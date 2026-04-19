10 પાસ માટે સરકારી નોકરીની સોનેરી તક, 800થી વધુ જગ્યાઓ માટે ભરતી, જાણો કેવી રીતે કરવી અરજી
SSB Constable Recruitment 2026 : સશસ્ત્ર સીમા દળ (SSB)માં કોન્સ્ટેબલ (ટ્રેડ્સમેન) અને ડ્રાઇવરની જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. વિવિધ ટ્રેડમાં 800થી વધુ ખાલી જગ્યાઓ ભરવામાં આવી રહી છે. અરજી માટેની અંતિમ તારીખ ઝડપથી નજીક આવી રહી છે. ત્યારે ફટાફટ અરજી કરવી હિતાવહ છે.
SSB Constable Recruitment 2026 : જો તમે 10મું ધોરણ પાસ કર્યું હોય અથવા 10મું પાસ અને ITI સર્ટિફિકેટ છે અને હાલમાં સરકારી નોકરી શોધી રહ્યા છો, તો તમારા માટે આ સોનેરી તક છે. ખાસ કરીને 10મું ધોરણ પાસ માટે સરકારી નોકરીઓ માટેની ખાલી જગ્યાઓ જાહેર કરવામાં આવી છે. આ જગ્યાઓ માટે અરજી કરવાની અંતિમ તારીખ ઝડપથી નજીક આવી રહી છે. સશસ્ત્ર સીમા દળ (SSB)એ કોન્સ્ટેબલ (ટ્રેડ્સમેન) અને ડ્રાઇવરની જગ્યાઓ માટે 800થી વધુ ખાલી જગ્યાઓ બહાર પાડી છે.
SSB કોન્સ્ટેબલ ભરતીની છેલ્લી તારીખ
સશસ્ત્ર સીમા દળમાં 827 કોન્સ્ટેબલ (ટ્રેડ્સમેન) જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આ જગ્યાઓ માટેની અરજી પ્રક્રિયા 21 માર્ચથી 20 એપ્રિલ, 2026 સુધી ખુલ્લી છે. લાયક ઉમેદવારોને એક મહિનાનો સમય આપવામાં આવ્યો છે, જે દરમિયાન તેઓ તેમની અરજીઓ ઓનલાઈન સબમિટ કરી શકે છે. અરજી વિન્ડો 20 એપ્રિલ પછી બંધ થઈ જશે. તેથી લાયક અને રસ ધરાવતા ઉમેદવારોને આ સમયમર્યાદા પહેલાં સત્તાવાર SSB ભરતી વેબસાઇટ દ્વારા ઓનલાઈન અરજી કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.
ભરતી માટેની લાયકાત
સશસ્ત્ર સીમા દળમાં ભરતી હાલમાં કારીગર, ડ્રાઇવર અને પશુચિકિત્સા સ્ટાફ સહિત વિવિધ ટ્રેડ માટે ખુલ્લી છે. 10મું ધોરણ પાસ કરનારા ઉમેદવારો અરજી કરવા પાત્ર છે. ખાસ કરીને કોઈપણ માન્ય બોર્ડમાંથી 10મું ધોરણ પાસ કરનારા ઉમેદવારો અથવા ITI પ્રમાણપત્ર સાથે 10મું ધોરણ પાસ ધરાવતા ઉમેદવારો સશસ્ત્ર સીમા દળમાં કોન્સ્ટેબલ ભરતી માટે અરજી કરવા પાત્ર છે. અનુભવની વાત કરીએ તો, ઉમેદવારોએ તેમના સંબંધિત ટ્રેડમાં સંબંધિત કાર્ય અનુભવ હોવો જરૂરી છે. 18 વર્ષની લઘુત્તમ વયમર્યાદા પૂર્ણ કરનારા અને 23 કે 27 વર્ષની ઉપલી વયમર્યાદામાં આવતા ઉમેદવારોને સંબંધિત પદો માટે લાયક ગણવામાં આવશે.
અરજી ફી કેટલી છે?
અરજી ફોર્મ સબમિટ કરવાની છેલ્લી તારીખ 20 એપ્રિલ, 2026 છે. જનરલ/OBC/EWS કેટેગરીના ઉમેદવારો માટે અરજી ફી ₹100 છે. જોકે, મહિલા ઉમેદવારો સહિત SC અને ST કેટેગરીના ઉમેદવારો માટે કોઈ અરજી ફી નથી.
કેવી રીતે અરજી કરવી ?
- સૌપ્રથમ સત્તાવાર વેબસાઇટ ssb.gov.in પર જાઓ
- હોમપેજ પર કોન્સ્ટેબલ (ટ્રેડ્સમેન) અને ડ્રાઇવર ભરતી માટેની સૂચના પ્રદર્શિત થશે
- આ સૂચના પર ક્લિક કરવાથી એક નવું પેજ ખુલશે
- જો તમે રજીસ્ટ્રેશન ના કરાવેલું હોય તો પહેલા તે પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરો
- જો તમે પહેલાથી જ રજીસ્ટર યુઝર્સ છો, તો તમારું ID અને પાસવર્ડ દાખલ કરીને લોગ ઇન કરો
- ત્યારબાદ અરજી ફોર્મ ખુલશે. ફોર્મમાં વિનંતી કરેલી બધી વિગતો ભરો
- અરજી ફી ચૂકવ્યા પછી અરજી ફોર્મ સબમિટ કરો
- છેલ્લે ફોર્મની પ્રિન્ટઆઉટ લઈ લો.
કેટલું છે પગાર ધોરણ?
સશસ્ત્ર સીમા દળમાં ચોક્કસ વેપાર અથવા વિશેષતાના આધારે પગાર બદલાય છે. નિયુક્ત પોસ્ટ અનુસાર મહેનતાણું આપવામાં આવે છે. લેવલ 3 હેઠળ મહત્તમ પગાર ₹21,700 અને ₹69,100ની વચ્ચે છે. પોસ્ટ સંબંધિત વધુ માહિતી અને અપડેટ્સ માટે તમે સત્તાવાર વેબસાઇટ ssb.gov.in ની મુલાકાત લઈ શકો છો.
