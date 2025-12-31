હડતાળથી ગભરાઈ કંપનીઓ ! Zomato-Swiggyએ ડિલિવરી પાર્ટનર્સ માટે કરી મોટી જાહેરાત
ઇન્ડિયન ફેડરેશન ઓફ એપ-બેઝ્ડ ટ્રાન્સપોર્ટ વર્કર્સ (IFAT) સાથે જોડાયેલા પ્લેટફોર્મ-આધારિત ડિલિવરી વર્કર્સની હડતાળ વચ્ચે, ઝોમેટો અને સ્વિગીએ તેના ડિલિવરી પાર્ટનર્સની શરતો સ્વીકારી છે અને તેમના પેમેનેટ તેમજ ઈન્સેટીવમાં વધારો કર્યો છે.
ડિલિવરી પાર્ટનર્સે 31 ડિસેમ્બરે હડતાળની જાહેરાત કરી હતી. દરમિયાન ઝોમેટો અને સ્વિગીએ નવા વર્ષની પૂર્વ સંધ્યાએ વધુ સારા પગાર અને વીમા માટે વિરોધ કરી રહેલા ગિગ વર્કસ માટે ઈન્સેટીવ શરૂ કરવાની જાહેરાત કરી છે અને વધારાના પેમેન્ટની પણ જાહેરાત કરી છે. 31 ડિસેમ્બર એ વર્ષના સૌથી વ્યસ્ત દિવસોમાંનો એક છે અને જો ડિલિવરી પાર્ટનર્સ તેમની હડતાળ ચાલુ રાખે છે, તો તેમને નોંધપાત્ર નુકસાન થઈ શકે છે.
ડિલિવરી પાર્ટનર્સ કહે છે કે 14થી 16 કલાક રસ્તા પર વિતાવવા છતાં તેઓ પૂરતું કમાઈ શકતા નથી અને આર્થિક મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહ્યા છે. તેઓ એમ પણ કહે છે કે જ્યારે કોઈ ગ્રાહક ઓર્ડર રદ કરે છે, ત્યારે તેમને પરિણામોનો સામનો કરવો પડે છે.
ઝોમેટો અને સ્વિગીએ ડિલિવરી પાર્ટનર્સને આ ઓફર આપી
નવા વર્ષની પૂર્વ સંધ્યાએ ઓર્ડરોનું પ્રમાણ સૌથી વધુ હોય છે. તેથી આ હડતાળ ફૂડ ડિલિવરી અને ઝોમેટો, સ્વિગી, બ્લિંકિટ, ઝેપ્ટો અને ઇન્સ્ટામાર્ટ જેવી ક્વિક કોમર્સ કંપનીઓ પર નોંધપાત્ર અસર કરી શકે છે. એક સંયુક્ત નિવેદનમાં TGPWU, IFAT, અને ગિગ અને પ્લેટફોર્મ સર્વિસ વર્કર્સ યુનિયને તમામ ગિગ, પ્લેટફોર્મ એપ-આધારિત અને ફ્રીલાન્સ વર્કર્સને 31 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ હડતાળમાં જોડાવા અપીલ કરી હતી.
ઝોમેટો પીક અવર્સ (સાંજે 6 વાગ્યાથી 12 વાગ્યા સુધી) દરમિયાન પ્રતિ ઓર્ડર 120થી 150ની કમાણી ઓફર કરી રહ્યું છે. ઓર્ડર વોલ્યુમના આધારે સંભવિત કમાણી દિવસભર 3,000 સુધી પહોંચી શકે છે. ઓર્ડર રદ કરવા અને નકારવા માટે પેનલ્ટી હટાવવામાં આવી છે, પરંતુ એ ફક્ત હાલ માટે છે.
બીજી બાજુ સ્વિગીએ તેના ડિલિવરી પાર્ટનર્સને 31 ડિસેમ્બર અને 1 જાન્યુઆરી વચ્ચે સંયુક્ત રીતે 10,000 સુધીની કમાણી કરવાની તક આપી છે. નવા વર્ષની પૂર્વ સંધ્યાએ છ કલાકની પીક વિન્ડો (સાંજે 6 વાગ્યાથી 12 વાગ્યા સુધી) દરમિયાન 2,000 સુધી કમાવવાની તક છે.
