પઠાણ પર સાધ્યું નિશાન
બીજી બાજુ પાર્ટી સાંસદ મહુઆ મોઈત્રાએ યુસુફ પઠાણ પર સોમવારે એક પોસ્ટ શેર કરી. જેમાં તેમણે લખ્યું કે યુસુફ પઠાણ તમે દિલ્હી જઈ રહ્યા છો, કારણ કે તમને અમિત શાહનો ફોન આવ્યો છે? થોડી તો હિંમત રાખો. તમે ભારત માટે રમ્યા છો. અમારા જિલ્લાએ તમને મોટા માર્જિનથી જીતાડ્યા છે. થોડી શરમ અને કરોડરજ્જુ મજબૂત રાખો.
લોકસભા સીટ માટે થયો હતો હંગામો
અત્રે જણાવવાનું કે એવા રિપોર્ટ્સ હતા કે ટીએમસીએ બહરામપુરના સાંસદ યુસુફ પઠાણને આ સીટથી રાજીનામું આપવા જણાવ્યું હતું. આ માટે પૂર્વ ક્રિકેટર સૌરવ ગાંગુલીની મદદ પણ લેવાઈ હતી. કારણ કે મમતા બેનર્જી આ સીટથી પેટાચૂંટણી લડી શકે. રિપોર્ટમાં દાવો કરાયો હતો કે પૂર્વ ક્રિકેટરે રાજીનામું આપવાની ના પાડી દીધી. જો કે બાદમાં ગાંગુલીએ પણ આ દાવા ફગાવ્યા હતા.
ઓમ બિરલાને પત્ર
બળવાખોર સાંસદોનું નેતૃત્વ કરતા દસ્તીદારે એનડીએને સમર્થન જાહેર કરવા માટે લોકસભા અધ્યક્ષ ઓમ બિરલાને પત્ર લખવાનો નિર્ણય કર્યો. દસ્તીદારે પીટીઆઈ ભાષાને ફોન કરી જણાવ્યું કે મારા સહિત ટીએમસીના લગભગ 20 જેટલા સાંસદોએ લોકસભા અધ્યક્ષ ઓમ બિરલાને પત્ર લખીને એનડીએને સમરથન આપવાનો નિર્ણય કર્યો છે.
સૂત્રો મુજબ બળવાખોર સાંસદોએ ટીએમસીમાંથી તરત રાજીનામું આપીને કે ભાજપમાં જોડાવવાનો વિકલ્પ હજુ પસંદ કર્યો નથી. તેની જગ્યાએ તેઓ એનડીએને સમર્થન કરનારા એક અલગ જૂથ તરીકે કામ કરવાનો વિચાર ધરાવે છે જે પક્ષપલટાના કાયદાથી બચવા માટેની એક રણનીતિ છે. ટીએમસી પાસે હાલ લોકસભામાં 28 સાંસદો છે. જેમાંથી એક સીટ બસીરહાટ સાંદ હાજી નરુલ ઈસ્લામના નિધન બાદ ખાલી છે. 20 સાંસદોના સમર્થન બાદ પક્ષપલટા વિરોધી કાયદો લાગૂ લાગવાથી બચી શકાય કારણ કે જરૂરી બે તૃતિયાંશ બહુમત સરળતાથી મળી જશે.
પીટીઆઈ ભાષાને એક સૂત્રએ જણાવ્યું કે બળવાખોર સાંસદોના એક સમૂહે દિલ્હીમાં ભાજપના નેતા ભૂપેન્દ્ર યાદવના ઘરે બેઠક કરી હતી. આ બેઠકની એક કથિત તસવીર પણ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહી છે. જેમાં રાજ્યસભા સાંસદ સુખેન્દુ શેખર રાય, અબુ તાહિર, અસિત મલ, અરુપ ચક્રવર્તી, કાલીપદ ખેરવાલ, જગદીશ બસુનિયા, પ્રસૂન બેનર્જી, શર્મિલા સરકાર અને શતાબ્દી રોય જોવા મળી રહ્યા છે.