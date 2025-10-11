50,000 નોકરીઓ પર સંકટના વાદળો, કંપનીઓ ગુપચુપ રીતે બનાવી રહી છે છટણીનો પ્લાન, સત્ય જાણી ચોંકી જશો
IT Sector Layoffs: TCS અને Accenture જેવી મોટી IT કંપનીઓએ તાજેતરમાં મોટા પાયે છટણીની જાહેરાત કરી છે. વર્ષના અંત સુધીમાં 50,000 થી વધુ કર્મચારીઓની છટણી થવાની ધારણા છે.
IT Sector Layoffs: દેશના આઈટી સેક્ટરમાં મોટા પાયે છટણી થવાની છે. એક અનુમાન પ્રમાણે આ વર્ષના અંત સુધી 50,000થી વધુ કર્મચારીઓએ નોકરી ગુમાવવી પડી શકે છે. આ સંખ્યા ઉપર-નીચે પણ થઈ શકે છે.
ટાઇમ્સ ઓફ ઈન્ડિયાના રિપોર્ટ પ્રમાણે 2023 અને 2024 વચ્ચે લગભગ 25000 લોકોની નોકરી જતી રહી. આ વર્ષે સંખ્યા બમણી થઈ શકે છે. પોતાના ત્યાં વર્કફોર્સ ઘટાડવા માટે કંપનીઓ ઘણી યુક્તિઓ અપનાવી રહી છે, જેમ કે ક્યારેક પરફોર્મંસનો હવાલો આપી કામમાંથી કાઢવામાં આવી રહ્યાં છે, તો ક્યારેક પ્રમોશનમાં વિલંબ કરવામાં આવી રહ્યો છે અથવા સ્વેચ્છાએ રાજીનામું આપવાની વિનંતી કરવામાં આવી છે.
વધુ છટણીઓ થવાની છે
તાજેતરમાં, TCS અને Accenture જેવી મોટી IT કંપનીઓએ મોટા પાયે છટણીની જાહેરાત કરી હતી. વધુમાં, TCS માર્ચ 2026 સુધીમાં આશરે 12,000 વધુ કર્મચારીઓને છટણી કરવાની યોજના ધરાવે છે, જે તેના કુલ કાર્યબળના 2% છે. દરમિયાન, Accenture એ જૂન અને ઓગસ્ટ વચ્ચે વિશ્વભરમાં 11,000 કર્મચારીઓને છટણી કરી.
US બેસ્ડ HFS રિસર્ચના CEO ફિલ ફર્શ્ટે ટાઇમ્સ ઓફ ઈન્ડિયાને જણાવ્યું કે આ રીતે ઘણી મોટી કંપનીઓએ ગુપચુપ રીતે લોકોને કામમાંથી કાઢી મુક્યા. Teamlease Digital ના CEO નીતિ શર્માએ અનુમાન લગાવતા કહ્યું કે છટણીથી પ્રભાવિત આઈટી પ્રોફેશનલની સંખ્યા વર્ષના અંત સુધી 55000-60000 સુધી વધી શકે છે. આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સના સમયમાં કંપનીઓ કર્મચારીઓની છટણી કરી કામ માટે ટેક્નોલોજીનો સહારો લઈ રહી છે.
કેમ થઈ રહી છે છટણી?
ભારતમાં કંપનીઓ AI પરિવર્તનને અનુકૂલન કરી રહી છે. કાર્ય પદ્ધતિઓ બદલાઈ રહી છે. AI અપનાવવું એ ફક્ત ખર્ચ ઘટાડવા વિશે નથી, તે એક વ્યૂહાત્મક પરિવર્તન પણ છે.
છટણી માટે અન્ય ઘણા કારણો પણ છે, જેમ કે ભૂ-રાજકીય તણાવ, યુએસ ઇમિગ્રેશન નીતિઓ, વધતી H-1B કિંમતો અને વધુ. ટાઇમ્સ ઓફ ઇન્ડિયાના અહેવાલ મુજબ, ક્લાઉડ કમ્પ્યુટિંગ, ડેટા એનાલિટિક્સ, AI અને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશનમાં નિષ્ણાત કંપનીઓ આ પરિવર્તનને વધુ સફળતાપૂર્વક અનુકૂલન કરી રહી છે, જ્યારે પરંપરાગત આઉટસોર્સિંગ કંપનીઓ સૌથી વધુ વિક્ષેપનો સામનો કરી રહી છે.
