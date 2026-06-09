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યુસુફ પઠાણ પણ બળવાખોર સાંસદોમાં સામેલ? જાણો કોણે કર્યો આવો ચોંકાવનારો દાવો

Yusuf Pathan: મૂળ ગુજરાતના વડોદરાના રહીશ પરંતુ ટીએમસીની ટિકિટ પર બંગાળના બહરામપુરથી ચૂંટણી લડી ચૂકેલા યુસુફ પઠાણ હાલ ચર્ચામાં છે. કારણકે એવું કહેવાય છેકે મમતા બેનર્જી માટે સીટ ખાલી કરવાની તેમણે ઘસીને ના પાડી અને રિપોર્ટ મુજબ જે સાંસદોએ બળવો પોકાર્યો છે તેમાં તેમનું નામ પણ સામેલ છે. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 09, 2026, 08:49 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 09:01 AM IST
યુસુફ પઠાણ પણ બળવાખોર સાંસદોમાં સામેલ? જાણો કોણે કર્યો આવો ચોંકાવનારો દાવો
Image Credit: ફાઈલ ફોટો

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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