Zee ના ફાઉન્ડર ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાએ કેવી રીતે જીવનમાં પડકારો ઝીલ્યા, એક પ્રેરણાદાયક કિસ્સો

Dr. Subhash Chandra Birhtday: આજે સુભાષ ચંદ્રાનો 75 મો જન્મદિવસ છે, જેમણે ભારતના ખાનગી ટીવી ઉદ્યોગને ફરીથી આકાર આપ્યો. 30 નવેમ્બર, 1950 ના રોજ હરિયાણાના આદમપુરમાં જન્મેલા સુભાષ ચંદ્રા ગોયન્કાએ 1992 માં ઝી ટીવીની સ્થાપના કરીને ભારતમાં ખાનગી સેટેલાઇટ ચેનલો શરૂ કરી

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Nov 30, 2025, 05:27 PM IST

Happy Birhtday Dr. Subhash Chandra :  Zee ના સ્થાપક ડૉ. સુભાષ ચંદ્ર આજે તેમનો 75મો જન્મદિવસ છે. 30 નવેમ્બર, 1950 ના રોજ પંજાબ (હવે હરિયાણા) ના આદમપુરમાં જન્મેલા સુભાષ ચંદ્રાએ 1992 માં Zee ટીવીની સ્થાપના કરીને ભારતમાં ખાનગી સેટેલાઇટ ચેનલો શરૂ કરી. ડૉ. ચંદ્રાને અનેક માનદ ડિગ્રીઓ, ઉદ્યોગ પુરસ્કારો અને નાગરિક સન્માન મળ્યા છે.

2004 માં FICCI દ્વારા તેમને 'ગ્લોબલ ઇન્ડિયન એન્ટરટેઇનમેન્ટ પર્સનાલિટી ઓફ ધ યર' નું બિરુદ આપવામાં આવ્યું હતું. 1999 માં, Business Standard એ તેમને 'બિઝનેસમેન ઓફ ધ યર' નું ટાઈટલ આપ્યું હતું. આ વર્ષે, Ernst & Young એ તેમને "International Brand Summi" એવોર્ડથી સન્માનિત કર્યા, અને ઇન્ટરનેશનલ બ્રાન્ડ સમિટે તેમને "એન્ટરપ્રાઇઝ સીઇઓ ઓફ ધ યર" એવોર્ડ એનાયત કર્યો.

Zee ના સ્થાપક ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાએ જણાવ્યું હતું કે, તેમણે મુશ્કેલીઓનો સામનો કેવી રીતે કર્યો. તેમણે કહ્યું કે તેમને આવી ઘણી ઘટનાઓ યાદ છે. તેમણે કહ્યું, ‘હું 1983 સુધી દિલ્હીમાં રહેતો હતો. દિલ્હીમાં હિન્દી ભાષામાં બોલીને કામ થઈ જતું હતું, કારણ કે હિન્દી ત્યાંની વ્યવસાયિક ભાષા છે, પરંતુ મુંબઈમાં એવું ન હતું. મુંબઈમાં, વ્યવસાય ફક્ત અંગ્રેજી બોલીને થતો, અને મને અંગ્રેજી આવડતું ન હતું. તો, હું ખૂબ જ અસ્પષ્ટ અંગ્રેજી બોલતો હતો. લોકો તેના પર હસતા, પણ મને ક્યારેય આ વાતમાં અજુગતું લાગ્યું નહીં. કારણ કે મેં મારા મનમાં નક્કી કરી લીધું હતું કે આ ફક્ત મારી ભાષા નથી. ભલે મારાથી કંઈક ખોટું થાય, પણ તેનાથી કોઈ ફરક પડતો નથી. આ વિચાર ફક્ત મારો મુદ્દો સમજાવવાનો હતો.’

Dr Subhash ChandraDr Subhash Chandra Birthdayસુભાષ ચંદ્રા

