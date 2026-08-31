/Zomatoનો મોટો નિર્ણય: હવે પ્લેટફોર્મ પર નહીં વેચાય એનાલોગ પનીરની વાનગીઓ, નિયમ તોડનાર રેસ્ટોરન્ટ થશે કાર્યવાહી

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Zomatoનો મોટો નિર્ણય: હવે પ્લેટફોર્મ પર નહીં વેચાય 'એનાલોગ પનીર'ની વાનગીઓ, નિયમ તોડનાર રેસ્ટોરન્ટ થશે કાર્યવાહી

Analog Paneer Ban News: ઝોમેટોના રેસ્ટોરન્ટ પાર્ટનર હવે એનાલોગ પનીરથી બનેલી વસ્તુ વેચી શકશે નહીં. આ ફૂડ એગ્રીગેટરે સ્પષ્ટ કરી દીધું છે કે તેના પ્લેટફોર્મ પર એનાલોગ ડેરી પ્રોડક્ટથી બનેલી ડીશ વેચી શકાશે નહીં. જે રેસ્ટોરન્ટ આ નિયમનો ભંગ કરશે તેને પ્લેટફોર્મ પરથી હટાવી દેવામાં આવશે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 31, 2026, 01:46 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 01:46 PM IST
Zomatoનો મોટો નિર્ણય: હવે પ્લેટફોર્મ પર નહીં વેચાય 'એનાલોગ પનીર'ની વાનગીઓ, નિયમ તોડનાર રેસ્ટોરન્ટ થશે કાર્યવાહી

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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