/Zomatoનો મોટો નિર્ણય: હવે પ્લેટફોર્મ પર નહીં વેચાય એનાલોગ પનીરની વાનગીઓ, નિયમ તોડનાર રેસ્ટોરન્ટ થશે કાર્યવાહી

દૂધથી બનેલું પનીર તો બધા જાણે છે. પરંતુ વનસ્પતિઓથી બનેલા Analogue Paneer વિશે લોકો ઓછા માહિતગાર હોય છે. તેને અસલી પનીરના નામ પર વેચવામાં આવે છે. હવે ફૂડ એગ્રીગેટર પ્લેટફોર્મ Zomato પર એનાલોગ પનીરથી બનેલી ડિશો વેચાશે નહીં. આ વિશે કંપનીએ ઝીરો-ટોલરેન્સ પોલિસીની જાહેરાત કરી છે.
તત્કાલ પ્રભાવથી લાગૂ
ઝોમેટો તરફથી સોમવારે જારી કરવામાં આવેલા નિવેદન પ્રમાણે આ જોગવાઈનું ઉલ્લંઘન કરનાર રેસ્ટોરન્ટ કે ક્લાઉડ કિચનને લિસ્ટિંગમાંથી હટાવી દેવામાં આવશે. કંપનીનું કહેવું છે કે આ નિર્ણયને તત્કાલ પ્રભાવથી લાગૂ કરવામાં આવ્યો છે. કંપનીનું કહેવું છે કે આ પગલું ફૂડની ગુણવત્તા વિશે સારી પારદર્શિતા માટે ભરવામાં આવ્યું છે.
રેસ્ટોરન્ટને આપવામાં આવ્યો નિર્દેશ
ઝોમેટોની આ પોલિસી હેઠળ રેસ્ટોરન્ટ પાર્ટનરને તત્કાલ જરૂરી પગલાં ભરવાનું કહેવામાં આવ્યું છે. એટલે કે તે એનાલોગ પનીરને બદલે નેચરલ ડેરી પ્રોડક્ટ્સ તરફ શિફ્ટ કરે. જો તત્કાલ ફેરફાર સંભવ નથી તો પોતાના મેન્યુમાંથી એનાલોગ ડેરીવાળી વસ્તુને હટાવી દે. રેસ્ટોરન્ટને તે પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે તે સપ્લાયર દ્વારા આપવામાં આવેલી પ્રોડક્ટ લેબલ્સ અને ઈન્ગ્રીડિએન્ટ ડિક્લેરેશનની સમીક્ષા કરે જેથી ઉપયોગ કરવામાં આવી રહેલી સામગ્રીની તપાસ થઈ શકે અને ઝોમેટો પર લિસ્ટ કરવામાં આવેલી વસ્તુની યોગ્ય જાણકારી મળે.
નિર્દેશનું પાલન ન કર્યું તો...
કંપનીએ કહ્યું છે કે જે પણ રેસ્ટોરન્ટ પાર્ટનર આ નિયમનું પાલન નહીં કરે તેને પ્લેટફોર્મમાંથી હટાવી દેવામાં આવશે. કંપનીનું કહેવું છે કે ગ્રાહકો સાથે પારદર્શિતા જરૂરી છે અને તેને હેલ્ધી ફૂડનો વિકલ્પ ઉપલબ્ધ કરાવવો તેનો ધ્યેય છે.
સ્ટાન્ડર્ડ ક્લિયર
ઝોમેટોના સીઈઓ આદિત્ય મંગલાએ કહ્યુ- ઝોમેટોમાં અમારૂ મુખ્ય મિશન ગ્રાહકોને સારૂ ફુડ ઉપલબ્ધ કરાવવાનું છે. એટલે કે તેને હેલ્ધી ફૂડ ઉપલબ્ધ કરાવવાના વચનની રક્ષા કરવામાં આવશે. તેથી અમારા રેસ્ટોરન્ટ પાર્ટનરે આ વાત માનવી પડશે.
એનાલોગ પનીર શું હોય છે
આમ તો પનીરને દૂધ ફાડી બનાવવામાં આવે છે. પરંતુ એનાલોગ પનીર એક કૃત્રિમ કે આર્ટિફિશિયલ ડેરી વિકલ્પ છે. તે જોવામાં, ટેક્સચરમાં કે સ્વાદમાં અસલી પનીર જેવું હોય છે. પરંતુ તેને બનાવવામાં એક છાંટો દૂધ વાપરવામાં આવતું નથી. તેને વેજિટેબલ ઓયલ, સ્ટાર્ચ અને પ્લાન્ટ-બેસ્ડ પ્રોટીનથી બનાવવામાં આવે છે. તેથી લોકો તેને નકલી પનીર પણ કહે છે.