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ઝી 24 ઘંટા મેગા કોન્ક્લેવ ‘સરકારના 100 દિવસ’: બંગાળના રાજકીય ભવિષ્ય અને ઔદ્યોગિક પુનરુત્થાન પર યોજાઈ વિશેષ ચર્ચા

ઝી 24 ઘંટા દ્વારા 25 ઓગસ્ટ, 2026ના રોજ બંગાળ સરકારના 100 દિવસ પૂરા થવાના ઉપલક્ષ્યમાં એક કોન્ક્લેવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમમાં પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી સુવેંદુ અધિકારી મુખ્ય અતિથિ તરીકે સામેલ થયા હતા. 

Published: Aug 26, 2026, 07:58 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 07:58 PM IST
ઝી 24 ઘંટા મેગા કોન્ક્લેવ ‘સરકારના 100 દિવસ’: બંગાળના રાજકીય ભવિષ્ય અને ઔદ્યોગિક પુનરુત્થાન પર યોજાઈ વિશેષ ચર્ચા

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