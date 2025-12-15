એક નહીં, 91 સન્માન: ENBA 2024માં ZEE MEDIAએ રેકોર્ડબ્રેક એવોર્ડ જીતી પત્રકારત્વમાં સાબિત કરી શ્રેષ્ઠતા
ENBA Awards 2024 : ઝી મીડિયાએ સીમાચિહ્નરૂપ સિદ્ધિ હાંસિલ કરી છે, દિલ્હી ખાતે યોજાયેલ એવોર્ડ સમારોહ ENBA 2024 માં 91 પુરસ્કારો જીત્યા, ભારતીય પત્રકારત્વમાં નેતૃત્વને મજબૂત બનાવ્યું
Trending Photos
ENBA Awards 2024 : ઝી મીડિયા કોર્પોરેશન લિમિટેડે એક્સચેન્જ4મીડિયા ન્યૂઝ બ્રોડકાસ્ટિંગ એવોર્ડ્સ (ENBA) 2024 માં એક મહત્વપૂર્ણ સીમાચિહ્નરૂપ સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે. વિવિધ કેટેગરીમાં 91 પુરસ્કારો મેળવીને, ભારતના સૌથી મોટા અને સૌથી પ્રભાવશાળી સમાચાર નેટવર્ક્સમાંના એક તરીકે તેનું સ્થાન મજબૂત બનાવ્યું.
ENBA 2024 માં 91 પુરસ્કારો ઝી મીડિયાએ મેળવ્યા છે, જેમાં Zee News, WION, Zee Business, Zee Bharat, Salaam TV, પ્રાદેશિક અને ડિજિટલ પ્લેટફોર્મનો સમાવેશ થાય છે. આ તમામ પ્લેટફોર્મે હરહંમેશા ઉત્કૃષ્ટ પત્રકારત્વ કામગીરી, સંપાદકીય જ્ઞાન, નવીનતા, વાર્તા કહેવાની કળા અને પ્રેક્ષકોના પ્રભાવને પ્રાધાન્ય આપ્યું છે. આ નોંધપાત્ર સફળતા Zee મીડિયાની ભારતભરમાં વિશ્વસનીય રિપોર્ટિંગ, વ્યાપક પહોંચ અને નીડર પત્રકારત્વ પ્રત્યે સતત પ્રતિબદ્ધતા દર્શાવે છે.
ચૂંટણી કવરેજ અને ડિજિટલ ન્યૂઝ માઇક્રોસાઇટ્સથી લઈને ઈન્વેસ્ટીગેટિવ રિપોર્ટિંગ, પ્રાદેશિક સ્ટોરી અને વ્યવસાયિક પત્રકારત્વની વાત કરીએ તો આ પુરસ્કારો નેટવર્કની ક્ષમતાને ઉજાગર કરે છે. જેમાં વિવિધ માધ્યમ અને ભાષાઓમાં માહિતી આપવી, વાચકોને સાંકળવા તેમજ વાચકો સાથેના સંવાદ સામેલ છે.
મજબૂત રાષ્ટ્રીય ઓળખ અને પ્રાદેશિક જોડાણ સાથે, Zee મીડિયા બદલાતા ફોર્મેટ, ટેકનોલોજી અને પ્રેક્ષકો-પ્રધાન અભિગમ અપનાવીને ભારતના સમાચાર માધ્યમને નવો આકાર આપવાનું ચાલુ રાખે છે.
Z 24 કલાકને 7 પુરસ્કાર
ગુજરાતના અગ્રણી ન્યૂઝ ચેનલ Z 24 કલાકે ગુજરાતી ન્યૂઝ બ્રોડકાસ્ટિંગના ઈતિહાસમાં એક નોંધપાત્ર સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે. ગુજરાતના દર્શકોની પહેલી પસંદ અને રાજ્યની નંબર-1 ન્યૂઝ ચેનલ Z 24 કલાક (Z 24 Kalak) નો ENBA નેશનલ એવોર્ડમાં ડંકો વાગ્યો છે. Z 24 Kalak ને ENBA એવોર્ડમાં 7 એવોર્ડ મળ્યા છે. Z 24 કલાકે વેસ્ટર્ન રિજનની વિવિધ મહત્ત્વપૂર્ણ કેટેગરીઝમાં પોતાનો દબદબો સાબિત કર્યો છે, જેમાં વ્યક્તિગત કૌશલ્યથી લઈને શ્રેષ્ઠ કાર્યક્રમો સુધીની સિદ્ધિઓ સામેલ છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે