/ઝી 24 ઘંટા મેગા કોન્ક્લેવ ‘સરકારના 100 દિવસ’: બંગાળના રાજકીય ભવિષ્ય અને ઔદ્યોગિક પુનરુત્થાન પર યોજાઈ વિશેષ ચર્ચા

પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી સુવેંદુ અધિકારીએ ઝી 24 ઘંટા મેગા કોન્ક્લેવમાં તેમણે ઘણી મહત્વની જાહેરાત કરી અને રાજ્ય માટે છ-સૂત્રીય રોડમેપ રજૂ કર્યો. તેઓ 24 ઓગસ્ટના ઝી 24 ઘંટાના મેગા કોન્ક્લેવમાં 'સરકારના 100 દિવસ'ના મુખ્ય વક્તાઓમાં સામેલ હતા. આ કાર્યક્રમ ભાજપના નેતૃત્વવાળી પશ્ચિમ બંગાળ સરકારના 100 દિવસ પૂરા થવાના પ્રસંગે આયોજીત કરવામાં આવ્યો હતો.
આ કોન્ક્લેવમાં પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રીએ રાજ્યને વધુ આત્મનિર્ભર બનાવવા માટે પોતાનું વિઝન રજૂ કર્યું અને ઘણી મહત્વની જાહેરાત કરી. તેમાં ઔદ્યોગિક પુનરુત્થાન, વહીવટી નિર્ણય અને કથિત ભ્રષ્ટાચાર પર ધ્યાન કેન્દ્રીત કરનારી ત્રણ વિશેષ સમિતિઓની રચના સામેલ હતી. આ કોન્ક્લેવે પશ્ચિમ બંગાળની મંત્રી પરિષદ, વરિષ્ઠ રાજકીય નેતાઓ, ધારાસભ્યો અને અન્ય મુખ્ય હસ્તિઓને રાજ્યના વર્તમાન પડકાર, વહીવટી પ્રાથમિકતાઓ અને ભવિષ્યના માર્ગ પર ચર્ચા કરવા માટે એક મંચ પ્રદાન કર્યું. આ કાર્યક્રમમાં પશ્ચિમ બંગાળને આકાર આપનાર કેટલાક મહત્વપૂર્ણ મુદ્દા પર ચર્ચાઓ થઈ.
ઝી 24 ઘંટાના કાર્યક્રમમાં મુખ્યમંત્રી અધિકારીએ કહ્યુ '100 દિવસમાં પરફોર્મંસનું મૂલ્યાંકન ન કરી શકાય. હવે જખ્મ ભરવાનો સમય છે. સત્તામાં આવ્યા બાદ મેં જોયું કે પાછલી સરકાર રાજ્યને કંગાળ કરીને ગઈ હતી. હવે બંગાળને આત્મનિર્ભર બનાવવું પડશે.'
આ કોન્ક્લેવની મુખ્ય વાત ત્રણ ખાસ કમિટીઓની જાહેરાત હતી. ઈન્ડસ્ટ્રી, કોમર્સ અને એન્ટરપ્રાઇઝ મંત્રી તાપસ રોય એક એવી કમિટીના હેડ હશે જે ઈન્ડસ્ટ્રી બંધ થવાના મામલાની તપાસ કરશે અને એક નવું ઈન્ડસ્ટ્રિયલ ફ્રેમવર્ક તૈયાર કરશે. તો બાકી બે કમિટીઓના હેડ નાણામંત્રી સ્વપન દાસગુપ્તા અને ચીફ સેક્રેટરી મનોજ અગ્રવાલ હશે, જે પાછલી સરકારના કથિત ભ્રષ્ટાચાર અને પોલિસી સાથે જોડાયેલા નિર્ણયની તપાસ કરશે.
ઔદ્યોગિક વિકાસના મુદ્દા પર અધિકારીએ ઝી 24 ઘંટાના પ્લેટફોર્મનો ઉપયોગ કરતા રતન ટાટાના પશ્ચિમ બંગાળથી જવાની સ્થિતિને યાદ કરી અને કહ્યું કે તેમની સરકાર એવો માહોલ બનાવવા માટે કામ કરશે જેમાં બિઝનેસ કોઈ સમસ્યા વગર ચાલી શકે. સુરક્ષા અને સરહદ વ્યવસ્થા વિશે અધિકારીએ બોર્ડર વિસ્તારમાં BSF ની ભૂમિકાને મજબૂત કરવાની વાત કહી. અધિકારીએ જાદવપુર યુનિવર્સિટીમાં થયેલી ઘટનાઓ, જેમાં કથિત રીતે દેશ-વિરોધી નારેબાજી સામેલ હતી તેના પર વાત કરી અને ઉગ્રવાદી અથવા નક્સલવાદી વિચારધારાના સમર્થનમાં દર્શાવવામાં આવેલી વસ્તુનો વિરોધ કર્યો.
