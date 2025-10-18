યુસુફ પઠાણે વિવાદાસ્પદ 'અદીના મસ્જિદ'માં જઈ પડાવ્યો ફોટો, ભાજપે કહ્યું - આ મસ્જિદ નથી...
Adina Mosque Dispute: આદિના મસ્જિદ ફરી એકવાર વિવાદમાં આવી છે. મુળ ગુજરાતના વડોદરાના રહેવાસી અને ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટર યુસુફ પઠાણે તાજેતરમાં મસ્જિદની મુલાકાત લીધી હતી અને તેના ફોટા સોશિયલ મીડિયા પર શેર કર્યા હતા.
Adina Mosque Dispute: પશ્ચિમ બંગાળમાં આદિના મસ્જિદને લગતો વર્ષો જૂનો મંદિર-મસ્જિદ વિવાદ ફરી એકવાર સામે આવ્યો છે. ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટર અને તૃણમૂલ કોંગ્રેસના સાંસદ યુસુફ પઠાણે તાજેતરમાં મસ્જિદની મુલાકાત લીધી હતી અને સોશિયલ મીડિયા પર તેની પ્રશંસા કરી હતી ત્યારબાદ આ વિવાદ ઉભો થયો હતો.
પોતાની પોસ્ટમાં, પઠાણે 14મી સદીની મસ્જિદને સ્થાપત્યનો અજાયબી ગણાવ્યો હતો. તેમણે લખ્યું હતું કે આદિના મસ્જિદ એક ઐતિહાસિક મસ્જિદ છે, જેનું નિર્માણ સુલતાન સિકંદર શાહ દ્વારા 1373 અને 1375 ની વચ્ચે કરવામાં આવ્યું હતું. તે તે સમયે ભારતીય ઉપખંડની સૌથી મોટી મસ્જિદ હતી. આદિના મસ્જિદ ભારતીય પુરાતત્વ સર્વેક્ષણ (ASI) દ્વારા સુરક્ષિત છે.
બર્હમપુરના તૃણમૂલ સાંસદને સોશિયલ મીડિયા પર ભારે ટીકાનો સામનો કરવો પડ્યો હતો, જેમાં વપરાશકર્તાઓએ પઠાણ પર માળખાના કથિત મૂળને અવગણવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો. પઠાણની પોસ્ટથી ભાજપ અને સોશિયલ મીડિયા વપરાશકર્તાઓ તરફથી પ્રતિક્રિયાઓનો મારો શરૂ થયો હતો.
The Adina Mosque in Malda, West Bengal, is a historic mosque built in the 14th century by Sultan Sikandar Shah, the second ruler of the Ilyas Shahi dynasty. Constructed in 1373-1375 CE, it was the largest mosque in the Indian subcontinent during its time, showcasing the region's… pic.twitter.com/EI0pBiQ9Og
— Yusuf Pathan (@iamyusufpathan) October 16, 2025
લોકોએ દાવો કર્યો હતો કે આ આદિનાથ મંદિર હતું અને મસ્જિદ તેના પર બનાવવામાં આવી હતી. પઠાણની પોસ્ટ બાદ, ઘણા વપરાશકર્તાઓએ ઐતિહાસિક સંદર્ભો અને મસ્જિદ સંકુલમાંથી કથિત પથ્થરના સ્લેબના ફોટા શેર કર્યા, જેમાં ફૂલો, કમળના ફૂલો અને દેવતાઓની આકૃતિઓ કોતરવામાં આવી છે.
સમગ્ર વિવાદ વિશે જાણો
મંદિર-મસ્જિદ વિવાદ સૌપ્રથમ 2022માં શરૂ થયો જ્યારે ભાજપના પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ રથેન્દ્ર બોઝે ટ્વિટ કર્યું કે આદિનાથ મંદિર મસ્જિદના માળખા નીચે દટાયેલું હતું. બોસે ટ્વિટ કર્યું કે આ ઇતિહાસ ઘણા લોકો માટે અજાણ છે. આ પોસ્ટ એવા સમયે આવી જ્યારે વારાણસીમાં જ્ઞાનવાપી મસ્જિદ મુદ્દો સહિત અનેક રાજ્યોમાં મંદિર-મસ્જિદ વિવાદો વધી રહ્યા હતા.
બે વર્ષ પછી, 2024માં, આ મુદ્દો ફરીથી ચર્ચામાં આવ્યો જ્યારે એક હિન્દુ પુજારી, હિરણ્મય ગોસ્વામી, ભક્તોના જૂથનું નેતૃત્વ કરીને આદિના મસ્જિદના પરિસરમાં પૂજા કરી. પોલીસે ઝડપથી હસ્તક્ષેપ કર્યો અને સંભવિત સાંપ્રદાયિક અશાંતિ ટાળી.
માલદા જિલ્લામાં લગભગ 52% મુસ્લિમ વસ્તી છે. પછી ગોસ્વામીએ દાવો કર્યો કે તેમની મુલાકાત દરમિયાન તેમને એક શિવલિંગ અને હિન્દુ સંસ્કૃતિ સાથે સંકળાયેલા અન્ય પ્રતીકો મળ્યા. પુજારી વિરુદ્ધ FIR પણ દાખલ કરવામાં આવી હતી. જ્ઞાનવાપી અને કૃષ્ણ જન્મભૂમિ કેસોમાં સામેલ વરિષ્ઠ વકીલ હરિ શંકર જૈને આ વિવાદ ઉઠાવ્યો અને વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને ગૃહમંત્રી અમિત શાહને પત્ર લખ્યા પછી આ મુદ્દાને નવી ગતિ મળી.
જૈને પોતાના પત્રમાં હિન્દુઓને મસ્જિદ પરિસરમાં પૂજા કરવાની પરવાનગી માંગી. વરિષ્ઠ વકીલે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક વિડિઓ સંદેશ પણ પોસ્ટ કર્યો. જૈને જણાવ્યું હતું કે તે એક ભવ્ય હિન્દુ મંદિર હતું. તેના ઘણા પ્રતીકો હજુ પણ અસ્તિત્વમાં છે. એક નહીં, પરંતુ 32 ફોટોગ્રાફ્સ છે જે સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે તે એક ભવ્ય મંદિર હતું અને તેને તોડી પાડવામાં આવ્યું હતું. જો કે, ASI એ તટસ્થ વલણ જાળવી રાખ્યું છે, અને કહ્યું છે કે આદિના મસ્જિદ રાષ્ટ્રીય મહત્વનું સ્મારક છે. મસ્જિદ કે મંદિર?
