Arattai : અરટ્ટઈનો મતલબ શું થાય? લોકોએ નામનો વાંધો ઉઠાવતા Zoho ના સ્થાપકે સમજાવ્યો તેનો અસલી અર્થ

Arattai Meaning : ઝોહો (Zoho) ના સ્થાપક શ્રીધર વેમ્બુએ તેમની તાજેતરની પોસ્ટમાં વિવિધ ભારતીય ભાષાઓમાં અરટ્ટાઈનો અર્થ સમજાવ્યો

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Oct 11, 2025, 10:43 AM IST

Arattai In Different Language : સ્વદેશી કંપની ઝોહોની ઇન્સ્ટન્ટ મેસેજિંગ એપ, અરટ્ટાઈ, દેશભરમાં લોકપ્રિયતા મેળવી રહી છે. થોડા દિવસો પહેલા પ્લે સ્ટોર પર ફક્ત 500,000 ડાઉનલોડ્સ ધરાવતી આ એપને હવે 10 મિલિયનથી વધુ ડાઉનલોડ્સ મળ્યા છે. લોકો આ એપનો ઉપયોગ કરવાનું શરૂ કરી રહ્યા છે અને તેને વોટ્સએપના વિકલ્પ તરીકે જોઈ રહ્યા છે. જોકે, અરટ્ટાઈ નામ અંગે સોશિયલ મીડિયા પર પણ ચર્ચા ચાલી રહી છે. ઘણા લોકોને અરટ્ટાઈ નામ અપ્રિય લાગે છે, કારણ કે તે એપની વૈશ્વિક છબીને અવરોધશે. અરટ્ટાઈ એપનું નામ બદલવા માટે સોશિયલ મીડિયા પર સૂચનો પણ આવ્યા છે. હવે, તાજેતરની એક પોસ્ટમાં, ઝોહોના સ્થાપક શ્રીધર વેમ્બુએ વિવિધ ભારતીય ભાષાઓમાં અરટ્ટાઈનો અર્થ સમજાવ્યો છે.

હિન્દીમાં ગોસિપ તરીકે બોલો
શ્રીધર વેમ્બુએ X પરની તેમની તાજેતરની પોસ્ટમાં એક છબી શેર કરી. તેમણે તેને વિવિધ ભાષાઓમાં અરટ્ટાઈ કેવી રીતે કહેવું તે કેપ્શન આપ્યું. આ છબી વિવિધ ભારતીય ભાષાઓમાં અરટ્ટાઈનો અર્થ સમજાવે છે. વેમ્બુની પોસ્ટ સૂચવે છે કે હિન્દીમાં અરટ્ટાઈનો ઉચ્ચાર ગોસિપ કરવો જોઈએ. હિન્દી શબ્દ ગોસિપ ઉપરાંત, ગોસિપ શબ્દનો પણ ઉપયોગ થાય છે.

— Sridhar Vembu (@svembu) October 11, 2025

 

અરટ્ટાઈ એપ પર અપડેટ્સ આવી રહ્યા છે
અરટ્ટાઈ એપને ટૂંક સમયમાં કેટલાક મહત્વપૂર્ણ અપડેટ્સ પ્રાપ્ત થશે, જે તેને વાપરવા માટે વધુ અનુકૂળ બનાવશે. હકીકતમાં, એક યુઝરે શ્રીધર વેમ્બુની પોસ્ટ પર ટિપ્પણી કરી કે અરટ્ટાઈ નામ પણ ભારતીય ભાષામાંથી છે અને લોકો ઝડપથી તેનાથી ટેવાઈ જશે. થોડા મહત્વપૂર્ણ ટેકનિકલ અપડેટ્સ કરવા જોઈએ, અને પછી આ એપ શ્રેષ્ઠ રહેશે. જવાબમાં, શ્રીધર વેમ્બુએ કહ્યું કે અપડેટ્સ આવી રહ્યા છે.

લોકો ઝોહોનો અર્થ જાણવા માંગે છે
શ્રીધર વેમ્બુની પોસ્ટને અસંખ્ય લાઈક્સ અને પ્રતિક્રિયાઓ મળી છે. એક યુઝરે લખ્યું કે તેમને અરટ્ટાઈ નામ ગમ્યું. બીજાએ પૂછ્યું કે ઝોહોનો વિવિધ ભાષાઓમાં અર્થ શું છે. એક યુઝરે લખ્યું કે જો લોકોને એપના વર્ઝન તેમની પોતાની ભાષામાં મળે અને તેમને AI ટ્રાન્સલેશન આપવામાં આવે, તો તે ગેમ ચેન્જર હશે. પ્રતિભાવ જોઈને એવું લાગે છે કે લોકો એપમાં રસ દાખવી રહ્યા છે અને તેનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે. એવું માનવામાં આવે છે કે નવા અપડેટ્સ આવવાથી, Arattai એપનો ઉપયોગ વધુ અનુકૂળ બનશે.
 

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