પશ્ચિમ બંગાળના પર્યટન મંત્રી શંકર ઘોષે પણ કોન્ક્લેવમાં વાત કરી અને પ્રગતિમાં ભાગીદારી અને બધા માટે પર્યટન હેઠળ રાજ્યને પર્યટન ક્ષેત્રમાં આગળ વધારવાની યોજના વિશે જણાવ્યું. રાજ્યના શહેરી વિકાસ મંત્રી અગ્નિમિત્રા પોલે રાજ્યમાં શહેરી વહીવટ અને આંતરમાળખાની સામે આવી રહેલાં પડકારો પર વાત કરી જ્યારે કેબિનેટ મંત્રી દિલીપ ઘોષે કાર્યક્રમમાં પશ્ચિમ બંગાળમાં કેન્દ્રની કલ્યાણકારી યોજનાઓ લાગૂ કરવા પર ચર્ચા કરી.
Zee 24 Ghanta સરકાર અને જનતા વચ્ચે વાતચીતનો પુલ બને છે.
આ કાર્યક્રમ નવી સરકારના 100 દિવસ પૂરા થવા પર આયોજીત કરવામાં આવ્યો હતો. પરંતુ Zee 24 Ghanta ના મેગા કોન્ક્લેવે માત્ર આ સમયની સમીક્ષા કરવાથી આગળ વધી પશ્ચિમ બંગાળના ભવિષ્યને નક્કી કરનારા મુદ્દા પર ચર્ચા માટે એક મોટું મંચ તૈયાર કર્યું. ઈન્ડસ્ટ્રી અને નોકરીઓથી લઈને કલ્યાણ, શિક્ષણ, રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા અને શાસન સુધી, આ સેશનમાં ઘણા પ્રકારના દ્રષ્ટિકોણ સામે રાખવામાં આવ્યા અને રાજ્યની સામે વર્તમાન તત્કાલ પડકારો અને લાંબા સમયની પ્રાથમિકતાઓ પર ચર્ચા કરવામાં આવી.
વરિષ્ઠ રાજકીય નેતાઓ, મંત્રીઓ, ધારાસભ્યો અને અન્ય પ્રમુખ હસ્તિઓની ભાગીદારીની સાથે, ઝી 24 ઘંટાના મેગા કોન્ક્લેવ સરકારના 100 દિવસે રાજ્યના રાજકીય અને જાહેર-નીતિ પરિદ્રશ્ય પર મહત્વના દ્રષ્ટિકોણને એકમંચ પર એકત્રિત કર્યાં. આ કોન્ક્લેવ પશ્ચિમ બંગાળની પ્રાથમિકતાઓ પર વાતચીત, જાહેરાત અને ચર્ચાનું માધ્યમ બન્યો, સાથે તેણે દર્શકોને તે ચર્ચા અને વિષયને નજીકથી સમજવાની તક આપી જે રાજ્યના આગામી ભવિષ્યને આકાર આપી રહ્યાં છે.
નીતિ-નિર્માતાઓ અને રાજનેતાઓને સીધા નાગરિકોની સામે લાવી, Zee 24 Ghanta એ ખુલી વાતચીત, જનતાની નજર અને શાસનમાં વધુ પારદર્શિતા માટે એક મંચ તૈયાર કર્યું. આ પ્લેટફોર્મે સરકારને પોતાની પ્રાથમિકતાઓ, યોજનાઓ અને જાહેરાતોને સીધી લોકોની સામે રાખવાની તક આપી અને સાથે જનહિતના મુદ્દા પર સ્પષ્ટ રીતે ચર્ચા કરવાની સુવિધા આપી. આવું કરી Zee 24 Ghanta મેગા કોન્ક્લેવે સત્તામાં બેઠેલા લોકો અને જે લોકોની સેવા કરે છે, તેની વચ્ચે એક પુલ તરીકે મીડિયાની ભૂમિકાને મજબૂત કરી.
ચેનલ વિશેઃ
છેલ્લા બે દાયકામાં ઝી 24 ઘંટાની સફર એક વાતથી નક્કી થી- દર્શકોનો ભરોસો. લીનિયર, ડિજિટલ, CTV અને અલગ-અલગ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર પોતાની મજબૂત હાજરી દ્વારા ચેનલે દર્શકોને જોડી રાખે છે.