સાવધાન... 31 ડિસેમ્બરે હડતાળ ! Zomato-Swiggyની સર્વિસ રહેશે બંધ ? જાણો શું છે સમગ્ર મામલો

Delivery Partner Strike : હજારો ડિલિવરી પાર્ટનર્સે તેમની વિવિધ માંગણીઓને લઈને હડતાળની જાહેરાત કરી છે. 25 ડિસેમ્બર નાતાલના દિવસે દેશભરમાં આશરે 40,000 ડિલિવરી રાઇડર્સે અચાનક કામ બંધ કરી દીધું અને વિરોધમાં બાઇક રેલી કાઢી હતી.

Dec 26, 2025, 04:47 PM IST

સાવધાન... 31 ડિસેમ્બરે હડતાળ ! Zomato-Swiggyની સર્વિસ રહેશે બંધ ? જાણો શું છે સમગ્ર મામલો

Delivery Partner Strike : 2025નું વર્ષ પૂરું થવાનું છે અને દરેક વ્યક્તિ નવા વર્ષની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. ઘણીવાર એવું જોવા મળે છે કે 25 ડિસેમ્બરથી 31 ડિસેમ્બર સુધીનો સમયગાળો ઉજવણી અને આનંદથી ભરેલો હોય છે. કેટલાક લોકો પરિવાર અને મિત્રો સાથે બહાર જાય છે. અન્ય લોકો ઘરે રહેવાનું અને સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ માણવાનું પસંદ કરે છે. પરંતુ આ વખતે તે થોડું અશક્ય લાગે છે. 

મીડિયા અહેવાલ મુજબ, આ સમય Zomato, Swiggy, Zepto અને Blinkit જેવી મોટી કંપનીઓ માટે પડકારજનક સાબિત થઈ રહ્યો છે. કારણ કે હજારો ડિલિવરી પાર્ટનર્સે તેમની માંગણીઓ પર દબાણ લાવવા માટે મોટાપાયે હડતાળ શરૂ કરી છે. 25 ડિસેમ્બર ક્રિસમસના દિવસે દેશભરમાં આશરે 40,000 ડિલિવરી રાઇડર્સે અચાનક કામ બંધ કરી દીધું અને બાઇક રેલીનું આયોજન કર્યું હતું.

હવે, આ ડિલિવરી પાર્ટનર્સે 31 ડિસેમ્બર વર્ષના સૌથી વ્યસ્ત દિવસે કામ બંધ કરવાની યોજના બનાવી છે. આ હડતાળ મુખ્યત્વે કામની ખરાબ પરિસ્થિતિ અને સતત ઘટી રહેલી કમાણીના વિરોધ કરવા માટે રાખવામાં આવી છે.

તેલંગાણા ગિગ અને પ્લેટફોર્મ વર્કર્સ યુનિયનના જણાવ્યા મુજબ, આ વિરોધ ઇરાદાપૂર્વક એવા દિવસોમાં કરવામાં આવ્યો છે જ્યારે આ કંપનીઓને સૌથી વધુ ઓર્ડર મળે છે. યુનિયન કહે છે કે તેઓ કંપનીઓ સમક્ષ તેમની એકતા અને શક્તિ દર્શાવવા માંગે છે જેથી તેમની માંગણીઓ પર ધ્યાન આપવામાં આવે. ડિલિવરી રાઇડર્સની મુખ્ય માંગણીઓ નોકરીની સુરક્ષા, વેતન વધારો અને કામ કરતી વખતે વધુ સારા સલામતી પગલાંની ઉપલબ્ધતા છે. રાઇડર્સનો આરોપ છે કે કંપનીઓ ઘણીવાર તેમના IDને બ્લોક કરીને તેમના પર દબાણ લાવે છે, જેનાથી તેમની આજીવિકા જોખમમાં મુકાય છે.

 

નાતાલના દિવસે ઘણા શહેરોમાં આ હડતાળની અસર સ્પષ્ટપણે દેખાઈ હતી. ગુરુગ્રામ, દિલ્હી, પટના, બેંગલુરુ અને હૈદરાબાદ જેવા મુખ્ય શહેરોમાં બપોર દરમિયાન ડિલિવરી સેવાઓ પર નોંધપાત્ર અસર પડી હતી. ઘણા રેસ્ટોરન્ટ માલિકોએ ઓર્ડરમાં 50થી 60 ટકાનો ઘટાડો નોંધાવ્યો હતો અને ગ્રાહકોએ એપ્લિકેશન પર "ડિલિવરી પાર્ટનર ઉપલબ્ધ નથી" જેવા મેસેજ જોયા હતા. જોકે કંપનીઓએ આ નુકસાન ઘટાડવા માટે રાઇડર્સને વધારાના પૈસા અને બોનસ ઓફર કર્યા હતા, પરંતુ મોટી સંખ્યામાં કામદારો તેમની માંગણીઓ પર અડગ રહ્યા.

આ હડતાળ એવા સમયે આવી છે જ્યારે સરકારે નવી શ્રમ સંહિતા લાગુ કરી છે, જે પ્રથમ વખત ગિગ વર્કર્સ (કામચલાઉ કર્મચારીઓ) માટે નિયમો બનાવ્યા છે. નવા નિયમો અનુસાર, કંપનીઓએ તેમના વાર્ષિક ટર્નઓવરના 1 થી 2 ટકા વર્કર વેલ્ફેર ફંડમાં ફાળો આપવો આવશ્યક છે. જ્યારે કંપનીઓ આ નિયમોનું પાલન કરવાનો દાવો કરે છે, ત્યારે કામદારો ગુસ્સે છે કે તેમની વાસ્તવિકતા યથાવત છે.

ડિલિવરી યુનિયનો કહે છે કે સરકારે હવે મૂક પ્રેક્ષક ન રહેવું જોઈએ, કારણ કે કંપનીઓ તેમના કર્મચારીઓની મહેનતથી મોટો નફો મેળવી રહી છે, જ્યારે વર્કર્સને મૂળભૂત સન્માન અને સુરક્ષાનો પણ ઇનકાર કરવામાં આવે છે. જો આ હડતાળ 31 ડિસેમ્બરે ચાલુ રહેશે, તો લોકોને નવા વર્ષની ઉજવણી દરમિયાન ફુડ અને અન્ય આવશ્યક વસ્તુઓ પહોંચાડવામાં ભારે સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે.

